«Τα Φιλαράκια» -Τι κάνουν και πώς είναι σήμερα τα παιδιά που έπαιξαν στη σειρά [εικόνες] - iefimerida.gr

Τα «Φιλαράκια» αποτελούν αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο πετυχημένες σειρές παγκοσμίως, κάνοντας σταρ τους πρωταγωνιστές της.

Αν υπάρχουν κάποιοι που κατάφεραν να κλέψουν λίγη από τη λάμψη τους καθ' όλη τη διάρκεια προβολής της σειράς, αυτοί είναι οι μικροί ηθοποιοί που εμφανίστηκαν στο πλευρό τους.

Τι απέγιναν όμως, 20 χρόνια μετά, τα παιδιά-σταρ που εμφανίστηκαν στο εμβληματικό αμερικανικό sitcom μαζί με τους διάσημους πρωταγωνιστές του;

Cole Sprouse (Ben)

Αυτή την εβδομάδα ο 30χρονος σήμερα Cole Sprouse, που έπαιζε τον γιο του Ross, Ben, επιτέθηκε τη μητέρα του Melanie, από την οποία έχει απομακρυνθεί, επειδή ώθησε αυτόν και τον δίδυμο αδερφό του Dylan στην υποκριτική.

Από την ηλικία των 12 ετών τα δύο αγόρια περνούσαν από οντισιόν για ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, φτάνοντας να έχουν ακόμη και τη δική τους εκπομπή του Disney Channel, «The Suite Life of Zack and Cody».

Ο Cole Sprouse φτάνει στο Vanity Fair Oscar Party την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Στο «Dairy Of A CEO» του Steve Bartlett, ο Cole, ο οποίος τώρα πρωταγωνιστεί στην επιτυχία του Netflix «Riverdale», είπε: «Ήταν πολύ λογικό για εκείνη να μας ωθήσει στην υποκριτική. Νομίζω ότι ικανοποίησε κάποιο είδος ναρκισσισμού που είχε πιθανώς, για να αναγνωριστεί ως κάποιο είδος καλλιτεχνικής επιτυχίας».

Υπό το φως των εκρηκτικών του αποκαλύψεων, ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς τα πήγαν άλλα παιδιά ηθοποιοί που έπαιξαν στα «Φιλαράκια», μετά το τέλος της σειράς το 2004.

Ο Cole Mitchell Sprouse ως Ben Geller και ο David Schwimmer ως Ross Geller στα «Φιλαράκια» / Φωτογραφία: NBCU Photo Bank

Cali και Noelle Sheldon (Emma)

Οι 20χρονες πανομοιότυπες δίδυμες Cali και Noelle Sheldon έπαιξαν εναλλάξ τον ρόλο του μωρού Emma που είχαν αποκτήσει ο Ross και η Rachel. Ο χαρακτήρας αρχικά απεικονίστηκε από άλλες δίδυμες, πριν αναλάβουν οι αδερφές Sheldon.

Ο μεγαλύτερος ρόλος τους μέχρι σήμερα ήταν στην ταινία τρόμου «Us» μαζί με τους πρωταγωνιστές του Black Panther, Lupita Nyong'o και Winston Duke.

Αν και εξακολουθούν να πηγαίνουν σε οντισιόν, η Cali είπε πως το όνειρό της είναι να γίνει βιοχημικός, εξηγώντας ότι «θέλει να γίνει χημικός και να θεραπεύσει τον καρκίνο», ενώ πρόσθεσε: «Θέλω να μαζέψω υπογραφές για να επιτραπεί στις γυναίκες να μπουν σε ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου».

Η Cali και η Noelle έπαιξαν και οι δύο τον ρόλο της Emma στη σειρά / Φωτογραφίες: Warner / Getty

Dakota Fanning (Mackenzie)

Έχοντας παίξει από την ηλικία των πέντε ετών, η Ντακότα αποτελεί ίσως το πιο διάσημο παιδί σταρ που βγήκε από τα «Φιλαράκια».

Η 29χρονη υποδύθηκε τη Μακένζι, το κοριτσάκι που έμενε στο σπίτι που τελικά αγόρασαν η Μόνικα και ο Τσάντλερ.

Μετά τη θητεία της σε ένα επεισόδιο, γνώρισε την επιτυχία σε υπερπαραγωγές όπως το Ocean's 8 και το Once Upon a Time in Hollywood. Σε ηλικία μόλις 8 ετών έγινε η νεότερη υποψήφια του Screen Actors Guild για τον ρόλο της στην ταινία «I Am Sam» του 2001.

