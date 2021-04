Ο στεγνός Γουίλιαμ και ο αυθόρμητος Χάρι -Εβγαλαν δύο ανακοινώσεις «κόντρα», για τον παππού τους | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η Βρετανία θρηνεί τον παππού της, πρίγκιπα Φίλιππο, αλλά την ίδια ώρα περιμένει στη γωνία με όρεξη για κουτσομπολιό για τα δύο αδέλφια της βασιλικής οικογένειας που αποφάσισαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους: Ο ένας αυτόν του καθήκοντος και της δημόσιας υπηρεσίας -όπως τον ορίζει η βρετανική βασιλική οικογένεια- και ο άλλος αυτόν της επανάστασης.

Στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου το Σάββατο θα συναντηθούν για πρώτη φορά, ύστερα από περίπου έναν χρόνο, τα δύο αδέλφια: Ο Γουίλιαμ και ο Χάρι, τα οποία χωρίζει πλέον… ένας ολόκληρος ωκεανός. Τα δύο άλλοτε πολυαγαπημένα αδέλφια, που φαίνονταν να είχαν αναπτύξει έναν πολύ ισχυρό και αδιάρρηκτο δεσμό, πλέον τραβούν χωριστούς και εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Η έλευση της Μέγκαν Μαρκλ στη ζωή του Χάρι φαίνεται ότι λειτούργησε σαν καταλύτης, οδηγώντας τον… επιρρεπή στην επανάσταση μικρό της οικογένειας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, διεκδικώντας χώρο για να αναπνεύσει η σύζυγός του και μαζί της και ο ίδιος.

Εχοντας έρθει σε ρήξη με τη βασιλική οικογένεια, δίνοντας μια συνέντευξη στην Οπρα Γουίνφρεϊ την οποία είδαν εκατομμύρια τηλεθεατές ανά την υφήλιο και εκτοξεύοντας βολές για μέλη της βασιλικής οικογένειας αλλά και εκθέτοντας τις τωρινές του σχέσεις με τον πατέρα του και τον αδελφό του -διαδόχους του θρόνου- δικαιολογημένα η επιστροφή του και η συνάντηση μαζί τους θα συγκεντρώσει τα βλέμματα.

Και είναι κάτι που και ο ίδιος γνωρίζει. Ανθρωποι του περιβάλλοντος της Μέγκαν Μαρκλ υποστηρίζουν ότι ο κύριος λόγος που δεν ταξίδεψε με τον πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο δεν είναι η συμβουλή του γιατρού της αλλά το γεγονός ότι δεν ήθελε να γίνει το επίκεντρο της προσοχής, την ώρα του αποχαιρετισμού του παππού της οικογένειας.

Τις διαφορές των δύο αδελφών θα επιτείνει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι ο Γουίλιαμ θα εμφανιστεί κανονικά, με τη στρατιωτική στολή του, σε αντίθεση με τον αδελφό του, που θα εμφανιστεί με το κοστούμι του, καθώς απεμπόλησε το δικαίωμα να τη φορά. Μαζί με όλα αυτά που έχασε ακολουθώντας τον δικό του δρόμο στις ΗΠΑ ήταν και η θέση του στον στρατό.

Και θέλοντας να επιβεβαιώσει τις διαφορές με τον αδελφό του και το πόσο διαφορετικοί είναι, ενδεχομένως για να κάνει και πιο εμφανή τα όρια που βάζει η ιδιότητα «μέλος βασιλικής οικογένειας», μισή ώρα μόλις αφότου ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μοίρασε τη δική του ανακοίνωση για τον πρίγκιπα Φίλιππο, δημοσίευσε και εκείνος τη δική του στον ιστότοπο του ιδρύματος Archwell, τη σκέπη υπό την οποία με τη Μέγκαν Μαρκλ συνεχίζουν τώρα το φιλανθρωπικό τους έργο.

Δύο ανακοινώσεις-αφιερώματα στον πρίγκιπα-παππού τους, γραμμένες και οι δύο με μεγάλη προσοχή για να τονίσουν το τεράστιο κενό που αφήνει στη ζωή τους ο θάνατός του. Ανακοινώσεις με ομοιότητες σε ένα επίπεδο: Και οι δύο αναφέρθηκαν στην προτροπή που έδινε πάντα ο παππούς τους να πηγαίνουν παρακάτω και να προχωρούν και ακόμη και οι δύο θέλησαν να δώσουν μια προσωπική νότα στην ανακοίνωση, αλλά το έκαναν με εντελώς διαφορετικό τρόπο: Ο Γουίλιαμ επίσημα και τυπικά, ο Χάρι πιο απλά και πιο γλαφυρά, μεταφέροντας εικόνες -αν και με γραμματικά λάθη, όπως σημειώνει η Daily Maill.

