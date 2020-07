Ο Σταυρής του «MasterChef 4» με δική του εκπομπή μαγειρικής -Το ανακοίνωσε ο ίδιος [εικόνα]

View this post on Instagram

📌 Ανακοίνωση! Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω οτι έχω προβεί σε συμφωνία με το κανάλι @omegatvcy για μια καινούργια μαγειρική δική μου εκπομπή, απο την νέα τηλεοπτική σεζόν! Stay tuned! 🔜🔪🤟🏻 #stavris #omegacy #chef #togetherwearestronger #tvshow