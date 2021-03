Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δωρίζει 2 εκατ. δολάρια σε ΜΚΟ που μάχονται υπέρ της φυλετικής και οικονομικής δικαιοσύνης | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο σκηνοθέτης του Χόλιγουντ Στίβεν Σπίλμπεργκ ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με το Ίδρυμα που απονέμει το βραβείο Genesis, το «Εβραϊκό βραβείο Νόμπελ», το οποίο ο ίδιος παρέλαβε τον Φεβρουάριο.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης τόνισε ότι θα διαθέσει το χρηματικό ποσό που έλαβε μαζί με το βραβείο, ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων, σε 10 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που επικεντρώνουν τη δράση τους στη φυλετική και οικονομική δικαιοσύνη στις ΗΠΑ. Επιπλέον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και η σύζυγός του, Κέιτ Κάπσοου, θα κάνουν επιπρόσθετη δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων στους οργανισμούς.

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Εχουμε ευθύνη να δράσουμε τώρα

«Η Αμερική είναι αντιμέτωπη με κρίση και η ευθύνη μας είναι να δράσουμε τώρα, έτσι ώστε η Αμερική να μπορεί να γίνει "η Αμερική ξανά, η χώρα που δεν ήταν ποτέ μέχρι τώρα, και πρέπει να είναι"», δήλωσε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, παραπέμποντας στους στίχους του ποιητή Λάνγκστον Χιούζ.

«Ο Ιουδαϊσμός και η Εβραϊκή Ιστορία ξεκινούν με δύο αφηγήσεις: Γένεσις και Έξοδος, ιστορίες για τη δημιουργία και απελευθέρωση από την καταπίεση, για την ανακάλυψη της φωνής της ηθικής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Από αυτές τις καταγραφές προέρχονται οι ηθικές αρχές που μας επιβάλλουν να εργαστούμε για περισσότερο δίκαιο και ισότιμο κόσμο», ανέφερε.

Ποιες οργανώσεις θα ενισχυθούν

«Είναι τιμή μου να είμαι μεταξύ των βραβευθέντων με το Βραβείο Genesis, και θα δωρίσω το χρηματικό έπαθλο και μαζί με την Κέιτ θα διαθέσουμε κεφάλαια από το Ίδρυμά μας για να εμπνεύσουμε οργανώσεις κοινωνικής δικαιοσύνης -εβραϊκές και κοσμικές- που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για μια πιο δίκαιη Αμερική. Θαυμάζουμε αυτούς τους οργανισμούς για την ειλικρίνεια και το όραμά τους και παροτρύνουμε όλους όσοι μοιράζονται το ίδιο όραμα να συνεισφέρουν, ώστε το έργο αυτών των μη κερδοσκοπικών οργανισμών να μπορεί να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί» τόνισε.

Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση είναι οι Avodah, Black Voters Matter, Collaborative for Jewish Organizing, Dayenu - A Jewish Call to Climate Action, Jews of Color Initiative, Justice for Migrant Women, National Domestic Workers Alliance, Native American Rights Fund, One Fair Wage και Religious Action Center of Reform Judaism.

Το βραβείο Genesis Prize απονέμεται από το Genesis Prize Foundation σε προσωπικότητες για τα εξαίρετα επαγγελματικά επιτεύγματά τους, τη συμβολή τους στην ανθρωπότητα και τη δέσμευση στις εβραϊκές αξίες.

