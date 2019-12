Το μήνυμα που έλαβε η Αντελίνα Βαρθακούρη στο Instagram και τη συγκίνησε: «Πόσο αδύναμοι γινόμαστε...»

View this post on Instagram

Ψάχνοντας τα μηνύματα μου σήμερα το πρωί έπεσα πάνω σε αυτό και ειλικρινά αισθάνομαι τόσο ευτυχισμένη.Ειναι απο αυτά τα μαγικά, τα καλά που έχουν τα social media.Πολλές φορές λες ιστορίες και θυμάσαι υπέροχους, σημαντικούς ανθρώπους και λες άραγε τι να κάνει αυτος ο άνθρωπος;...και τα φέρνει έτσι η ζωή που μετά απο χρόνια σε βρίσκει. Μαράκι μου γλυκό πόσο σ’ ευχαριστώ που μου έστειλες...πόσο με συγκίνησες...τι μου θύμησες... Μπροστά στο παιδί μας η κάθε μάνα αλλά και ο κάθε πατέρας πόσο αδύναμοι γινόμαστε και πόσο ανήμποροι αισθανόμαστε...πως η προσευχή και ο Θεός αποκτά άλλη σημασία και πως αντιλαμβανόμαστε μέσα σε μια στιγμή τα πιο σημαντικά της ζωής...την ίδια τη ζωή. Θυμάμαι σαν χθες όλες τις μανούλες που ημασταν στις θερμοκοιτίδες...όλες με την αγωνία μας αλλά ολες να δίνουμε δύναμη η μία στην άλλη. Πόσες ώρες πέρασα εκει Θεέ μου, πόσες σκέψεις, πόση αγωνία, πόσα δάκρυα αλλά και πόση αγάπη, τεράστια, ατελείωτη αγαπη και πίστη...αυτά είναι τα φάρμακα για κάθε ψυχή...η αγάπη και η πίστη. Το Λιονάκι μου κι εγώ στέλνουμε τεράστια αγάπη και πελωωώρια αγκαλιά σε κάθε μανούλα που τώρα περνάει δύσκολα με το μικρό της και σε κάθε αγγελουδάκι που δίνει τώρα την δική του μάχη...όλα θα πάνε τέλεια...να έχετε πίστη και αγαπη. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ...ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ...ΤΟ 2020 ΝΑ ΣΑΣ ΒΡΕΙ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΩΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ!!!❤️ Επίσης ένα τεράστιο μπράβο σε όλο το προσωπικό των νοσοκομειών που δίνει μάχες κάθε μέρα για τα αγγελούδια μας. Σας αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε!!! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ...ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ!🙏✨ @rea_maternity #mother #baby #prematurebirth