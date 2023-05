ΗΠΑ: Τα όπλα η κύρια αιτία θανάτου παιδιών και εφήβων -Ο ρόλος των ταινιών του Χόλιγουντ, τι έδειξε έρευνα - iefimerida.gr

Το Χόλιγουντ θα πρέπει να παρουσιάζει την ασφαλέστερη χρήση όπλων στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο σε μια περίοδο ανεξέλεγκτης ένοπλης βίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έκθεσης της USC Annenberg’s Norman Lear Center for Hollywood, Health and Society που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Η έκθεση με τίτλο Trigger Warning: Gun Guidelines for the Media συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία από τα τελευταία 20 χρόνια και πλέον, σύμφωνα με τα οποία τα όπλα είναι η κύρια αιτία θανάτου παιδιών και εφήβων στις ΗΠΑ.

Τα όπλα σε τηλεόραση και κινηματογράφο

Αν η τηλεόραση μπορεί να ασπαστεί την απεικόνιση της ασφάλειας των όπλων, θα δούμε τους πολίτες στην Αμερική να νιώθουν πιο άνετα φυλάσσοντας με ασφάλεια τα όπλα τους στο σπίτι, είπε στο Ρόιτερς η διευθύντρια του προγράμματος Norman Lear Center, η Κέιτ Φολμπ.

Η Φολμπ, η οποία έχει περάσει χρόνια μελετώντας τη σχέση ανάμεσα στην ψυχαγωγία και την κοινωνία, λέει ότι και μόνο η προβολή της ασφαλούς φύλαξης τον όπλων στην οθόνη μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα διαρκείας.

Η έκθεση εκπονήθηκε με την υποστήριξη της μκο Brady Campaign to Prevent Gun Violence, η οποία μετά την αιματηρή επίθεση με στόχο μαθητές και εκπαιδευτικούς στο Ουβάλντε του Τέξας πριν από ένα χρόνο, συνέταξε μια ανοιχτή επιστολή δεσμευόμενη για την ασφάλεια των όπλων στην μικρή και μεγάλη οθόνη. Περισσότεροι από 300 σκηνοθέτες, παραγωγοί και σεναριογράφοι την υπέγραψαν.

Το Norman Lear, είναι ένα πολυεπιστημονικό κέντρο έρευνας και δημόσιας πολιτικής που διερευνά τις οικονομικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του χώρου της ψυχαγωγίας και λειτουργεί συμβουλευτικά σε πολλές γνωστές τηλεοπτικές σειρές όπως οι Grey’s Anatomy, This is Us, και Euphoria.