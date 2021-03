Πώς μια σταρ του Tik Tok που έβγαλε 5 εκατ. σε ένα χρόνο κατάφερε να γίνει πρωταγωνίστρια του Netlfix | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Αν το instagram γέννησε τη στρατιά των Influencer, το Tik Tok έρχεται να αναδείξει τους πολυταλαντούχους χρήστες και να γίνει κοιτίδα ανάδειξης των star της νέας εποχής.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια περσόνα των social media, όπως αποκαλούνται όλοι εκείνοι οι χρήστες που ανήκουν στη λίστα των σελέμπριτι ανά τον κόσμο στην ψηφιακή εποχή, καταφέρνει να ξεκινήσει μια λαμπρή καριέρα μέσα από το διαδίκτυο. Πρώτος και καλύτερος πριν από αρκετά χρόνια ο Τζάστιν Μπίμπερ, το γλυκό αγοράκι που τραγουδούσε στο YouTube, πριν γίνει σούπερ σταρ της ποπ.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως οι influencers των '20s δεν προσδοκούν απαραίτητα να μεταπηδήσουν σε κάποιο άλλο επάγγελμα μέσα από τα social media. Όπως έχουν δηλώσει άλλωστε πολλάκις, η τέχνη της ψηφιακής επιρροής είναι εργασία πλήρους απασχόλησης και μάλιστα αποφέρει ασύλληπτα ποσά.

Η γυναίκα με τους περισσότερους ακολούθους σήμερα στο Tik Tok φαίνεται πως κατάφερε, απλά και μόνο μέσω του προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης να αποκομίσει κέρδη αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε έναν χρόνο, μέσα από χορηγίες και προωθήσεις προϊόντων.

Ο λόγος για την Άντισον Ρέι, η οποία πρόσφατα ανακοινώθηκε στον πρωταγωνιστικό ρόλο μιας ολοκαίνουριας εφηβικής ρομαντικής κομεντί που ετοιμάζει το Netflix.

Η διάσημη Tik Toker έχει πλέον 78,6 εκατομμύρια ακολούθους και εδώ και κάποιους μήνες ξεπέρασε την έτερη σταρ του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Τσάρλι Ντ’ Αμέλιο, που κατείχε τον τίτλο της βασίλισσας του Tik Tok.

Ριμέικ ταινίας των '90s στο Netflix

Το Netflix εξασφάλισε τα δικαιώματα παγκόσμιας εκμετάλλευσης του ριμέικ He’s All That, μιας ρομαντικής κομεντί από τη Miramax, σε σκηνοθεσία του Μαρκ Γουότερς και σενάριο του Ρ. Λι Φλέμινγκ Τζούνιορ.

Πλάι στην σταρ του Tik Tok θα δούμε τον Τάνερ Μπιουκάναν, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός στους φίλους του Netflix, από τη σειρά Cobra Kai, στην οποία υποδύεται τον γιο του Τζόνι.

Στιγμιότυπο από τη νέα ταινία του Netflix

Παίζουν: Άντισον Ρέι, Τάνερ Μπιουκάναν, Μάντισον Πέτις, Πέιτον Μάιερ, Ιζαμπέλα Κροβέτι, Άνι Τζέικομπ, Μάιρα Μολόι, Ρέιτσελ Λι Κουκ, Μάθιου Λίλαρντ

Η ταινία θα αναβιώσει την πρωτότυπη ιστορία του κλασικού «Το Κορίτσι των Ονείρων σας» (She's All That) του 1999 αντιστρέφοντας τους ρόλους του πρωτότυπου φιλμ. Την πρωτότυπη ιστορία, ο δημοφιλής του σχολείου, το οποίο υποδυόταν ο Φρέντι Πρινς Τζούνιορ (Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι) καλείται να μεταμορφώσει την πιο ατσούμπαλη συμμαθήτριά του σε κύκνο για τον χορό της αποφοίτησης.

Στη νέα ταινία, κεντρική ηρωίδα της σύγχρονης ιστορίας είναι μια influencer (Ρέι) που δέχεται την πρόκληση να κάνει τον μεγαλύτερο λούζερ του σχολείου (Μπιουκάναν) βασιλιά του σχολικού χορού.

Στιγμιότυπο από τη νέα ταινία του Netflix

Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix εντός του έτους. H ταινία He’s All That έρχεται να προστεθεί στην διαρκώς αυξανόμενη συλλογή του Netflix οικογενειακών ταινιών ζωντανής δράσης με παιδιά και εφήβους, που περιλαμβάνει τη νέα ταινία «Σε Μια Εβδομάδα», σε σκηνοθεσία Ρόμαν Γουάιτ (Summer Forever).

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν το «Ohana: Ο Θησαυρός της Χαβάης», σε σκηνοθεσία Τζουντ Γουένγκ (Fresh Off the Boat) με την Κέα Πεάχου και τον Άλεξ Αϊόνο, το «Πιάσε τον Ρυθμό», σε σκηνοθεσία Ελίσα Ντάουν (H Λίστα της Όνορ) με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Κάρσον, το «Ο Επόμενος Superstar του WWE», σε σκηνοθεσία Τζέι Κάρας (Άλι Γουόνγκ: Γυναίκα Αφεντικό) με πρωταγωνιστή τον Σεθ Καρ, και η κωμωδία του 2019 Ψηλό Κορίτσι, σε σκηνοθεσία Νζίνγκα Στιούαρτ (Little Fires Everywhere) με πρωταγωνίστρια την Έιβα Μισέλ.

