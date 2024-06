Σύλλογος Ελπίδα: Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Riviera Shopping for a Good Cause - iefimerida.gr

Με μεγάλη επιτυχία, και με τη συγκινητική στήριξη του κόσμου που για

ακόμα μια φορά άνοιξε την αγκαλιά του για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ, πραγματοποιήθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Riviera Shopping For a Good Cause, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024, στο ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace Hotel στη Βουλιαγμένη.



Από τις 12 το μεσημέρι που άνοιξαν οι πόρτες του Riviera Shopping και μέχρι αργά το βράδυ μικροί και μεγάλοι κατέφθαναν στους υπέροχους χώρους του Four Seasons Astir Palace Hotel προκειμένου να στηρίξουν την ΕΛΠΙΔΑ και να στείλουν το πιο δυνατό μήνυμα συμπαράστασης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Ο Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ καλωσόρισε τους επισκέπτες

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, και η κυρία Μαριάννα Λαιμού εκπροσωπώντας το ELPIDA Youth, καθώς και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου βρέθηκαν εκεί από την πρώτη στιγμή καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες και τους χορηγούς για τη σημαντική συμβολή τους στους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ».

«Η συγκινητική στήριξη του κόσμου στην ΕΛΠΙΔΑ, και η μεγάλη αγάπη για τα παιδιά μας, αποτελούν την πιο σπουδαία απόδειξη πως το όραμα της αείμνηστης Ιδρύτριας μας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, για ένα καλύτερο μέλλον για όλα τα παιδιά με καρκίνο, είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Θα ήθελα ολόθερμα να ευχαριστήσω τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες που ήταν στο πλευρό μας!», δήλωσε η κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.



Οι επισκέπτες του Bazaar στήριξαν με τις αγορές τους το περίπτερο του

Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» επιλέγοντας τα μοναδικά custom made

καλοκαιρινά προϊόντα του eshop του Σωματείου, ανάμεσα στα οποία

ήταν και το συλλεκτικό μπλουζάκι που δημιούργησε η σχεδιάστρια

Σήλια Κριθαριώτη, ειδικά για το Riviera Shopping, καθώς και

μοναδικές δημιουργίες των εταιρειών Havaianas και MCM που για

πρώτη φορά συνεργάστηκαν με το Σωματείο μας.



Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις καλοκαιρινές τους αγορές επιλέγοντας ανάμεσα σε μοναδικά προϊόντα 55 αγαπημένων brands, και συγκεκριμένα: ΑLL ABOUT EVE, ALOS EYEWEAR CABINET, ANGELINA, ANTONIA KARRA, AtoJ, BIG LITTLE ONES, BLEECKER & LOVE, DR VILLY SKINCARE, EYE-Q OPTICAL STORES, ELEGANCE, FINELY FRAMED CREATIONS, FRENCHIE, FRESH LINE, GIORGIA P, HAPPY-NES GR, HEALTHION, IBO MARACA, ÎLE DES RÊVES, KAFTANI CLOTHES, KESSARIS, KIOHNE, KOKU CONCEPT, LALAOUNIS, LOVE FOR WAVES, LOVE IT, MARCH THE BRAND, MARIANNA LEMOS, MARIE RAXEVSKY, MARIETTA CHROUSALA, MRS ZEBRA, MYKOCOS, NAKAS CONCEPT, OCEAN HERO, PAJA TOQUILLA, PHIL’S GRANOLA

PARK HOUSE, REMEDI, REVE DE LA MAISON, ROSINA PERFUMERY, SECRET GARDEN, SERKOS, SISSY FEIDA INTERIORS, STORYBOOK, SUPERB SUBURB, THE MAMACITA STORE, THE MOJO WORLD, THERINOS, TIKI TIKI, TINY, TWO MONKEYS, VALIA GABRIEL, VENETIA VILDIRIDIS, VST, ZINA G, MARIA ZOUPOU.

Mέρος των εσόδων τους για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ»

Και οι 55 εταιρείες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ».

Στον υπαίθριο χώρο του Nafsika οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την μοναδική θέα στην θάλασσα, ενώ τους περίμεναν και

πολλές εκπλήξεις, καθώς για τέσσερις ολόκληρες ώρες ο ραδιοφωνικός

σταθμός Δρόμος 89,8 και ο Πέτρος Πολυχρονίδης εξέπεμπαν ζωντανά, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες και συγκεκριμένα τους: Αναστασία, Θοδωρή Φέρρη, Κατερίνα Λιόλιου, Αναστάσιο Ράμμο και Γώργο Παπαδόπουλο.

Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η 3Ε προσέφερε δωρεάν χυμούς για

τους μικρούς επισκέπτες, τα ζαχαροπλαστεία Fresh και ARMENONVILLE προσέφεραν γλυκίσματα, τα CHILLBOX παγωτό για μικρούς και

μεγάλους, η εταιρεία PLATIS pop corn και μαλλί της γριάς, ενώ παρόν

ήταν και το κατάστημα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής ΕΞΗ που

προσέφερε όλα τα έσοδα της ημέρας στο Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ! Τέλος, οι

BARFLIES ετοίμαζαν με αρωματικό καφέ, δροσιστικά ροφήματα,

αναψυκτικά και ποτά, προσφέροντας μέρος από τα έσοδα της ημέρας

στο Σωματείο μας.

Παράλληλα, στον υπαίθριο χώρο υπήρχε παιδική απασχόληση από τις

εταιρείες COWABUNGA, Moutzoures και Parties2bremembered με

πρωτότυπες δραστηριότητες που έκαναν τα πρόσωπα των μικρών

επισκεπτών να λάμπουν από χαρά, όπως: Face painting,

Arts & Crafts (photo booth activity, ζωγραφική, κατασκευή μπρελόκ &

κατασκευή ονειροπαγίδας) και πολλές ακόμα δράσεις!



Στην οργανωτική επιτροπή του Riviera Shopping for a Good Cause

συμμετείχαν οι κυρίες: Μαριάννα Λαιμού, Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα

Μινέττα, Νάσια Θανοπούλου και Μαρία Καλκάκου.



O Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο Four Seasons Astir Palace Hotel και σε όλους τους εργαζομένους του ξενοδοχείου για τη ζεστή και ευγενική φιλοξενία για ακόμα μια χρονιά, στην κυρία Ελίνα Σμπώκου για τη συμβολή της στη διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου, και βέβαια σε όλα τα μέλη, εθελοντές και υποστηρικτές του Σωματείου που συνέβαλαν στην μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης!