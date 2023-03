Τα αναμνηστικά που έχει «κλέψει» ο Κιάνου Ριβς από τα γυρίσματα ταινιών - iefimerida.gr

Ο Κιάνου Ριβς θεωρείται ένας από τους πιο κουλ σταρ του Χόλιγουντ -ίσως και ο πιο κουλ απ' όλους- και όχι άδικα.

Αυτό αποδείχθηκε για άλλη μια φορά, κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου Reddit ask-me-anything (AMA), όπου ρωτήθηκε αν είχε κλέψει ποτέ τίποτα από οποιοδήποτε από τα πολλά του σετ ταινιών.

Ο Κιάνου Ριβς πήρε στα... αλήθεια το κόκκινο χάπι του Matrix

«Δεν τα έκλεψα… το ρολόι και το γαμήλιο δαχτυλίδι από τον John Wick, ένα σπαθί από το 47 Ronin, και το πρώτο κόκκινο χάπι που μου έδωσαν ποτέ οι Wachowski», απάντησε ο Κιάνου Ριβς.

Ο ηθοποιός προωθεί επί του παρόντος την τελευταία του ταινία «John Wick», το τέταρτο μέρος του franchise.

Τόσο το franchise The Matrix όσο και το John Wick έχουν να κάνουν με πολεμικές τέχνες και ο Κιάνου Ριβς ρωτήθηκε για τη δράση.

«Τίποτα δεν μπορεί ποτέ να συγκριθεί με την εκπαίδευση Kung Fu από το Matrix επειδή ήταν τόσο μοναδικό και η πρώτη μου φορά… αλλά το Jiu Jitsu στο John Wick ενσωματώθηκε με το Judo και το Gunfights και δεν μπορεί ποτέ να αγγιχτεί με τον δικό του τρόπο», δήλωσε.

Ο Keanu Reeves κατά την άφιξη στην πρεμιέρα της ταινίας «John Wick Κεφάλαιο 4», Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 στο Λονδίνο / Φωτογραφία: Alberto Pezzali/Invision/AP



Ο σταρ του Χόλιγουντ απάντησε επίσης σε μια ερώτηση σχετικά με το τι θα έκανε αν δεν ασχολούνταν με την υποκριτική.

«Λοιπόν, όταν ήμουν παιδί πάντα είπα ότι ήθελα να είμαι οδηγός αυτοκινήτου, ένας μαέστρος ή ένας αστροφυσικός», απάντησε.

Όσο για το ποια είναι η αγαπημένη του ταινία στην οποία έχει πρωταγωνιστήσει; «Ήμουν πολύ τυχερός που δούλεψα σε μερικές ταινίες που έχουν αλλάξει τη ζωή μου. Δεν μπορώ να διαλέξω μόνο μία», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Αλλά υπάρχουν μερικές: River’s Edge, Bill and Ted’s Excellent Adventure, Matrix, The Devil’s Advocate, A Scanner Darkly, My Own Private Idaho, Point Break, John Wick».