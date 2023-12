Tα ανανεωμένα πολυκαταστήματα notos γιορτάζουν την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου! - iefimerida.gr

Τα notos εγκαινιάζουν μία νέα εποχή για το brand και γίνονται για ακόμη μία φορά ο απόλυτος Χριστουγεννιάτικος προορισμός.

Η εορταστική Shopping εμπειρία ξεκινάει από τις νέες Xmas βιτρίνες. Κομψά σύνολα για όλη την εορταστική περίοδο καθώς και κορυφαίες προτάσεις Χριστουγεννιάτικων δώρων περιμένουν τους επισκέπτες των πολυκαταστημάτων. Η ιδιαίτερα εντυπωσιακή εορταστική ατμόσφαιρα ξεκινά από τα 3D Χριστουγεννιάτικα εικαστικά και το συνολικό διάκοσμο τόσο μέσα στις βιτρίνες όσο και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το motto My Christmas – My notos τα πολυκαταστήματα συνδυάζουν την Χριστουγεννιάτικη shopping εμπειρία με την εορταστική διάθεση! Πρωτότυπες και ευφάνταστες προτάσεις Χριστουγεννιάτικης διακόσμησης για κάθε γούστο, ύφος και ηλικία σας περιμένουν στα Xmas Markets Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο ισόγειο του notos Αθήνας θα ανακαλύψετε το νέο Χριστουγεννιάτικο χώρο, με τις best of επιλογές για τα δώρα των γιορτών. Μεταξύ άλλων θα βρείτε, τα πιο sparkling στολίδια για τον χώρο σας καθώς και τα πιο festive ρούχα, αξεσουάρ και καλλυντικά για όλους τους αγαπημένους σας.

Στην Θεσσαλονίκη, στη στοά Χιρς ξεχωριστή θέση έχει το μικρό Χριστουγεννιάτικο «χωριό» δίπλα στα στολισμένα δέντρα. Ένας εντυπωσιακός χώρος από πολύχρωμες ρόδες, χριστουγεννιάτικα χρωματιστά σπιτάκια, μικρά καρουσέλ, χιονισμένα έλατα, την πίστα πατινάζ και τους χριστουγεννιάτικους καρυοθραύστες παραταγμένους και έτοιμους να μας παρασύρουν σε ένα κόσμο μαγικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφεθείτε στην μαγεία των Χριστουγέννων, μέσα στα ανανεωμένα Χριστουγεννιάτικα πολυκαταστήματα notos, διαλέξτε τα δώρα των γιορτών και απολαύστε την καλύτερη εμπειρία shopping!

Ακολουθήστε τα πολυκαταστήματα notos σε Instagram, Facebook, TikTok & YouTube.

Social Media:

IG: @notosofficial, FB:@notosGreece, TikTok: @notos_official & YouTube @notosofficial



Web: www.notos.gr