Στίβεν Τάιλερ: Ο frontman των Aerosmith κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης τη δεκαετία του 1970 - iefimerida.gr

Mήνυση κατά του Στίβεν Τάιλερ κατέθεσε μια γυναίκα που υποστηρίζει ότι είχε παράνομη σχέση μαζί του τη δεκαετία του 1970, όταν ήταν ανήλικη, κατηγορώντας τον frontman των Aerosmith για σεξουαλική επίθεση και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας.

Η Τζούλια Χόλκομπ υποστηρίζει ότι ο Τάιλερ έπεισε τη μητέρα της να του εκχωρήσει την κηδεμονία της όταν ήταν 16 ετών, κάτι που άνοιξε το δρόμο για μια σεξουαλική σχέση των δυο τους από το 1973 μέχρι το 1976, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού, Rolling Stone. Την εποχή εκείνη ο γεννημένος το 1947 τραγουδιστής, που είχε μπει τον περασμένο Μάιο σε κέντρο απεξάρτησης,  ήταν ηλικίας περίπου 25 ετών.

Αν και δεν κατονομάζει τον Τάιλερ στην αγωγή της η ενάγουσα υποστηρίζει ότι «δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί», στην «εξουσία, τη φήμη και τη σημαντική οικονομική ισχύ» του. Ισχυρίζεται δε ότι ο Τάιλερ «την «ανάγκασε και την έπεισε» να πιστέψει ότι είχαν μια «ρομαντική σχέση».

Σύλμφωνα με το Rolling Stone o Τάιλερ στα απομνημονεύματα του "Does the Noise in My Head Bother You?" το 2011 κάνει λόγο για μια σχέση του με ένα 16χρονο κορίτσι. Η Χόλκομπ είχε στο παρελθόν μιλήσει για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με τον τραγουδιστή και πρώην κριτή του «American Idol», τον οποίο είπε ότι γνώρισε μετά από μια συναυλία των Aerosmith στο Όρεγκον λίγο μετά την ηλικία των 16. Ισχυρίζεται ότι τον ακολούθησε στο Σιάτλ καθώς συνεχιζόταν η σεξουαλική τους σχέση. Ο Τάιλερ φέρεται να έλαβε την κηδεμονία της γύρω στο 1974.

«Είχε αναφέρει ότι ήθελε τα χαρτιά κηδεμονίας για να μπορώ να ταξιδεύω μεταξύ διαφόρων πολιτειών όταν ήταν σε περιοδεία», έγραψε η Xόλκομπ το 2011 στο LifeSiteNews.com. «Του είχα πει ότι η μητέρα μου δεν θα υπέγραφε τα χαρτιά. Τον ρώτησα πώς την έπεισε να το κάνει. Μου απάντησε, «της είπα ότι τα χρειάζομαι για να εγγραφείς στο σχολείο».

Η Χόλκομμπ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ακτιβιστική δράση κατά των αμβλώσεων, είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι έμεινε έγκυος το 1975, όταν ήταν 17 ετών, αλλά έκανε έκτρωση αφού ο Τάιλερ επέμενε να τερματίσει την εγκυμοσύνη μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα με το επιχείρημα ότι το έμβρυο θα είχε εισπνεύσει καπνό και θα υπέφερε από έλλειψη οξυγόνου. Προβάλλοντας το επιχείρημα, ανέφερε την εισπνοή καπνού και την έλλειψη οξυγόνου στο μωρό. Σύμφωνα με τη μήνυση, η Χόλκομμπ δίσταζε να κάνει την έκτρωση, αλλά ο Τάιλερ την απείλησε ότι αν δεν τερματίσει την κύηση, θα σταματούσε να την υποστηρίζει οικονομικά. Μετά την έκτρωση, φέρεται να άφησε τον Τάιλερ και επέστρεψε στο Πόρτλαντ για να αλλάξει τη ζωή της.