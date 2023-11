Η street artist Nespoon ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και στολίζει τις προσόψεις κτηρίων με δαντελένια σεμεδάκια - iefimerida.gr

Η NeSpoon από την Πολωνία είναι μια ιδιαίτερη street artist με χαρακτηριστικό στοιχείο τα murals με μοτίβο δαντέλας, με τα οποία γεμίζει τις προσόψεις κτηρίων σε όλο τον κόσμο, από τη Γαλλία και την Νορβηγία έως την Ελλάδα.

Οι δαντελένιες τοιχογραφίες της θυμίζουν τα πατροπαράδοτα σεμεδάκια της γιαγιάς, που έχει πλέξει με το βελονάκι και είναι εμπνευσμένες από τις τοπικές παραδόσεις και τη λαογραφία της κάθε χώρας που επισκέπτεται.

Τη δεκαετία του '80, η μικρή NeSpoon έζησε στο Δυτικό Βερολίνο όταν το τοίχος έστεκε ακόμη όρθιο και τα γκράφιτι του αποτέλεσαν έμπνευση για να ξεκινήσει η ίδια να ζωγραφίζει.

Το έργο της NeSpoon στην γαλλική πόλη Craponne-sur-Arzon



Κάθε σχέδιό της είναι μοναδικό, εμπνευσμένο από τους ανθρώπους που συναντά και τις ιστορίες που έχουν να της διηγηθούν. Μάλιστα, πολλές φορές τους ζητά λίγη δαντέλα για να φιλοτεχνήσει το έργο της και εκείνοι της δίνουν. Χρησιμοποιεί στένσιλ, σπρέϊ και χρώμα σε πινέλο για να φιλοτεχνήσει τα έργα της ομορφαίνοντας δημόσια κτήρια ή σπίτια.

Άλλα μοιάζουν με σεμέν, άλλα με ιστούς αράχνης και άλλα με ντελικάτες χιονονιφάδες και εκτός από τις προσόψεις κτηρίων, τα έργα της κοσμούν κορμούς δέντρων, στοές, ακόμη και μουσεία.

Σεμεδάκι σε παραλία της Πολωνίας

To «NeSpoon» δεν είναι ψευδώνυμο, αλλά το πραγματικό της όνομα, ωστόσο, παραπέμπει και στο περίφημο «[there is] no spoon» από την ταινία «Matrix», που σημαίνει ότι τα εμπόδια υπάρχουν κυρίως στο μυαλό μας.

Το 2021, βρέθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα στο πλαίσιο του Street Art Festival όπου δημιούργησε ένα τεράστιο σεμεδάκι σε μπλε φόντο.

Η NeSpoon μίλησε στο Iefimerida.gr για τα νοσταλγικά δαντελένια σεμεδάκια της, για την επίσκεψή της στην Ελλάδα αλλά και τα μελλοντικά της σχέδια για μια έκθεση που ευελπιστεί να γίνει το μακρινό 2042.

Πες μας λίγα πράγματα για εσένα και την street art δουλειά σου

Ζωγραφίζω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από το νηπιαγωγείο. Ήθελα να γίνω μια «πραγματική καλλιτέχνιδα» σε ηλικία μόλις πέντε ετών. Ωστόσο, ξεκίνησα να δημιουργώ street art μόλις το 2009, κάτι που ήταν ένα είδος αναγέννησης για εμένα.

Το δαντελένιο έργο της NeSpoon στην πορτογαλική πόλη Povoa de Atalaia

Πριν από αυτό, ζωγράφιζα θλιβερές, αφηρημένες ελαιογραφίες. Κάποια στιγμή, κατάλαβα ότι αυτό ήταν αδιέξοδο. Έκανα ένα διάλειμμα δύο ετών και στη συνέχεια άρχισα να μαθαίνω για την κεραμική τέχνη. Ήταν κεραμικά αντικείμενα με δαντελωτά μοτίβα τα πρώτα έργα που έκανα στο δρόμο.

Σεμεδάκια σαν ιστός αράχνης στην Σίντρα της Πορτογαλίας

Τι είναι η τέχνη του δρόμου για σένα;



Η τέχνη του δρόμου είναι ελευθερία, τουλάχιστον εγώ νιώθω ελεύθερη όταν την κάνω. Μπορώ να δημιουργήσω ό,τι θέλω, όπου θέλω, όποτε θέλω. Δεν χρειάζεσαι γκαλερί, επιμελητή, προϋπολογισμό ή άδεια.



Η NeSpoon επί τω έργω

Πώς ξεκίνησες να δημιουργείς δαντελένιες τοιχογραφίες; Τι αντιπροσωπεύουν για σένα;

Δεν θεωρώ τις τοιχογραφίες μέρος της τέχνης του δρόμου. Η τοιχογραφία είναι απλώς τοιχογραφία, υπήρχε πολύ πριν από την τέχνη του δρόμου. Οι πρώτες προτάσεις για τοιχογραφίες εμφανίστηκαν μόνες τους, δεν τις κυνήγησα.

