Μάλλον το σπίτι του Γιώργου Τσαλίκη είναι το πιο παραμυθένια φορτωμένο, στολισμένο για τα Χριστούγεννα [εικόνες]

View this post on Instagram

🌲 Εντελώς guest star ΚΑΙ φέτος , όταν η Δώρα στόλισε υπέροχα το σπίτι μας με αγάπη και μεράκι , τσουπ έβαλα το αστέρι και είχα και το θράσος να φωτογραφηθώ κιόλας 🤪🤪 Και του χρόνου με υγεία και χαρές στα σπίτια σας @dora_dimitropoulou