Οι σταρ που μετάνιωσαν για τις αισθητικές τους παρεμβάσεις -Το πριν και το μετά [εικόνες] - iefimerida.gr

Το Χόλιγουντ είναι γνωστό πώς κυριαρχείται από ματαιοδοξία και «μετρά» τους ανθρώπους από την εμφάνιση τους.

Οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τόσες πολλές διασημότητες έχουν υποκύψει στον πειρασμό να μπουν κάτω από το νυστέρι.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις με makeovers των σταρ που πήγαν στραβά και αποδεικνύουν ότι δεν είναι πάντα η σωστή απόφαση.

Η 84χρονη ηθοποιός Jane Fonda, μίλησε για τη λύπη της που έκανε λίφτινγκ προσώπου όταν ήταν νεότερη, παραδεχόμενη ότι δεν θα έκανε την επέμβαση αν είχε ξανά την ευκαιρία.

Η ίδια δήλωσε στο περιοδικό Vogue: «Έκανα λίφτινγκ προσώπου και σταμάτησα γιατί δεν θέλω να δείχνω παραμορφωμένη. Δεν είμαι περήφανη για το γεγονός ότι έκανα. Τώρα, δεν ξέρω αν θα το έκανα. Αλλά το έκανα. Το παραδέχομαι και μετά λέω απλώς, εντάξει, μπορείς να εθιστείς. Μην συνεχίσεις να το κάνεις. Πολλές γυναίκες, δεν ξέρω, είναι εθισμένες σε αυτό».

Η Jane Fonda δεν είναι το πρώτο διάσημο πρόσωπο που μετάνιωσε για την επέμβαση στη φυσική του ομορφιά. Το supermodel Linda Evangelista κέρδισε τον περασμένο μήνα αγωγή, αφού ισχυρίστηκε ότι μια σπάνια αντίδραση σε μια διαδικασία μείωσης του λίπους πριν από έξι χρόνια την άφησε «παραμορφωμένη».

Η Jane Fonda έχει μετανιώσει για τις αισθητικές παρεμβάσεις της / Φωτογραφία: Shutterstock

Άλλοι, όπως η πρωταγωνίστρια του Dirty Dancing, Jennifer Grey, έχουν παραδεχτεί ότι η πλαστική χειρουργική επέμβαση άφησε στην πραγματικότητα την καριέρα τους σε χειρότερη κατάσταση.

Παρακάτω ακολουθιούν οι σταρ που μετάνιωσαν για τις αισθητικές επεμβάσεις που έκαναν...

Jane Fonda

Όπως προαναφέρθηκε, η Fonda παραδέχτηκε ότι έχει προβλήματα με την πλαστική χειρουργική.

Η 84χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι «δεν είναι περήφανη» για την απόφασή της να κάνει λίφτινγκ προσώπου και ότι φαίνεται τόσο «παραμορφωμένη» που ορκίστηκε να σταματήσει οριστικά τις χειρουργικές επεμβάσεις.

Έχει κάνει δύο λίφτινγκ προσώπου τα τελευταία χρόνια: ένα στα 40 της και το άλλο το 2010. Ενώ παραδέχτηκε τις επεμβάσεις της, εξομολογήθηκε επίσης ότι τις μετάνιωσε.

Η Jane Fonda το 1965 / Φωτογραφία: AP Photo

Jennifer Grey

Η Τζένιφερ Γκρέι έκανε την πρώτη της πλαστική στη μύτη το 1989, μόλις δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία της επιτυχημένης ταινίας Dirty Dancing.

Εξηγώντας την απόφασή της, δήλωσε στον Seth Meyers: «Ήταν συνηθισμένο να αλλάζεις το επώνυμό σου... και να αλλάζεις τη μύτη σου για να μπορείς να γίνεις ηθοποιός... ή απλά να σε θεωρούν όμορφη».

Ήταν ευχαριστημένη με το πώς βγήκε η ρινοπλαστική, αλλά μετά από μια επιπλοκή, υποβλήθηκε ξανά επέμβαση και κατέληξε να βγει από το χειρουργικό τραπέζι με εντελώς διαφορετική εμφάνιση.

Η Grey δεν μετανιώνει μόνο για το πώς βγήκε αλλά και για το πώς επηρέασε την καριέρα της. Ανοίχτηκε για την εφιαλτική χειρουργική επέμβαση που έκανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη Mirror το 2012.

