Οι σταρ που πηγαίνουν στα κόκκινα χαλιά με τις γιαγιάδες τους - iefimerida.gr

Ανεξάρτητα από το πόσο διάσημοι γίνονται αυτοί οι σταρ, μπορούν πάντα να υπολογίζουν ότι θα λάβουν υποστήριξη από κάποιες ιδιαίτερες γυναίκες στη ζωή τους: τις γιαγιάδες τους.

Από τη στιγμή του κόκκινου χαλί της Φλόρενς Πιου (Florence Pugh) με την «Granzo Pat» της στη Βενετία μέχρι την ιστορία της Nonna Grande στο τελευταίο άλμπουμ της Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande), δείτε πώς αυτές οι διάσημες γυναίκες έχουν κοντά τις γιαγιάδες τους, οι οποίες μάλιστα είναι μεγάλο μέρος της πολυάσχολης ζωής τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σίντνεϊ Σουίνι

Η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) μπορεί να είναι η πρωταγωνίστρια στη νέα ταινία τρόμου Immaculate, της οποίας ήταν επίσης παραγωγός. Η νεαρή ηθοποιός, απευθύνθηκε σε δύο αγαπημένες γυναίκες που βρίσκονται κοντά της για να εμφανιστούν ως έξτρα στην ταινία.

«Τις έβαλα να πετάξουν στην Ιταλία και έπρεπε να με επισκεφτούν στο πλατό. Τις έκανα να παίξουν τις καλόγριες ως κομπάρσοι», είπε η Sweeney στην εκπομπή Today για τις ιδιαίτερες εμφανίσεις των γιαγιάδων της στην ταινία.

Και όταν ήρθε η ώρα να γιορτάσει την πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες, οι δύο γιαγιάδες της ήταν ακριβώς δίπλα της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν τόσο ενθουσιασμένες», είπε στο Today.

Η Σίδνεϊ Σουίνι και η γιαγιά της στην πρεμιέρα της προβολής του "Immaculate" στο Λος Άντζελες στις 15 Μαρτίου 2024 στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία Alberto Rodriguez/Variety μέσω Getty Images

Αριάνα Γκράντε

Η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) έχει μεγάλη αδυναμία στη Marjorie Grande ή αλλιώς «Nonna», η οποία ανέβηκε μαζί της στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της το 2018 στα MTV Video Music Awards. Και στον τελευταίο της δίσκο, η Αριάνα επέλεξε να δώσει η αγαπημένη της γιαγιά τη φωνή της στο τελευταίο τραγούδι.

Καθώς τo «Ordinary Things» τελειώνει, οι ακροατές μπορούν να ακούσουν την 98χρονη Marjorie, να μιλά για τον εκλιπόντα σύζυγό της, Frank Grande.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ συζητούσε το τραγούδι σε μια συνέντευξη με τον Zane Lowe για το Apple Music 1, η διάσημη τραγουδίστρια είπε ότι δεν ήταν σίγουρη πώς να τελειώσει το τραγούδι μέχρι που συνάντησε μια «φωνητική νότα» της γιαγιάς της που μιλούσε σε μια φίλη της. Η σταρ παραδέχτηκε ότι «πάντα» ηχογραφεί τη γιαγιά της «γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα πει».

Λόγω της εμφάνισής της και της αξίας της στο τραγούδι, η Marjorie έγινε η γηραιότερη καλλιτέχνιδα που έφτασε στο Billboard Hot 100 όταν έφτασε στο Νο. 55.

Τo «Ordinary Things» δεν ήταν η πρώτη φορά που η αγαπημένη γιαγιά της Ariana εμφανίστηκε σε ένα τραγούδι. Μπορεί επίσης κάποιος να την ακούσει στο κομμάτι «Daydreamin» από το άλμπουμ Yours Truly, καθώς και στο «Bloodline» από το Thank U, Next.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ariana Grande και η Marjorie 'Nonna' Grande στα American Music Awards 2016 στο Microsoft Theatre στις 20 Νοεμβρίου 2016 στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία Kevin Mazur/AMA2016/WireImage

Φλόρενς Πιου

Όταν ήρθε η ώρα για τη Φλόρενς Πιου (Florence Pugh) να γιορτάσει την ταινία «Don't Worry Darling» στο Φεστιβάλ Βενετίας 2022, είχε μία από τις μεγαλύτερες θαυμάστριες της εκεί μαζί της.