Η ανακοίνωση του Γουίλιαμ

«Η εκατοντάχρονη ζωή του παππού μου καθορίστηκε από την υπηρεσία -στη χώρα και στην Κοινοπολιτεία, στη σύζυγό του και βασίλισσα, στην οικογένειά μας.

Αισθάνομαι τυχερός που δεν είχα απλώς το παράδειγμά του για να με καθοδηγεί αλλά και τη διαρκή παρουσία του στην ενήλικη ζωή μου -τόσο στις καλές όσο και στις δυσκολότερες ημέρες. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για το γεγονός ότι η σύζυγός μου είχε την ευκαιρία να ζήσει επί μακρόν τον παππού μου, αλλά και για την καλοσύνη που της έδειξε. Θα εκτιμώ πάντα τις ιδιαίτερες αναμνήσεις που θα έχουν τα παιδιά μου με τον προπάππου τους να έρχεται να τα μαζεύει με την άμαξά του και να τους μεταδίδει αυτή την αίσθηση της περιπέτειας και το ιδιαίτερο χιούμορ του.

Ο παππούς μου ήταν εξαιρετικός άνδρας, μέλος μιας εξαιρετικής γενιάς. Η Κέιτ και εγώ θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που εκείνος θα ήθελε και θα υποστηρίξουμε τη βασίλισσα τα επόμενα χρόνια. Θα μου λείψει ο παππούς μου, αλλά γνωρίζω ότι θα ήθελε να συνεχίσουμε παρακάτω κάνοντας τη δουλειά μας», αναφέρει ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στην ανακοίνωσή του.



Ο Γουίλιαμ, μάλιστα, ανήρτησε την ανακοίνωσή του στο Instagram συνοδεύοντάς την με μια φωτό που είχε βγάλει η Κέιτ Μίντλετον, από τις περιπέτειες του πρίγκιπα Τζορτζ με τον προππάππου του, στην άμαξά του.

Η ανακοίνωση του Χάρι

«Ο παππούς μου ήταν ένας άνδρας της υπηρεσίας, της τιμής και ένας άνδρας με σπουδαίο χιούμορ. Ήταν αυθεντικός, με σπινθηροβόλο πνεύμα και μπορούσε να τραβήξει την προσοχή οπουδήποτε και αν βρισκόταν, λόγω της γοητείας του -και επίσης επειδή δεν ήξερες ποτέ τι θα έλεγε στη συνέχεια.

Θα τον θυμόμαστε ως τον πιο μακρόχρονο σύζυγο μονάρχη, έναν αφοσιωμένο στρατιώτη, πρίγκιπα, δούκα. Αλλά για μένα, όπως για πολλούς από εσάς που έχετε χάσει αγαπημένα σας πρόσωπα ή τον παππού και τη γιαγιά μέσα στην περιπέτεια του τελευταίου έτους, ήταν απλά ο παππούς μου: μάστερ του μπάρμπεκιου, θρύλος στα ανέκδοτα και θρασύς μέχρι τέλους.

Στάθηκε σαν βράχος στην Αυτής Μεγαλειότητα τη βασίλισσα με απαράμιλλη αφοσίωση, δίπλα της στα 73 χρόνια του γάμου τους και ενώ θα μπορούσα να συνεχίσω λέγοντας και άλλα, ξέρω ότι αν εκείνος ήταν εδώ, τώρα θα έλεγε σε όλους μας, με μια μπύρα στο χέρι, ''συνεχίστε τη δουλειά σας''.

Γι' αυτό, παππού, σε ευχαριστώ για την υπηρεσία σου, την αφοσίωσή σου στη γιαγιά και για το ότι ήσουν πάντα ο εαυτός σου. Θα μας λείψεις πολύ, αλλά πάντα θα σε θυμόμαστε -το έθνος και ο κόσμος. Η Μέγκαν, ο Αρτσι και εγώ (καθώς και η μελλοντική εγγονή σου) θα κρατούμε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας για εσένα.

Per Mare, Per Terram (σ.σ.: "στη θάλασσα και στην ξηρά" -σύνθημα των Βρετανών πεζοναυτών)», αναφέρει ο πρίγκιπας Χάρι στην ανακοίνωσή του.

Στο κλείσιμο τον αποχαιρέτσησε με το επίσημο σύνθημα του βασιλικού ναυτικού: «Per Mare, Per Terram» - By Sea, By Land.