Η σύζυγος του Χάρισον Φορντ, Καλίστα Φλόκχαρτ, με την ίδια φούστα 24 χρόνια μετά -Και ήταν εξίσου κομψή - iefimerida.gr

Η Καλίστα Φλόκχαρτ έκανε μια εκθαμβωτική εμφάνιση πριν λίγες ημέρας, όταν στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Χάρισον Φορντ, στην πρεμιέρα του Indiana Jones and the Dial of Destiny - και υπήρχε κάτι πολύ οικείο στην εμφάνισή της.

Η 58χρονη πρωταγωνίστρια του Ally McBeal, φόρεσε ξανά την εμβληματική χρυσοκίτρινη φούστα Ralph Lauren που φορούσε στα Emmy του 1999 και φαινόταν το ίδιο απίστευτη πάνω της και τη δεύτερη φορά.

Ωστόσο, για την πρόσφατη εμφάνισή της, η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο τοπ αντί για ένα λευκό πουκάμισο που είχε δέσει στον αφαλό της και είχε τα μαλλιά της σε χαλαρές μπούκλες, έχοντας εγκαταλείψει την ξανθιά απόχρωση του 1999.