Το έργο της NeSpoon στο Aberdeen στη Σκωτία

Οι άνθρωποι που είδαν ένα παράνομο γκράφιτι με στένσιλ που έκανα, μου πρότειναν να κάνω το ίδιο, μόνο σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η τέχνη των murals ανοίγει νέες δυνατότητες έκφρασης και απαιτεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να την κάνω.

Δαντελένιο μοτίβο στο Lofoten της Νορβηγίας

Πού έχεις ταξιδέψει για να δημιουργήσεις την τέχνη σου;

Έχω δουλέψει σε περισσότερες από 100 πόλεις, σε πάνω από 40 χώρες, και στις πέντε ηπείρους. Γαλλία, Σκωτία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Πολωνία και αλλού. Υπάρχει ακόμη και μια μηχανή αναζήτησης στον ιστότοπό μου όπου μπορεί κάποιος να δει πού έχω ταξιδέψει και τι έχω φτιάξει.

Ένα υπέροχο έργο της NeSpoon στο Callac της Γαλλίας

Πες μας για την street art που δημιούργησες στην Ελλάδα



Προσκλήθηκα στην Πάτρα για να συμμετάσχω στο ArtWalk Festival από τον επιμελητή Χρήστο Αλεξίου. Όπου κι αν βρίσκομαι, προσπαθώ πάντα να χρησιμοποιώ τοπικά μοτίβα δαντέλας, τα οποία συνήθως βρίσκω σε κάποιο τοπικό μουσείο. Αυτή τη φορά, απλώς χτύπησα τις πόρτες των ανθρώπων που ζούσαν στο σπίτι [όπου ζωγράφισα] και ρώτησα αν είχαν δαντέλα. Πράγματι, είχαν.

Η NeSpoon στην Πάτρα

Το μοτίβο που υπάρχει στον τοίχο υφάνθηκε από τη μητέρα του ιδιοκτήτη, επομένως είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο γι' αυτήν την οικογένεια. Η χρήση του μπλε και του λευκού μπορεί να φαίνεται συνηθισμένη στην Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε άλλος συνδυασμός χρωμάτων που να ταίριαζε περισσότερο στον τόπο. Και κάτι ακόμα: Το σπιτικό ελληνικό φαγητό είναι το καλύτερο στον κόσμο!

Η NeSpoon δημιουργεί το δαντελωτό της έργο στην Πάτρα

Τι σχέδια έχεις για το μέλλον;

Έχω πολλά σχέδια, αλλά το «Thoughts» (Σκέψεις) είναι το πιο σημαντικό μου έργο. Το ξεκίνησα τυχαία πριν από δέκα χρόνια και θα συνεχίσω μέχρι την τελική έκθεση το 2042. Ήθελα να χρησιμοποιήσω τα υπολείμματα πηλού που είχαν απομείνει μετά την κατασκευή μιας πορσελάνινης δαντέλας και είχα πολλά.

Δαντέλα σαν χιονονιφάδα

Μια μέρα άρχισα να φτιάχνω λεπτά πορσελάνινα πέταλα από αυτόν τον πηλό. Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, ένιωσα πιο ήρεμη και συγκεντρωμένη, ήταν κάτι σαν διαλογισμός. Παρατήρησα ότι όσο περισσότερο τα φτιάχνω, τα πέταλα γίνονται όλο και πιο ευαίσθητα και τακτικά. Ήταν σαν να κατέγραφα τις κατευναστικές μου σκέψεις στον πηλό.

Η NeSpoon δημιουργεί «Thoughts» (Σκέψεις) με υπολείμματα πηλού

Αυτή η διαδικασία κατά κάποιο τρόπο μου θυμίζει τον παλιό τρόπο δημιουργίας δίσκων, όταν η δονούμενη βελόνα χάραζε αυλάκια στο κερί, καταγράφοντας τον ήχο. Το έργο συνδυάζει την αστική, την κεραμική και την εννοιολογική τέχνη. Πρόκειται για μια προσπάθεια καταγραφής της κατάστασης του διαλογισμού στο στέρεο υλικό.

Πορσελάνινο πέταλο

Φτιάχνω πέταλα καθισμένη κατευθείαν στους δρόμους των πόλεων που επισκέπτομαι, παρατηρώντας τη ζωή και αφήνοντας τις σκέψεις μου να ρέουν. Αποφάσισα ότι κάθε χρόνο θα βρίσκω 2-3 μήνες για να ηρεμήσω και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στο να φτιάχνω μόνο αυτό. Κάθε χρόνο παράγω περίπου 50 κιλά «Σκέψεων». Πάνω από 450 κιλά είναι έτοιμα και τελικά θα υπάρχουν 1.500 κιλά από αυτά στην τελική έκθεση το 2042.

