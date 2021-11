To σπίτι της Εβελίνας Νικόλιζα είναι βγαλμένο από το Instagram και γεμάτο με δεκάδες φυτά -Υπέροχο [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Την Εβελίνα Νικόλιζα τη γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο The Voice, όπου με την φωνή της είχε μαγέψει κοινό και κριτική επιτροπή.

Τα τελευταία δύο χρόνια τη βλέπουμε στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανου και την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» αλλά και στο «Just the two of us» στον Alpha.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τραγουδίστρια και κόρη της Μπέσυς Αργυράκη, είναι και στα social media ιδιαίτερα ενεργή, αναρτώντας συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τον σύντροφό της, Κλεάνθη, με τον οποίο εδώ και μερικά χρόνια συγκατοικούν σε ένα υπέροχο διαμέρισμα που μοιάζει βγαλμένο από το Instagram. Μαζί τους μένει και ο σκύλος τους, ο Λουκουμάς.

H Εβελίνα Νικόλιζα έχει υιοθετήσει το bohemian chic στιλ στην διακόσμηση του σπιτιού της και έχει δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα που πραγματικά φτιάχνει τη διάθεση.

Ο τοίχος και ο μεγάλος γωνιακός καναπές είναι στις αποχρώσεις του πράσινου ενώ μακραμέ διακοσμητικά και αντικείμενα έχουν ενσωματωθεί και συμπληρώνουν άψογα το μποέμιαν στιλ. Τα πολλά φυτά εσωτερικού χώρου θυμίζουν μεξικάνικη αγορά και τα μαξιλάρια προσδίδουν επίσης μια μπόχο πινελιά σε στο υπέροχο σαλόνι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις λεπτομέρειες του σπιτιού, τα κάδρα, τα «συνθηματικά» στους τοίχους που θυμίζουν Instagram , το τζάκι με τα ονόματα και τις φωτογραφίες της ίδιας και του αγαπημένου της, το χαλάκι και οι διάφορες αποχρώσεις του εκρού που συνθέτουν το παζλ της χρωματικής παλέτας.

Ας αφήσουμε όμως τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες από το όμορφο σπίτι της Εβελίνας Νικόλιζα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H ηλιόλουστη βεράντα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κουζίνα

Η κρεβατοκάμαρα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μπάνιο