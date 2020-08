Στη Σαντορίνη η Μάγκυ Χαραμπίδου -Για breakfast με το μπικίνι της [εικόνες]

View this post on Instagram

Breakfast in paradise!!!! @aqualuxurysuites 😉 Πρωινό στον παράδεισο!!!! Νομίζω δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις την μαγεία της εικόνας! Η ΘΕΑ ΑΠΌ ΕΔΩ ΨΗΛΆ ΣΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΆΣΑ! Και η προετοιμασία του πρωινού από τα χέρια του καλοκαρδου τελειομανή χαρούμενου Flavur ολόκληρη ιεροτελεστία! Όλα στημένα τέλεια όλα στην εντέλεια για να απαθανατίσεις το σκηνικό και να βγάλεις την τέλεια φώτο για να ξαναζείς τη μοναδική στιγμή κάθε φορά που τη κοιτάς! ❤️😀 Καλημέρα αγαπημένο παρεακι!!! 😍 #santorini2020 #mygreece #greeksummer #imerovigli #breathtaking #breakfast #deepblue #magic #magicmoments #aqualuxurysuites