«Μπήκα στο χειρουργείο ως διασημότητα και βγήκα ανώνυμη», είπε. «Ήταν η επέμβαση στη μύτη από την κόλαση. Θα είμαι πάντα αυτή η κάποτε διάσημη ηθοποιός που κανείς δεν αναγνωρίζει εξαιτίας μιας πλαστικής στη μύτη».

Η Jennifer Grey αγνώριστη μετά την πλαστική στη μύτη της / Φωτογραφία: Shutterstock

Britt Ekland

Η Britt Ekland έγινε γνωστή ως κορίτσι του Bond στην παγκοσμίου φήμης σειρά ταινιών James Bond.

Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, η Ekland ένιωθε την πίεση να συμβαδίζει με τα πρότυπα ομορφιάς του Χόλιγουντ και άρχισε να κάνει ενέσεις στα χείλη.

Θα συνέχιζε να το κάνει αυτό για 20 χρόνια. Ωστόσο, στο Loose Women, παραδέχτηκε ότι ένιωσε ότι «κατέστρεψε την εμφάνισή μου και κατέστρεψε το πρόσωπό μου» και το αποκάλεσε «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου».

Η Britt Ekland στα νιάτα της / Φωτογραφία: AP Photo/Mario Torrisi

«Όταν κοιτάζω φωτογραφίες μου πριν το κάνω, έδειχνα πολύ καλή. Μπορώ να το δω αυτό τώρα, αλλά δεν μπορούσα να το δω τότε», πρόσθεσε.

Έκτοτε έχει αφαιρέσει τα fillers και μιλώντας στο περιοδικό Platinum, μοιράστηκε ότι δεν σκοπεύει να ξαναμπεί ποτέ κάτω από το νυστέρι.

«Ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέξει [τη χειρουργική επέμβαση]. Τα έκανα όλα αυτά στα 50 μου, αλλά δεν θα το σκεφτόμουν ξανά. Δεν έχω καμία επιθυμία να φαίνομαι διαφορετική από ό,τι είμαι».

Η Britt Ekland μετά τις πλαστικές / Φωτογραφία: Shutterstock

Linda Evangelista

Η Linda Evangelista ήταν ένα διάσημο σούπερ μόντελ στη δεκαετία του '90, αλλά έφυγε ξαφνικά από το προσκήνιο.

Το 2021, το πρώην σούπερ μόντελ εξήγησε τελικά ότι ο λόγος ήταν εξαιτίας μιας αποτυχημένης πλαστικής επέμβασης το 2016.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στο Instagram, έγραψε: «Για τους θαυμαστές μου που αναρωτιούνται γιατί δεν δουλεύω ενώ οι καριέρες των συναδέλφων μου ακμάζουν, ο λόγος είναι ότι παραμορφώθηκα βάναυσα από τη διαδικασία CoolSculpting της Zeltiq...».

«[Έκανε] το αντίθετο από αυτό που υποσχέθηκε», συνέχισε. «Αύξησε, όχι μείωσε, τα λιποκύτταρά μου και με άφησε μόνιμα παραμορφωμένη, ακόμη και μετά από δύο επώδυνες, ανεπιτυχείς διορθωτικές επεμβάσεις».

Και κατέληξε: «Έμεινα, όπως περιγράφουν τα μέσα ενημέρωσης, "αγνώριστη"». Εξέδωσε μάλιστα αγωγή για την επέμβαση, δηλώνοντας ότι «κατέστρεψε την ικανότητά της να βγάζει τα προς το ζην» και έγινε «ερημίτισσα».

Από τότε που διευθέτησε την αγωγή της ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνει περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις.

Mickey Rourke

Ο Μίκι Ρουρκ αποθεώθηκε για το ρόλο του στην ταινία The Wrestler. Ενώ η ταινία ήταν μια σπουδαία κίνηση για την καριέρα του, κατέληξε να του χαλάσει το πρόσωπο.

Κατέληξε να κάνει διορθωτική χειρουργική επέμβαση για να διορθώσει το πρόσωπό του μετά τα γυρίσματα της ταινίας του 2008, αλλά τα αποτελέσματα ήταν τελικά καταστροφικά.

Ο Μίκι Ρουρκ το 1987 / Φωτογραφία: AP Photo/Michel Lipcitz

«Το μεγαλύτερο μέρος [της χειρουργικής επέμβασης] ήταν για να επιδιορθώσω το χάλι του προσώπου μου εξαιτίας της πυγμαχίας, αλλά πήγα σε λάθος άνθρωπο για να φτιάξει το πρόσωπό μου», εξήγησε.