Η Ντακότα Φάνινγκ είναι η πιο επιτυχημένη παιδική σταρ της σειράς «Φιλαράκια» / Φωτογραφία: Alamy / Getty

Το 2011, σε ηλικία 17 ετών, πρωταγωνίστησε σε μια διαφήμιση του Marc Jacob, η οποία απαγορεύτηκε επειδή ήταν πολύ προκλητική σεξουαλικά - αργότερα υπερασπίστηκε το κλιπ και είπε ότι ποτέ δεν κατάλαβε προς τι όλη αυτή τη φασαρία.

Προκάλεσε περισσότερες διαμάχες το 2019, όταν διέρρευσαν φωτογραφίες της να πρωταγωνιστεί στην ταινία «Sweetness in the Belly» ως μουσουλμάνα στην Αιθιοπία. Μαζί με τους παραγωγούς της ταινίας, επικρίθηκε επίσης για την «πολιτισμικά αναίσθητη» επιλογή.

Η νεαρή σταρ έχει σχέση με τον Henry Fyre από το 2017. Με την Dakota να κρύβει καλά την ερωτική της ζωή, οι θαυμαστές της αναρωτιούνται αν είναι ακόμα μαζί.

Daryl Sabara (Owen)

Ο 30χρονος Ντάριλ Σαμπάρα ήταν ήδη μεγάλο όνομα πριν εμφανιστεί στη σειρά, έχοντας πρωταγωνιστήσει στο Spy Kids.

Έπαιξε τον Όουεν, το αγόρι που ανακάλυψε ότι ήταν υιοθετημένο, χάρη στις φλυαρίες του Τσάντλερ. Στη συνέχεια ο Ντάριλ είχε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στο Weeds και ένα φωνητικό μέρος στο Ultimate Spider-Man.

Τον Δεκέμβριο του 2018 παντρεύτηκε την τραγουδίστρια Meghan Trainor, στα 25α γενέθλιά της, μετά από δύο χρόνια σχέσης. Καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, έναν γιο που ονομάζεται Riley, το 2021, και ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Ο Daryl Sabara έπαιξε τον Owen, αλλά ήταν ήδη αστέρι χάρη στα Spy Kids / Φωτογραφία: Warner Bros / Getty

Η Μέγκαν μίλησε σε συνεντεύξεις για τη σχέση τους και είπε κάποτε: «Απλώς είμαι πολύ εμμονική μαζί του και είναι πολύ ρομαντικός με τα πάντα».

Το 2019 ο Ντάριλ αντιμετώπισε νομικά προβλήματα όταν κατηγορήθηκε για βανδαλισμό αυτοκινήτου στο Λος Άντζελες.

Υποστηρίχθηκε ότι έσκισε τα προσαρμοσμένα πλαϊνά πάνελ του αυτοκινήτου με γυμνά χέρια, ενώ ο μπερδεμένος ιδιοκτήτης του οχήματος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τον Ντάριλ.

Kyla Pratt (Charla Nichols)

Η 36χρονη σήμερα Kyla Pratt είναι στον χώρο της υποκριτικής από την ηλικία των επτά ετών και εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο των Friends το 1996.

Έπαιξε την Charla Nichols, η οποία συγκρούστηκε με τον Ross. Έκτοτε έπαιξε ρόλους σε παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων των The Proud Family, Dr Dolittle και One on One.

Η Kyla Pratt είναι τώρα μια ριάλιτι σταρ / Φωτογραφία: Warner Bros / Splash

Η σταρ είναι τώρα μέρος του καστ του τηλεοπτικού ριάλιτι των ΗΠΑ Black Ink Crew: Compton, που εμφανίζεται δίπλα στον αρραβωνιαστικό της, Danny «KP» Kirkpatrick, καλλιτέχνη τατουάζ και ράπερ.

Σε μια ανάρτηση στο Tumblr, η Kyla αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις φήμες ότι ο KP, ο οποίος είναι ο πατέρας των παιδιών της, εργαζόταν στο παρελθόν ως στρίπερ.

Mae Whitman (Sarah Tuttle)

Η 34χρονη Mae έπαιξε τη φίλη της Charla, Sarah, την οποία ο Ross τραυμάτισε και κατέληξε να πουλάει μπισκότα.

Έκτοτε, έχει εμφανιστεί σε κάποιες από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των Desperate Housewives, Arrested Development και Good Girls.

