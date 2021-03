Τα βραβεία Grammy δεν είναι πάντα λαμπερά: Ο θάνατος της Γουίτνεϊ Χιούστον, τα δάκρυα της Τέιλορ Σουίφτ και η βάναυση επίθεση στη Ριάνα [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Τα βραβεία Grammy είναι τα πιο διάσημα μουσικά βραβεία στον κόσμο. Κάθε τελετή απονομής τους γίνεται αντικείμενο συζήτησης, με τις λαμπερές παρουσίες των διάσημων καλλιτεχνών και τις εντυπωσιακές ερμηνείες τους.

Ωστόσο, τα βραβεία Grammy έχουν στιγματιστεί και από ορισμένες πραγματικά θλιβερές περιστάσεις.



Από τον θάνατο της Γουίτνεϊ Χιούστον λίγες ώρες πριν από το σόου, έως την απόσυρση της τελευταίας στιγμής της Ριάνα, αφού ξυλοκοπήθηκε βίαια από τον τότε φίλο της Κρις Μπράουν, η Mirror έριξε μια ματιά στις τραγικές στιγμές που έπληξαν την τελετή απονομής των Grammy.

Η επίθεση του Κρις Μπράουν στη Ριάνα

Η Ριάνα αποσύρθηκε από την τελετή των Grammy το 2009 την τελευταία στιγμή, αφού ο τότε φίλος της, Κρις Μπράουν, συνελήφθη επειδή της επιτέθηκε βίαια στο αυτοκίνητο κατά την επιστροφή τους από ένα πάρτι πριν τα βραβεία.



Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες έδειξαν το τραυματισμένο και χτυπημένο πρόσωπο της τραγουδίστριας, και ο Κρις αργότερα παραδέχτηκε ότι τη χτύπησε.



Στο ντοκιμαντέρ του 2017 με τίτλο «Chris Brown: Welcome to my life», είπε ότι η Ριάνα αναστατώθηκε όταν συνάντησαν τυχαία μια γυναίκα με την οποία είχε παλαιότερα σχέση ο Κρις Μπράουν. Μόλις επέστρεψε στο αυτοκίνητο, ισχυρίστηκε ότι η Ριάνα είδε ένα μήνυμα που την οδήγησε να πιστέψει ότι ο Κρις ήξερε ότι η εν λόγω γυναίκα θα ήταν στο πάρτι. Και σύμφωνα με τον Κρις, ακολούθησε ένας καβγάς που γρήγορα έγινε βίαιος.

«Ήταν αναστατωμένη. Πραγματικά τη χτύπησα», θυμάται. «Της έδωσα μπουνιά και τραυμάτισα τα χείλη της. Και όταν το είδα, σοκαρίστηκα, ήμουν σαν, γιατί την χτύπησα έτσι;».



Ο ράπερ καταδικάστηκε σε πενταετή δικαστική επιτήρηση και έλαβε εντολή κοινωνικής εργασίας για την επίθεση που είπε ότι τον άφησε να αισθάνεται «σαν ένα τέρας».



Από την πλευρά της, η Ριάνα δήλωσε ότι ο ράπερ ήταν «η αγάπη της ζωής μου» και είπε στην Όπρα Γουίνφρεϊ ότι ανησυχούσε περισσότερο για την ευημερία του από τη δική της, μετά την επίθεση.

«Ήταν ντροπιαστικό και εξευτελιστικό... Εχασα τον καλύτερό μου φίλο. Επειδή όσο θυμωμένη και αν ήμουν -τόσο θυμωμένη και πληγωμένη και προδομένη- απλά ένιωθα ότι έκανε αυτό το λάθος επειδή χρειαζόταν βοήθεια. Και ποιος θα τον βοηθήσει; Κανείς δεν θα πει ότι χρειάζεται βοήθεια, όλοι θα πουν ότι είναι τέρας, χωρίς να κοιτάξουν την πηγή. Και ανησυχούσα περισσότερο γι' αυτόν».

Ο θάνατος της Γουίτνεϊ Χιούστον

Η τραγουδίστρια Γουίτνεϊ Χιούστον βρέθηκε νεκρή στην μπανιέρα του δωματίου της στο Beverly Hilton Hotel την παραμονή των βραβείων Grammy το 2012.



Νωρίτερα εκείνη την εβδομάδα, η σταρ εθεάθη σε πρόβες φορώντας ρούχα που δεν ταιριάζουν και συμπεριφερόταν «περίεργα».

Δύο ημέρες αργότερα, στις 3.30 μ.μ. της 11ης Φεβρουαρίου 2012, ο βοηθός της τραγουδίστριας τη βρήκε μπρούμυτα, βυθισμένη στην μπανιέρα.



Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, «έβγαινε αίμα από τη μύτη της» και πιστεύεται ότι είχε πέσει στην μπανιέρα μετά τη λήψη κοκαΐνης. Ως αιτίες θανάτου της αναφέρθηκαν πνιγμός, καρδιακές παθήσεις και χρήση κοκαΐνης.



Λίγες ώρες αργότερα, το προ-Grammy πάρτι του μουσικού παραγωγού Κλάιβ Ντέιβις έγινε κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί, προκαλώντας οργή μεταξύ ορισμένων διασημοτήτων.