«Χρειάστηκε να μου πάρουν χόνδρο από το αυτί για να ξαναφτιάξουν τη μύτη μου και μερικές επεμβάσεις για να βγάλουν τον χόνδρο επειδή ο ουλώδης ιστός δεν επουλωνόταν σωστά. Αυτή ήταν μία από τις πιο επώδυνες επεμβάσεις, αλλά το χειρότερο ήταν οι αιμορροΐδες».

Ο Μίκι Ρουρκ αγνώριστος

Bella Hadid

Η Bella Hadid αποκάλυψε ότι έκανε ρινοπλαστική όταν ήταν μόλις 14 ετών. Ωστόσο, το 25χρονο μοντέλο παραδέχτηκε πρόσφατα ότι έχει μετανιώσει πλήρως για την απόφασή της - ειδικά από τη στιγμή που ήταν τόσο νέα τότε.

«Μακάρι να είχα κρατήσει τη μύτη των προγόνων μου», δήλωσε στη Vogue τον Απρίλιο.

Η Hadid είναι μισή Ολλανδή και μισή Ιορδανο-Αμερικανίδα - κόρη της ριάλιτι σταρ Yolanda Hadid και του κτηματομεσίτη Mohammed Hadid.

Η απόφασή της να φτιάξει τη μύτη της την πήρε εν μέρει από το «σύνδρομο του απατεώνα» και το ότι της έλεγαν ότι ήταν η «πιο άσχημη αδελφή» σε σύγκριση με τη μεγάλη αδελφή της Gigi Hadid.

«Ήμουν η μελαχρινή. Δεν ήμουν τόσο cool όσο η Gigi, δεν ήμουν τόσο εξωστρεφής», εξήγησε. «Αυτό ήταν πραγματικά αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι για μένα. Και δυστυχώς, όταν σου λένε πράγματα τόσες πολλές φορές, τα πιστεύεις».

Ευτυχώς πλέον, είναι σε θέση να είναι περήφανη για τη δουλειά της ως μοντέλο, ανεξάρτητα από το τι λένε οι haters.

Courtney Cox

Η Courtney Cox ήταν γνωστή για το ρόλο της Monica στα Φιλαράκια. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι πάλευε με την εμφάνισή της καθώς η σειρά προβαλλόταν και στη συνέχεια.

Εκείνη την περίοδο άρχισε να κάνει fillers στο πρόσωπό της. Ωστόσο, πρόκειται για μια απόφαση για την οποία έκτοτε έχει μετανιώσει.

«Λοιπόν, αυτό που θα κατέληγε να συμβεί. είναι ότι θα πήγαινες σε έναν γιατρό που θα σου έλεγε: "Φαίνεσαι υπέροχη, αλλά αυτό που θα βοηθούσε είναι μια μικρή ένεση εδώ ή ένα filler εκεί". Οπότε φεύγεις και δεν φαίνεσαι τόσο άσχημα και σκέφτεσαι, κανείς δεν το πρόσεξε-είναι καλό», δήλωσε στο New Beauty το 2017.

Παραδέχτηκε ότι κόλλησε στον να δοκιμάζει νέους γιατρούς και να επιστρέφει επανειλημμένα για να διορθώσει το πρόσωπό της.

«Δεν έχεις ιδέα γιατί γίνεται σταδιακά μέχρι να πεις: 'Ω σκ@τ@, αυτό δεν φαίνεται σωστό». «Και είναι χειρότερο στις φωτογραφίες από ό,τι στην πραγματική ζωή. Έχω μια φίλη που έλεγε: "Ουάου, όχι άλλο!". Σκέφτηκα ότι δεν έχω κάνει τίποτα εδώ και έξι μήνες. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει».

Victoria Beckham

Η Victoria Beckham έγινε διάσημη ως Posh Spice των Spice Girls. Είχε πάντα μια λεπτή σιλουέτα, οπότε ο κόσμος άρχισε να αναρωτιέται όταν το μέγεθος του στήθους της φάνηκε να αυξάνεται ξαφνικά.

Στην αρχή, αρνήθηκε ότι είχε κάνει ποτέ πλαστική χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, τελικά παραδέχτηκε όχι μόνο ότι είχε εμφυτεύματα στήθους αλλά και ότι τα είχε αφαιρέσει το 2014. «Δεν τα έχω πια» είπε στο Allure,.

Το 2017, έγραψε μια επιστολή στον εαυτό της στη Vogue UK εκφράζοντας τη λύπη της για την επέμβαση που έκανε και στη συνέχεια την αρνήθηκε.