Έχει επίσης καθιερωθεί ως ηθοποιός φωνής και έχει πρωταγωνιστήσει στα The Jungle Book 2, Young Justice και Teenage Mutant Ninjs Turtles.

Η Μέι Γουίτμαν έχει εμφανιστεί σε μια σειρά από κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές / Φωτογραφία: Warner Bros / Getty

Η Mae έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο «Scott Pilgrim vs the World» και έπαιξε τη Mary Elizabeth στην ταινία του 2012 «The Perks of Being a Wallflower».

Τον Αύγουστο του 2021 δήλωσε ότι «θα μπορούσε να ερωτευτεί ανθρώπους όλων των φύλων».

Emily Osment (Lelani Mayolanofavich)

Η Emily, η οποία είναι σήμερα 31 ετών, έπαιξε τη Lelani, το κοριτσάκι που με ξεκαρδιστικό τρόπο έλαβε μια επιταγή από τη Rachel ενώ έκανε φάρσα ή κέρασμα (trick or treating).

Λίγα χρόνια αργότερα απέκτησε τον ρόλο της Lilly Truscott στην επιτυχημένη σειρά της Disney «Hannah Montana» μαζί με τη Miley Cyrus.

Η Emily Osment έχει παίξει στο πλευρό της Miley Cyrus στο Hannah Montana / Φωτογραφία: Warner Bros / Getty

Αν και έπαιξε την καλύτερη φίλη της Miley, η τραγουδίστρια αργότερα αποκάλυψε ότι δεν τα πήγαιναν πάντα καλά στα γυρίσματα, στην αυτοβιογραφία της «Miles to Go».

Η Miley έγραψε συγκεκριμένα: «Υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ μας - τα κορίτσια παλεύουν με αυτό, και δεν αποτελούσαμε εξαίρεση. Δεν έκανα πολλά για να το διορθώσω».

Από το 2022 η Emily, της οποίας ο αδερφός Hayel είναι επίσης ηθοποιός, παίζει τη Mandy McAllister στο Young Sheldon και μάλιστα έχει αποτολμήσει στη μουσική με δύο άλμπουμ στο ενεργητικό της.

Tahj Mowry (Μικρό Αγόρι)

Αν και ο Tahj, 36 ετών σήμερα, έχει πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά από επιτυχημένα έργα, όπως οι Kim Possible, Smart Guy και The Game, παραδέχεται ότι ορισμένοι θαυμαστές τον θυμούνται ακόμα για τον σύντομο ρόλο του στα «Φιλαράκια».

Έπαιξε ένα από τα πολλά παιδιά στα οποία η Phoebe τραγούδησε σε ένα επεισόδιο της σειράς το 1996.

Ο Tahj Mowry έβγαινε με τη Naya Reveira, την πρωταγωνίστρια του Glee / Φωτογραφία: Warner Bros / Getty

Ο Tahj είναι ο αδερφός των διδύμων Tia και Tamera, που πρωταγωνίστησαν στη δική τους κωμική σειρά Sister, Sister.

Έβγαινε με την αείμνηστη σταρ του Glee, Naya Reveira, για δύο χρόνια από το 2000 και παρέμεινε στενός φίλος μαζί της μέχρι τον θάνατό της το 2020.

Alexandria Cimoch (Τρίδυμα της Φοίβης)

Η απόφαση της Φοίβης να γίνει παρένθετη μητέρα για τα τρίδυμα του αδελφού της Φρανκ παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες ιστορίες της σειράς.

Οι σκηνές με τα μωρά που προβλήθηκαν το 1997 ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικές. Ένα από αυτά ήταν η Alexandria Cimoch. Η Alexandria πρωταγωνίστησε μαζί με τα τρία αδέρφια της Paul, Justin και Cole.

Η Alexandria Cimoch έπαιξε ένα από τα τρίδυμα που γέννησε η Φοίβη

Πριν από δύο χρόνια, στις αρχές των 20 της, έγινε viral όταν αποκάλυψε την ταυτότητά της, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν ότι έμοιαζε με τη Lisa Kudrow, που έπαιζε τη Phoebe.

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους η σταρ του TikTok, η οποία έχει πάνω από 20.000 ακόλουθους, μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα της ίδιας και των αδερφών της κατά την αποφοίτησή τους από το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν.

Η Alexandria, ο Cole, ο Justin και ο Paul Cimoch, που έπαιξαν τους Leslie, Chandler και Frank Jr. Jr. στα «Φιλαράκια» / Φωτογραφία: Instagram/alexiscimoch