Η τραγουδίστρια Τσάκα Καν υποστήριξε ότι έπρεπε να ακυρωθεί από σεβασμό, αποκαλώντας την απόφαση να γίνει κανονικά «πλήρη παραφροσύνη».



«Και γνωρίζοντας τη Γουίτνεϊ δεν πιστεύω ότι θα έλεγε “η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί”. Είναι το είδος της γυναίκας που θα έλεγε “σταμάτα τα πάντα!". Οχι, δεν πρόκειται να είμαι εκεί», είπε στο CNN.



Η Σάρον Όσμπορν ήταν εξίσου σοκαρισμένη, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι ήταν εξευτελιστικό που συνέχισε το πάρτι». Επισημαίνοντας ότι το σώμα της Γουίτνεϊ Χιούστον δεν ήταν καν κρύο, συνέχισε: «Δεν θέλω να είμαι σε δωμάτιο ξενοδοχείου όταν υπάρχει κάποιος που θαυμάζεις και έχασε τραγικά τη ζωή του, τέσσερις ορόφους από πάνω. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι σε αυτό το περιβάλλον και νομίζω ότι όταν πενθείς κάποιον, το κάνεις ιδιωτικά, το κάνεις με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν. Νόμιζα ότι ήταν τόσο λάθος».

Το comeback της Έιμι Γουάινχαουζ και το άδοξο τέλος της

Κατά τη διάρκεια της δυσάρεστης εμπειρίας της με τον εθισμό της στο ποτό και τα ναρκωτικά, η Έμι Γουάινχαουζ σταμάτησε την αποτοξίνωση το 2008 για να τραγουδήσει στην εκδήλωση, παρά τις προσπάθειες του πατέρα της, Μιτς, να τη σταματήσει, όπως υποστηρίζει η Mirror.



Ο Βρετανδία τραγουδίστρια κέρδισε πέντε από τα έξι βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια και τα αφιέρωσε στον φυλακισμένο σύζυγό της, Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ.



«Για τη μαμά και τον μπαμπά μου. Στον Μπλέικ μου, στον φυλακισμένο Μπλέικ μου», είπε η σταρ στο πλήθος που ζητωκραύγαζε.

Η συναυλία της επιστροφής της χαιρετίστηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένη. Αλλά μετά από μια σειρά καταστροφικών παραστάσεων, σταμάτησε και διαγνώστηκε με πνευμονικό εμφύσημα τον Ιούνιο, πριν νοσηλευτεί ξανά τον Οκτώβριο.



Δυστυχώς, η Έμι Γουάινχαουζ πέθανε τρία χρόνια αργότερα στο σπίτι της στο Κάμντεν του Λονδίνου, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Τα δάκρυα της Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ είχε μια έντονη αντιπαράθεση με τον Κάνιε Γουέστ στον οποίο απάντησε φορτισμένη συγκινησιακά από τη σκηνή των βραβείων Grammy το 2016.



Ο Κάνιε Γουέστ και η τότε σύζυγός του Κιμ Καρντάσιαν ισχυρίστηκαν ότι η τραγουδίστρια είχε δώσει την πλήρη έγκρισή της σε μια ατάκα στο κομμάτι του με τίτλο «Famous» που έλεγε: «Νιώθω ότι εγώ και η Τέιλορ μπορούμε ακόμα και να κάνουμε σεξ. Γιατί; Έκανα αυτή τη σ@@@@ διάσημη».

Η Κιμ έδωσε στη δημοσιότητα μέχρι και μια ηχογράφηση μιας τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ του Κάνιε και της Σουίφτ που συζητούσαν το τραγούδι.

Ωστόσο, η Σουίφτ υποστήριξε ότι δεν έδωσε άδεια στον ράπερ να την αποκαλέσει «σ ****» -το οποίο τελικά αποδείχθηκε όταν διέρρευσε μια πλήρης ηχογράφηση του τηλεφωνήματος.



Παίρνοντας το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της «1989», είπε στο κοινό: «Θέλω να πω σε όλες τις νέες γυναίκες εκεί έξω: θα υπάρχουν άνθρωποι στην πορεία που θα προσπαθήσουν να μειώσουν την επιτυχία σας ή να πάρουν πίστωση για τα επιτεύγματά σας ή τη φήμη σας».

Σαφώς συναισθηματικά φορτισμένη, φάνηκε επίσης να κλαίει μετά το τραγούδι του «Out of the Woods» που ερμήνευσε και έπρεπε να παρηγορηθεί από την καλή φίλη της Σελένα Γκόμεζ.

Οι δύο μουσικοί είναι σε κόντρα από το 2009, όταν ο Κάνιε Γουέστ διέκοψε την ομιλία της Τέιλορ Σουίφτ, την ώρα που εκείνη ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει βραβείο στα MTV Music Awards. Αρπάζοντας το μικρόφωνο ο ράπερ εξέφρασε ανοιχτά την άποψη ότι το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερο Βίντεο Γυναίκας Καλλιτέχνη άξιζε η Μπιγιονσέ με το «Single Ladies» και όχι η Τέιλορ Σουίφτ με το «You Belong With Me».