H Victoria Beckham μετάνιωσε για την αυξητική στήθους που έκανε / Φωτογραφία: AP /Matt Sayles

«Θα έπρεπε μάλλον να πω, μην πειράζεις το στήθος σου. Όλα αυτά τα χρόνια που το αρνήθηκα - ηλίθια. Ένα σημάδι ανασφάλειας. Απλά γιορτάστε αυτό που έχετε», έγραψε.

Ωστόσο, το 2019, αρνήθηκε και πάλι ότι μπήκε σε διαδικασία αισθητικής επέμβασης. «Δεν έχω μπει στον πειρασμό μιας αισθητικής επέμβασης, αλλά ποτέ μην λες ποτέ», υποστήριξε στο The Morning Show.

Simon Cowell

Ο 62χρονος Simon Cowell μπορεί να είναι γνωστός ως κριτής σε διαγωνισμούς τραγουδιού, αλλά έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις όλα αυτά τα χρόνια για τα fillers του.

Το 2018, μάλιστα, έκανε ένα λίφτινγκ προσώπου με την ονομασία Silhouette Soft Lift που του κόστισε περίπου 2.000 δολάρια.

«Πονάει σαν κόλαση, αλλά ξεφορτώνεται τις ζημιές από τον ήλιο και βγάζει όλες τις αηδίες», δήλωσε τότε στην εφημερίδα The Sun για την επέμβαση.

Ο Simon Cowell το 2008 / Φωτογραφία: AP Photo/Dan Steinberg

Οι θαυμαστές του Britain's Got Talent άρχισαν να σχολιάζουν το πόση δουλειά είχε κάνει το 2016, κάνοντας τον κριτή να παραδεχτεί στη The Sun ότι «μάλλον έκανε λίγο παραπάνω πριν από δύο χρόνια».

Τον Απρίλιο παραδέχτηκε στη Sun ότι μετά από χρόνια, ένιωθε ότι άρχισε να μοιάζει «σαν κάτι από ταινία τρόμου».

«Υπήρξε ένα στάδιο όπου ίσως το παρατράβηξα λίγο. Είδα μια φωτογραφία μου από το 'πριν' τις προάλλες και δεν αναγνώρισα πρώτα απ' όλα ότι ήμουν εγώ», είπε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε αφαιρέσει τα fillers του. Ωστόσο, οι θαυμαστές παρατήρησαν τον Ιούνιο ότι το πρόσωπο του Cowell έμοιαζε σαν να είχε μεταμορφωθεί εντελώς για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του σε ένα βρετανικό talk show.

Kim Kardashian

Η Kim Kardashian και η οικογένειά της έχουν κατηγορηθεί ότι υποστηρίζουν ανέφικτα πρότυπα ομορφιάς και η σταρ του ριάλιτι φαίνεται να έχει μετανιώσει για αυτό.

Το 2010, η 41χρονη μίλησε για ένα κλιπ στο Keeping Up with the Kardashians όπου ήταν εμφανές ότι είχε κάνει Botox.

«Στην εκπομπή είδατε ότι είχα κάποιους μώλωπες γύρω από τα μάτια μου μετά την επέμβαση, κάτι που είναι απολύτως φυσικό, αλλά επειδή δεν είχα κοιτάξει τις παρενέργειες, φρίκαρα», έγραψε.

Η σταρ φάνηκε να μετανιώνει για την απόφασή της, προσθέτοντας ότι «το Botox απλά δεν ήταν απαραίτητο για μένα σε αυτή την ηλικία». Ωστόσο, αυτό δεν την εμπόδισε από τότε να χρησιμοποιεί Botox.

Η Κιμ Καρντάσιαν πριν τις πλαστικές

Gwyneth Paltrow

Η Gwyneth Paltrow είναι τώρα στην ομάδα κατά του Botox μετά από μια εφιαλτική εμπειρία που είχε κάποτε.

Αρχικά, η ηθοποιός είχε ορκιστεί ότι δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, λέγοντας στο γερμανικό περιοδικό OK! Το 2011: «Εξακολουθώ να αρνούμαι να χρησιμοποιήσω σιλικόνη, μπότοξ ή άλλα τέτοια τεχνάσματα από καθαρή ματαιοδοξία».

Ωστόσο, το 2013, παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε τις ενέσεις μιλώντας στο Harper's Bazaar.

«Θα δοκιμάσω τα πάντα. Εκτός από το ότι δεν θα ξανακάνω μπότοξ, γιατί έμοιαζα τρελή», είπε στο πρακτορείο. Έμοιαζα με την Joan Rivers!»

