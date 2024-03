«Άκουσε κανείς τη λέξη συγνώμη;»: Οργή για τον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ και όσα είπε για την Κέιτ Μίντλετον - iefimerida.gr

Οργή προκάλεσε ο Αμερικανός παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ επειδή ουσιαστικά δεν ζήτησε συγνώμη για τα αστεία που έκανε για την Κέιτ Μίντλετον, μετά τις πιέσεις που δέχθηκε για να αναφερθεί στο θέμα.



Ο 59χρονος κωμικός στην χθεσινή εκπομπή του στο CBS «The Late Show» δήλωσε ότι «δεν διασκεδάζει με την τραγωδία κάποιου άλλου», ωστόσο δεν ζήτησε συγνώμη από την Κέιτ Μίντλετον, η οποία έχει γίνει αντικείμενο σκληρών θεωριών συνωμοσίας τους τελευταίους δύο μήνες.



Ο Κόλμπερτ – ο οποίος δηλώνει αντιμοναρχικός – αποδέχθηκε ότι τα αστεία του «αναστάτωσαν κάποιους ανθρώπους», προσθέτοντας πως γνωρίζει ότι «κάθε διάγνωση καρκίνου οποιουδήποτε είδους είναι οδυνηρή για τον ασθενή και την οικογένειά του».



Όσα δήλωσε ο Κόλμπερτ στην «απολογία» του

O Αμερικανός παρουσιαστής, ο οποίος είχε κάνει αστεία για την «εξαφάνιση» της Κέιτ – είπε επίσης ότι ο ίδιος και όλοι στην εκπομπή «θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχές μας και την ειλικρινή ελπίδα ότι η ανάρρωσή της θα είναι γρήγορη και πλήρης».



Σε έναν μονόλογο στην χθεσινοβραδινή εκπομπή του, ξεκίνησε λέγοντας: «Ξέρετε, παιδιά, δεν ξέρω εάν το έχετε παρατηρήσει, αλλά κάνουμε πολλές εκπομπές και λέω πολλά αστεία, και λέω αστεία για πολλά διαφορετικά πράγματα, κυρίως γι’ αυτά που όλοι συζητούν. Και τις τελευταίες έξι εβδομάδες έως δύο μήνες, όλοι μιλούν για το μυστήριο της εξαφάνισης της Κέιτ Μίντλετον από τη δημόσια ζωή. Κάναμε μερικά αστεία σχετικά με αυτό το μυστήριο και όλα τα σχετικά δημοσιεύματα».



Είπε ότι όταν έκανε αυτά τα αστεία, «αυτό αναστάτωσε μερικούς ανθρώπους, ακόμη και πριν αποκαλυφθεί η διάγνωσή της, και μπορώ να το καταλάβω αυτό». Πρόσθεσε επίσης πως «πολλά από τα αστεία μου έχουν αναστατώσει ανθρώπους στο παρελθόν – και είμαι σίγουρος ότι κάποια άλλα θα αναστατώσουν ανθρώπους στο μέλλον».



Αλλά συνέχισε: «Υπάρχει ένα πρότυπο στο οποίο προσπαθώ να ανταποκρίνομαι. Και αυτό είναι ότι δεν διασκεδάζω την τραγωδία κάποιου άλλου. Τώρα, δεν ξέρω εάν η πρόγνωσή της είναι τραγική, είναι η μελλοντική βασίλισσα της Αγγλίας και υποθέτω ότι θα λάβει την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα. Αλλά ανεξάρτητα από το ποια είναι, γνωρίζω και είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς, πάρα πολλοί από εμάς, γνωρίζουμε ότι κάθε διάγνωση καρκίνου οποιουδήποτε είδους είναι οδυνηρή για τον ασθενή και για την οικογένειά του. Και, αν και είμαι σίγουρος ότι δεν το χρειάζονται από εμένα, εγώ και όλοι εδώ στο The Late Show, θα θέλαμε να τους εκφράσουμε τις ευχές μας και την ειλικρινή ελπίδα ότι η ανάρρωσή της θα είναι γρήγορη και σε βάθος».

Αντέδρασε ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ

Ωστόσο, η έλλειψη συγνώμης του Κόλμπερτ προκάλεσε νέες αντιδράσεις, με τον πρώην εκπρόσωπο Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ Ντίκι Άρμπιτερ, να γράφει: «Μπορεί να είναι γεμάτος λύπη για τον εαυτό του, αλλά δεν ζήτησε συγνώμη».

Σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε: «Οι Αμερικανοί παρουσιαστές των τοκ σόου έχουν την ικανότητα να κάνουν αστεία σε βάρος των άλλων και ο Κόλμπερτ δεν αποτελεί εξαίρεση. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ είπε ότι είχε κάνει χειρουργική επέμβαση και θα λείψει για αρκετές εβδομάδες. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν εξαφανίστηκε, ανάρρωνε. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για τους οικοδεσπότες των τοκ σόου ή τους τουιτεράδες – ντροπή για όλους σας. Υπάρχει ένα σαφές μήνυμα: Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει προτού μιλήσεις, εάν φυσικά υπάρχει το πρώτο».



Ο Άρμπιτερ πάντως δεν ήταν ο μόνος που επιτέθηκε στον Κόλμπερτ για τα αστεία που έκανε και την αποτυχία του να ζητήσει συγνώμη.

«Δεν άκουσα να λέει συγνώμη»

Ένας χρήστης έγραψε: «Λυπάται; Ποτέ δεν ζήτησε συγνώμη. Αναγνώρισε ότι το αστείο αναστάτωσε τον κόσμο, αλλά ποτέ δεν άκουσα μια συγνώμη». Ένας άλλος ανέφερε: «Δεν άκουσα να λέει συγνώμη σε όλους όσους κορόιδεψε, σε αυτό το βίντεο. Οι προσβολές του ήταν τραγελαφικές και εξωφρενικές. Όπως και οι υπόλοιποι, φαίνεται άλλη μια αναγκαστική προσπάθεια να αποκαταστήσουν τη φήμη τους. Είσαι ενήλικας με πλατφόρμα, κοινό και οπαδούς, κάνε κάτι καλύτερο και γίνε καλύτερος».

«Δεν άκουσα τη λέξη συγνώμη» σχολίασε ένας ακόμη με έναν άλλον να προσθέτει: «Δεν βλέπω καμία μετάνοια, απλά λόγια από το στόμα του και δεν αισθάνεται τίποτα από αυτά».



Ένας ακόμη πρότεινε να ζητήσει πλήρη συγνώμη από την πριγκίπισσα της Ουαλίας. «Δεν ζήτησε συγνώμη. Δεν δέχτηκε ότι τα αστεία του ήταν κακόγουστα. Το μόνο για το οποίο μετανιώνει είναι ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση».

Υπενθυμίζεται πως η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε την περασμένη Παρασκευή σε ένα συγκινητικό βίντεο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και πως υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία.

Τα αστεία του Κόλμπερτ εις βάρος της Κέιτ Μίντλετον

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της 12ης Μαρτίου, ο Κόλμπερτ συνέδεσε αστειευόμενος την απουσία της Κέιτ από τη δημόσια ζωή με τις επίμονες φήμες για μια υποτιθέμενη σχέση μεταξύ του συζύγου της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, και της Ρόουζ Χάνμπερι.

Όταν η Κέιτ φέρεται να μίλησε στον Γουίλιαμ για τη φήμη, φέρεται ότι «γέλασε, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα» είχε πει στην εκπομπή του ο Κόλμπερτ αστειευόμενος, παραθέτοντας δημοσιεύματα ταμπλόιντ από το 2019. «Πάντα μια καλή απάντηση όταν η σύζυγός σου σε κατηγορεί για απιστία» ήταν το σχόλιο του Αμερικανού παρουσιαστή.



Η Χάνμπερι φαίνεται πως βρήκε πολύ κακόγουστα τα αστεία του και έστειλε νομική ειδοποίηση στο CBS μέσω των δικηγόρων της, διακηρύσσοντας πως οι ισχυρισμοί περί δεσμού ήταν αναληθείς.

Οι νομικοί της εκπρόσωποι εξέδωσαν επίσης την ακόλουθη δήλωση στο περιοδικό In Touch: «Η φήμη φαίνεται ότι μπήκε πρόσφατα στα mainstream μέσα ενημέρωσης ως αποτέλεσμα ενός άλλου αστείου που έγινε σχετικά με αυτήν στο The Late Show With Stephen Colbert. Έχουμε γράψει για λογαριασμό της πελάτισσάς μας στο CBS και σε διάφορους άλλους αξιόπιστους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης για να επιβεβαιώσουμε ότι ο ισχυρισμός είναι ψευδής».