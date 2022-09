Survivor All Star: Θα πάει ο Σάκης Κατσούλης; Τι απαντά ο ίδιος - iefimerida.gr

0 Σάκης Κατσούλης μίλησε στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο της συμμετοχής του στο Survivor All Star.

Ο πρώην παίκτης και νικητής του ριάλιτι επιβίωσης το 2021 σχολίασε, πως έχει δεχτεί πρόταση για τον φετινό κύκλο και πως έχουν ήδη γίνει αρκετές συναντήσεις. «Εννοείται μου έχει γίνει πρόταση. Έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις. Έχει υπάρξει ένα κοινό σημείο, παρ’ όλα αυτά, δεν έχω υπογράψει ακόμη. Δεν έχει υπογράψει ούτε η Μαριαλένα από όσο ξέρω, εάν δεν μου λέει ψέματα, γιατί δεν πήγαμε μαζί στο ραντεβού. Οι προτάσεις είναι πολύ τιμητικές και για τους δύο. Όμως επειδή οι εξελίξεις τρέχουν και το πρότζεκτ ξεκινά μετά από τρεις μήνες, δεν θέλω να πάρω κάποια δεσμευτική απόφαση» είπε αρχικά για τον νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης.

Σε συνέχεια της συνέντευξης ο πρώην παίκτης του Survivor σχολίασε το αν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη τον αφήνει να πάει μόνος του στο ριάλιτι επιβίωσης: «Η Μαριαλένα δεν θα με αφήσει να πάω μόνος μου. Το ζήσαμε μαζί, θέλουμε να το ξαναζήσουμε μαζί, αλλά κανείς δεν ξέρει το αύριο».

Πότε ξεκινά το Survivor All Star

Παρουσιαστής του Survivor All Star θα είναι ο Γιώργος Λιανός. Ο ίδιος βρέθηκε καλεσμένος πριν λίγες ημέρες στον Νίκο Μουτσινά και αποκάλυψε πως μετά το Voice, που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Κυριακή, έρχεται το Survivor All Star.

«Θα κάνουμε το Survivor μετά το The Voice. Το All Star είναι στα χέρια των παλιών παικτών. Θα πρέπει για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια να συγκεντρώσουμε έναν αριθμό παικτών και να έχουν συμφωνήσει από τώρα για αρχές Γενάρη ή τέλος Δεκέμβρη. Να έχουμε μια έγγραφη συναίνεσή τους. Κοίτα δεν θέλω να μαθευτεί… αλλά αρκετά άτομα έχουν ήδη συμφωνήσει. Είμαστε κοντά στον επιθυμητό αριθμό που θα μας κάνει να πούμε ότι… ναι έχουμε All Star» αποκάλυψε ο Γιώργος Λιανός.

Το βέβαιο είναι πως στο Survivor All Star επιθυμία της παραγωγής είναι να δούμε τους καλύτερους και πιο αγαπητούς παίκτες που πέρασαν από τα προηγούμενα Survivor.

Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» η παραγωγή έχει προσεγγίσει 16 παίκτες. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε η εκπομπή τηλεφωνήματα έχουν δεχτεί ο Σάκης Κατσούλης, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, ο Νίκος Μπάρτζης, ο Αλέξης Παππάς, ο Γιώργος Ασημακόπουλος, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Κόρομι.

Επιπλέον, από προηγούμενους κύκλους του Survivor τηλεφωνήματα έχουν δεχτεί ο Μάριος Πρίαμος, ο Κώστας Βασάλος, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο Ηλίας Γκότσης, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, η Κατερίνα Δαλάκα και ο Γιάννης Σπαλιάρας.