Μόλις πέρσι, το 2021, δήλωσε στο Harper's Bazaar: «Είχα μια κρίση μέσης ηλικίας όταν έκλεισα τα 40 και πήγα να δω έναν γιατρό. Ήταν μια καταστροφή. Δεν έκανα τίποτα άλλο για πολύ, πολύ καιρό. Είχα μώλωπες, το μέτωπό μου είχε παγώσει εντελώς και δεν έμοιαζα καθόλου με τον εαυτό μου».

Kylie Jenner

Η Kylie Jenner έχει γίνει διάσημη για τα χείλη της, εμπνέοντας ακόμη και την περιβόητη πρόκληση με τα φλιτζάνια, αφού ισχυρίστηκε ότι έτσι μεγάλωσαν τόσο πολύ τα χείλη της.

Η ριάλιτι σταρ ομολόγησε τελικά ότι είχε χρησιμοποιήσει πληρωτικά χείλη στο Keeping Up with The Kardashians το 2015.

«Έχω κάνει προσωρινά fillers στα χείλη», εξήγησε. «Είναι απλώς μια ανασφάλειά μου και αυτό ήθελα να κάνω. Θέλω να παραδεχτώ τα χείλη μου, αλλά οι άνθρωποι είναι τόσο γρήγοροι στο να με κρίνουν για τα πάντα, οπότε μπορεί να απέφυγα την αλήθεια, αλλά δεν είπα ψέματα».

Μια τελείως διαφορετική Κάιλι Τζένερ / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello



Ανοίχτηκε περισσότερο για το πώς εξαπλώθηκαν οι ανασφάλειές της μιλώντας στο Complex το 2016.

«Αυτός ο τύπος που φίλησα έλεγε: "Τα χείλη σου είναι πολύ μικρά, αλλά φιλάς πολύ καλά. Δεν πίστευα ότι θα ήσουν καλή στα φιλιά". Ήταν τόσο αγενές», θυμήθηκε.

«Από τότε ένιωθα ότι έβλεπα τους άντρες να κοιτάζουν τα χείλη μου. Ένιωθα ότι κανείς δεν ήθελε να με φιλήσει».

Ωστόσο, εξομολογήθηκε στην αδελφή της Kim ότι ίσως το παράκανε με τα fillers. «Λοιπόν, σίγουρα κάποια στιγμή έκανα τα χείλη μου λίγο πολύ μεγάλα', είπε σε συνέντευξή της στην Kim για το Allure. 'Ενθουσιάστηκα και ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω πολλά. Και μετά εσείς είπατε: "Kylie, πρέπει να ηρεμήσεις".Και μετά έπρεπε να επιστρέψω και να το διορθώσω και ήταν μια τρελή διαδικασία».

Η Κάιλι Τζένερ... μεταμορφωμένη

Sharon Osbourne

Η Sharon Osbourne ήταν πάντα ένα ανοιχτό βιβλίο όταν πρόκειται για τις πολυάριθμες πλαστικές επεμβάσεις της, παραδεχόμενη ότι ξόδεψε τουλάχιστον 650.000 δολάρια σε επεμβάσεις.

Ξεκίνησε το 2003 όταν έκανε επέμβαση γαστρικής παράκαμψης και έφτασε μέχρι το πέμπτο λίφτινγκ το 2022. Ωστόσο, ομολόγησε ότι έκανε μία επέμβαση για την οποία έχει μετανιώσει πλήρως.

Η Sharon Osbourne με τα τρία της παιδιά, την Aimee, την Kelly και τον Jack, περίπου το 1986 / Φωτογραφία: Getty Images

«Σας το λέω, ήταν φρικτό. [Στον χειρουργό] λέω: "Πρέπει να μου κάνεις πλάκα", είπε στους Sunday Times τον Απρίλιο για το πέμπτο της λίφτινγκ. "Το ένα μάτι ήταν διαφορετικό από το άλλο. Έμοιαζα με γ***** Κύκλωπα. Το μόνο που χρειάζομαι είναι μια καμπούρα"».

«Έκανα ένα πλήρες λίφτινγκ προσώπου τον Οκτώβριο και έμοιαζα με μια από εκείνες τις γ***** μούμιες που τυλίγουν [με επιδέσμους]. Πόνεσε πάρα πολύ. Δεν έχετε ιδέα», είπε για την αισθητική επέμβαση, η οποία διήρκεσε πεντέμισι ώρες.