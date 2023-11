Σπάνια δημόσια εμφάνιση της Dua Lipa με τον Ρομέν Γαβράς -Εκείνη χαμογελαστή, εκείνος κρυβόταν από τα φλας - iefimerida.gr

Η Dua Lipa έκανε μια σπάνια, δημόσια εμφάνιση με τον ελληνικής καταγωγής σύντροφό της Ρομέν Γαβράς στο Λονδίνο την Πέμπτη.

Το ζευγάρι εθεάθη να βγαίνει από το Chiltern Firehouse με τον μικρότερο αδελφό της Dua Lipa, τον 17χρονο Gjin.

Η 28χρονη Βρετανή τραγουδίστρια με καταγωγή από την Αλβανία και ο 42χρονος γιος του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά είναι ζευγάρι εδώ και λίγους μήνες και οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι σπάνιες.

Η ποπ τραγουδίστρια ήταν super chic με κόκκινο, δερμάτινο παντελόνι, λευκό τοπ και γκρι, μακρύ παλτό. Ολοκλήρωσε το look της με λευκές γόβες, ασημένιο τσαντάκι, κρίκους ενώ είχε τα κόκκινα πλέον μαλλιά της πιασμένα σε ένα messy κότσο.

Η Dua Lipa και ο Ρομέν Γαβράς /Φωτογραφία: Splashnews

Πίσω της περπατούσε ο Ελληνο-γάλλος σκηνοθέτης σύντροφός της, κρατώντας χαμηλό προφίλ και προσπαθώντας να αποφύγει τους φωτογράφους, με καπέλο, τζιν και μπεζ μπουφάν. Αντίθετα, η σύντροφός του ήταν χαμογελαστή και έδειχνε να μην την ενοχλούν τα φλας.

Η Dua Lipa, η οποία έβγαινε στο παρελθόν με μοντέλα όπως ο Anwar Hadid και ο Paul Klein, εθεάθη για πρώτη φορά με τον Ρομέν Γαβράς τον Φεβρουάριο και τον γνώριζε για κάποιους μήνες μέχρι να βγουν δημόσια για πρώτη φορά.

Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση ήταν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών τον Μάιο, όπου τράβηξαν όλα τα φλας πάνω τους. Το καλοκαίρι το ζευγάρι έκανε κοινές διακοπές στα ελληνικά νησιά αλλά και στην πατρίδα της Dua Lipa, την Αλβανία.

Το νέο τραγούδι της Dua Lipa

Την ίδια στιγμή, κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Dua Lipa που ονομάζεται «Houdini». Το κομμάτι υπαινίσσεται την ψυχεδελική προσέγγιση που ακολουθεί η τραγουδίστρια στο τρίτο άλμπουμ της.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα funk-disco τραγούδι, όπου η Dua Lipa παραδέχεται ότι είναι λίγο επιπόλαιη στις σχέσεις της: «I'm not here for long/Catch me or I go/Houdini», τραγουδάει στο ρεφρέν.