Σε ένα αφιέρωμα στην ιδιαίτερη εκείνη στιγμή, η Pugh εξήγησε στο Instagram ότι είχε ενθαρρύνει τη γιαγιά της «Granzo Pat» της να ανανεώσει το διαβατήριό της, κάτι που της επέτρεψε να έρθει μαζί της στη Βενετία για την πρεμιέρα της ταινίας. Η Pugh έγραψε ότι καθώς κατέβαινε στο χαλί, εντόπισε τη γιαγιά της να βγάζει φωτογραφίες στο περιθώριο και αποφάσισε να της δώσει μια στιγμή στο προσκήνιο.

«Την αγκάλιασα και τη ρώτησα αν θα ήθελε να σταθεί μαζί μου για μια φωτογραφία, τα μάτια της φωτίστηκαν ενώ έλεγε επίσης "α, δεν θέλουν να με δουν…" Τη διαβεβαίωσα ότι το ήθελαν», έγραψε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το επόμενο πράγμα που είδα, ήταν να χορεύει για όλους τους φωτογράφους που φώναζαν το όνομά της. Ήταν πραγματικά η πιο ξεχωριστή στιγμή που είχα ποτέ σε ένα χαλί», πρόσθεσε η Pugh. «Ήταν πάντα γεμάτη ομορφιά και χάρη, αλλά το να τη βλέπεις τόσο περήφανη και τόσο φυσική όταν εκατοντάδες άνθρωποι την παρακολουθούσαν και την επευφημούσαν ήταν πραγματικά αξιοσημείωτο. Η Granzo Pat είναι αξιοσημείωτη».

Η Florence Pugh φιλά τη γιαγιά της Patricia Mackin σε μια ειδική προβολή του "A Good Person" στο Metrograph τη Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023, στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία από τον Evan Agostini/Invision/AP

Οι Kardashian-Jenners

Για τη διάσημη οικογένεια Kardashian-Jenner, η Mary Jo "MJ" Shannon είναι ο «βράχος» τους. Για τον εορτασμό των 87ων γενεθλίων της μαμάς της, η Κρις Τζένερ (Kris Jenner) απέτισε φόρο τιμής στη μητριάρχη της οικογένειας μέσω Instagram, η οποία είναι γιαγιά της Κόρτνεϊ (Kourtney), της Κιμ (Kim), της Κλόε (Khloé) και του Ρομπ Καρντάσιαν (Rob Kardashian) καθώς και της Κάιλι (Kylie) και της Κένταλ Τζένερ (Kendall Jenner).

«Ήσουν πάντα η μεγαλύτερη έμπνευσή μου, αυτή που μπορώ να έρθω για οτιδήποτε», έγραψε στην εγκάρδια ανάρτηση. «Και αν δεν ήταν η αγάπη, η υποστήριξη και η καθοδήγησή σου, δεν θα ήμουν η γυναίκα ή η μητέρα που είμαι σήμερα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε ευχαριστούμε που είσαι ο βράχος μας. Είστε η μεγαλύτερη μητέρα, γιαγιά, φίλη και μέντορας», συνέχισε. «Ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα που σε επέλεξε να γίνεις μαμά μου. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μένα και για την οικογένειά μας. Σε αγαπώ περισσότερο από όσο θα ξέρεις ποτέ. Xo».

Το 2023, όταν ήρθε η ώρα να γιορτάσουν τα 89α γενέθλια της, η Κιμ αποκάλεσε τη γιαγιά της «το θεμέλιο της οικογένειάς μας και έναν πραγματικό πυλώνα δύναμης».

Οι Kardashians με τη γιαγιά τους, MJ Shannon / Φωτογραφία: Kris Jenner / Instagram

Τζόι Κινγκ

Η Τζόι Κινγκ (Joey King) δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της όταν συνάντησε αυτή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε στην πρεμιέρα της ταινίας της «Bullet Train». Η φωτογραφία αρχικά αναρτήθηκε από τη γιαγιά της Elaine Farrar, και η King μοιράστηκε ξανά τη φωτογραφία που δείχνει τη γιαγιά της, τη μαμά της Jamie King και τη θεία της Stephanie Farrar που ποζάρουν με τον συμπρωταγωνιστή της, Μπραντ Πιτ (Brad Pitt).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μαμά μου, η γιαγιά και η θεία μου με τον BP», έγραψε η Joey στο Instagram Story της. «Η καλύτερη φωτογραφία της βραδιάς».

Joey King / Φωτογραφία: AP Photo/Damian Dovarganes