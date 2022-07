Δώσε σε κάθε στιγμή σου την αύρα Public που χρειάζεται! - iefimerida.gr

Μα τι γίνεται στα Public;

Έχεις ταξιδέψει στις σελιδές των βιβλίων του, έχεις «χαθεί» στο δυναμικό gaming που σου προσφέρει, έχεις ερωτευτεί με την πιο ενημερωμένη ταινιοθήκη του, έχεις επικοινωνήσει με τα πιο σύγχρονα gadgets της τεχνολογίας... Κάθε στιγμή σου είναι Public. Τώρα και με οικιακές συσκευές και τα πιο hot brands!

Έχεις φανταστεί κάτι καλύτερο; Το απόλυτο one-stop-shop για κάθε σου ανάγκη και επιθυμία. Και τώρα το καλοκαίρι, η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα, παρασύροντας την έμπνευση, αλλά και τη διάθεση. Ώρα, λοιπόν να αφαιθείς στις νότες του «Feel it Still» και να σκεφθείς όσο πιο ανατρεπτικά μπορείς! Το νέο video του Public με τη μουσική επένδυση από το hit των Portugal. The Man ήρθε για να σου δείξει τον τρόπο.

Η καρδιά των οικιακών συσκευών χτυπά στo Public

Ένα κλικ αρκεί για να μπεις στον νέο κόσμο που δημιουργείται στα Public. Ο απόλυτος προορισμός για τις οικιακές συσκευές που χρειάζεσαι γρήγορα, εύκολα και απλά! Κλιματισμός και θέρμανση, οικιακές μικροσυσκευές, μεγάλες οικιακές συσκευές. Ότι κι αν θέλεις, όπως κι αν το έχεις ονειρευτεί. Μία ασύγκριτη γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων σε περιμένει και στις πιο super τιμές της αγοράς. Γιατί να χάνεις χρόνο; Σκέψου ευέλικτα, φέρσου έξυπνα.

Από ένα απλό μίξερ μέχρι τον πλήρη εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού, η λύση είναι Public. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό περιμένει να σε εξυπηρετήσει και να σου παρέχει χρήσιμες συμβουλές και tips για τη σωστή χρήση των συσκευών και την εξοικονόμηση ενέργειας, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση και βέβαι κορυφαία after sales φροντίδα. Και με παράδοση χωρίς καθυστερήσεις ή αναβολές.

To Public σου δείχνει τον πιο ευρηματικό τρόπο για να ζήσεις κάθε στιγμή το σπίτι σου, με πολύ στυλ και μπόλικη φαντασία. Γιατί κάθε στιγμή είναι δική σου κι εσύ είσαι Public.