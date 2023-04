«Απόδραση» στη Σαντορίνη για Αφροδίτη Σκαφίδα και Πύρρο Δήμα [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Αφροδίτη Σκαφίδα φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω της τις ημέρες στον Άγιο Δομίνικο και το Survivor All Star, με την πρώην παίκτρια του reality επιβίωσης να απολαμβάνει την καθημερινότητά της στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η αθλήτρια βρέθηκε εκτός παιχνιδιού όταν βίντεο στο οποίο καταγράφεται η ίδια να τρώει κρυφά στο δάσος ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Η αποβολή της Αφροδίτης Σκαφίδα ήταν η πέμπτη, μέχρι στιγμής, για τον φετινό κύκλο του reality, καθώς έχουν προηγηθεί αυτές των Ασημίνα Χατζηανδρέου και Κατερίνα Δάλακα, αλλά και των Ηλία Γκότση και Γιωρίκα Πιλίδη.

Οι παραπάνω παίκτες παραβίασαν επίσης τους κανόνες του Survivor All Star, με αποτέλεσμα η παραγωγή να τους δείξει την πόρτα της εξόδου.

Αφροδίτη Σκαφίδα: Το ταξίδι με τον Πύρρο Δήμα και η τρυφερή ανάρτηση

Η αθλήτρια, μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, επανήλθε και στα social media, ενώ αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τη Σαντορίνη, όπου βρίσκεται με τον σύντροφό της, Πύρρο Δήμα.

Συγκεκριμένα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αφροδίτη Σκαφίδα μοιράστηκε, μεταξύ άλλων και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον αγαπημένο της, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα τρυφερό μήνυμα.

Στη φωτογραφία, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι με φόντο το νησί, με την Αφροδίτη Σκαφίδα να γράφει στη σχετική λεζάντα στα αγγλικά «In your arms is right where I want to be…», δηλαδή «Στην αγκαλιά σου είναι ακριβώς εκεί που θέλω να είμαι...».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες το ζευγάρι είχε κάνει ακόμη μία κοινή εμφάνιση στα social media με αφορμή το Πάσχα, αυτή τη φορά μέσα από το λογαριασμό του Πύρρου Δήμα, ο οποίος δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία γράφοντας: «Το φως της Αναστάσεως να πλημμυρίσει τις καρδιές σας».