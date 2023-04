Στέψη Βασιλιά Κάρολου: Ποιο διάσημο τραγούδι κόπηκε από τη λίστα της τελετής και γιατί - iefimerida.gr

Ακόμα και η τελετή της στέψη του Βασιλιά Κάρολου θα έχει την playlist της αλλά ένα τραγούδι που καταρχάς ήταν στη σχετική λίστα, τελικά αποκλείστηκε.

Υπήρξαν πολλές φασαρίες σχετικά με τις λίστες των προσκεκλημένων, τις διαμαρτυρίες και τα σχέδια της διάταξης για το πού θα κάτσουν οι καλεσμένοι, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: Το τραγούδι «I'm Gonna Be (500 Miles)» των Proclaimers δεν θα βρίσκεται στην επίσημη λίστα αναπαραγωγής για τον εορτασμό της στέψης.

Το τραγούδι αφαιρέθηκε από τη λίστα αναπαραγωγής μετά από παράπονα που υποβλήθηκαν σχετικά με τις απόψεις του συγκροτήματος, που έγινε παγκοσμίως γνωστό με το συγκεκριμένο τραγούδι.

Το σκωτσέζικο ροκ δίδυμο έχουν εκφράσει τις αντιμοναρχικές τους απόψεις σε διάφορα σημεία της καριέρας τους.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Τσάρλι Ρέιντ, ο ένας από τα δύο μέλη του συγκροτήματος δήλωσε την υποστήριξή του στον Σάιμον Χιλ, έναν συγγραφέα και καθηγητή που αρχικά κατηγορήθηκε για χρήση απειλητικών-υβριστικών λέξεων ή για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια μιας τελετής ανακήρυξης του βασιλιά Καρόλου στην Οξφόρδη.

Ο Χιλ είχε φωνάξει τότε, μεταξύ άλλων: «Ποιος τον εξέλεξε;» προτού μεταφερθεί σε ένα αστυνομικό φορτηγάκι. Αργότερα η εισαγγελία του Στέμματος απέσυρε την υπόθεσή του, αναφέρει το ρεπορτάζ του Guardian.

Σχετικά με το θάνατο της βασίλισσας, ο Ρέιντ είχε πει: «Πολλοί άνθρωποι είναι σαν εμένα, είχαν προσωπικό σεβασμό για τη γυναίκα, αλλά δεν υποστηρίζουν τη μοναρχία».

Είχε δηλώσει επίσης ότι σε περίπτωση που η Σκωτία ανεξαρτητοποιηθεί, θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στον σκωτσέζικο λαό το αν το έθνος θα πρέπει να διατηρήσει τη βασιλική οικογένεια. Μια δημοσκόπηση πέρυσι έδειξε ότι το 45% των Σκωτσέζων επιθυμεί να διατηρηθεί η μοναρχία.

«Για τους ανθρώπους που πιστεύουν στη μοναρχία (εμείς δεν πιστεύουμε, είμαστε ρεπουμπλικάνοι) τότε αυτό είναι δίκαιο, δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Αλλά νιώθουμε απόλυτη περιφρόνηση για τους ανθρώπους που δηλώνουν ότι είναι κατά της μοναρχίας αλλά στη συνέχεια θεωρούν ότι είναι εντάξει να πάρουν μια τιμή στη μετέπειτα ζωή τους».

Η λίστα αναπαραγωγής, που καταρτίστηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού, περιλαμβάνει τα Slave to the Rhythm της Grace Jones, Starry Eyed της Ellie Goulding και Dance All Over Me του George Ezra.

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε: «Η μουσική αυτή είναι μια από τις καλύτερες επιλογές που υπάρχουν: "Η λίστα αναπαραγωγής δημιουργήθηκε για να γιορτάσει τους καλλιτέχνες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας ενόψει της επικείμενης στέψης».

Η στέψη του Καρόλου και της Καμίλα, της βασίλισσας προξένου, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου, ενώ την επόμενη ημέρα στο κάστρο του Ουίνδσορ αναμένεται να εμφανιστούν η Katy Perry, οι Take That και ο Lionel Richie.