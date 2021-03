Μέσα στο μοντέρνο διαμέρισμα του Χρήστου Μάστορα: Σπίτι φωτεινό, χρωματιστό και θέα Ακρόπολη [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο Χρήστος Μάστορας ξέρει πολύ καλά πως να κρατάει αμείωτο το κέφι των θαυμαστών του!

Ποιος άλλωστε δεν έχει σιγοτραγουδήσει τη «Μισή Καρδιά», το «Γιατί», το «Viktoria», το «Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι», το «Κράτα Τα Μάτια Σου Κλειστά»; Οι Μέλισσες με frontman τον Χρήστο Μάστορα έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κατακλύζουν τα ραδιόφωνα με τα τραγούδια τους, να αποσπούν εκατομμύρια views στο YouTube και φυσικά να γεμίζουν τα μαγαζιά όπου εμφανίζονται.

Μέχρι ο κορωνοϊός να επιτρέψει ξανά τα lives, ο Χρήστος Μάστορας περνάει την καραντίνα και γεμίζει τις μπαταρίες του στο μοντέρνο διαμέρισμά του.

Ο γνωστός τραγουδιστής είναι αρκετά ενεργός στο Instagram και παρά το γεγονός ότι δεν θέλει να προβάλλει την προσωπική του ζωή είναι πολλές οι φορές που δημοσιεύει διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του στο σπίτι.

Μάλιστα εξαιτίας του κορωνοϊού, ένα μέρος του βιντεοκλίπ για το

«Μισή Καρδιά» έχει γυριστεί εντός του σπιτιού του Χρήστου Μάστορα.

«Έστησα κάμερα και φώτα στο σπίτι και είπα να γυρίσω το κλιπ του «Μισή Καρδιά» σε μια homemade version, λόγω της κατάστασης» έχει γράψει ο ίδιος σε ανάρτησή του.



Πρόκειται για ένα διαμέρισμα με μοντέρνα αισθητική , στο οποίο κυριαρχούν οι αποχρώσεις του λευκού στους τοίχους ενώ έντονα είναι και τα μεταλλικά στοιχεία και οι καθρέφτες.

Όπως βλέπουμε στις αναρτήσεις του, ο Χρήστος Μάστορας λατρεύει να παίζει μουσική στην κιθάρα του, να χαλαρώνει στο τζάκι και να απολαμβάνει την υπέροχη θέα από το διαμέρισμά του. Η πολυθρόνα του είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή «πινελιά» του σπιτιού του, καθώς είναι πολύχρωμη και δίνει μια μπαρόκ αίσθηση στον χώρο. Πίνακες στους τοίχους, φυτά και επιτραπέζια φωτιστικά συμπληρώνουν την διακόσμηση του σπιτιού.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως τον περασμένο Νοέμβριο ο Χρήστος Μάστορας για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές για τις ευχές που του έστειλαν για τα γενέθλιά του, δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το σαλόνι του σπιτιού του.

Στο βίντεο, ερμηνεύει το υπέροχο τραγούδι των U2, With or Without you. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Ακολούθησαν και άλλα, με ένα βίντεο από τον περασμένο Ιανουάριο να αποκαλύπτει την υπέροχη θέα της Ακρόπολης από το παράθυρο του σπιτιού του.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σπίτι του Χρήστου Μάστορα:

Με την εντυπωσιακή αδερφή του, Αμαλία.

