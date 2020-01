Συνελήφθη η ηθοποιός Μόλι Φιτζέραλντ -Κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη μητέρα της

Η ηθοποιός Μόλι Φιτζέραλντ, που συμμετείχε στην ταινία «Captain America: The First Avenger», συνελήφθη για δολοφονία.

Η ηθοποιός συνελήφθη έντεκα μέρες μετά τη δολοφονία της μητέρας της, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κάνσας, στις 20 Δεκεμβρίου, δέχτηκε κλήση για ένοπλη ληστεία στο σπίτι της 68χρονης μητέρας της ηθοποιού, Πατρίτσια. Όταν έφτασαν εκεί την βρήκαν νεκρή, καθώς είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι.

«Μια 38χρονη λευκή γυναίκα, γνωστή στο θύμα, ήταν παρούσα στο συμβάν και μεταφέρθηκε με μικροτραυματισμούς σε κοντινό νοσοκομείο» ανέφερε η αρχική δήλωση της αστυνομίας.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι συνελήφθη η 38χρονη Μόλι Φιτζέραλαντ κατηγορούμενη για τη δολοφονία της μητέρας της, ενώ η εγγύηση ορίστηκε στα 500 χιλιάδες δολάρια.

Mollie Fitzgerald, who had a minor role in "Captain America: The First Avenger," was charged with murder after her mother, Patricia, was found dead from a stab wound. https://t.co/bgLHGbZq9B