Ο Σωτήρης Κοντιζάς δείχνει για πρώτη φορά την μικρή του κόρη - iefimerida.gr

Το φετινό MasterChef ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα με τον Σωτήρη Κοντιζά να απολαμβάνει πλέον τις διακοπές του.



Ο γνωστός σεφ έκανα το απόγευμα της Κυριακής την πρώτη του καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram φωτογραφίζοντας, την μικρότερη κόρη του με καλοκαιρινή διάθεση.

Η μικρή Izumi ποζάρει μπροστά από μια κυκλαδίτικη πόρτα και προσπαθεί να την ανοίξει. Ο Σωτήρης Κοντιζάς την απαθανάτισε και συνόδεψε την φωτογραφία του με στίχους από το τραγούδι της Madonna, True Blue.

«True blue.True love. You’re the one I’m dreaming of. Your heart fits me like a glove. And I’m gonna be true blue, baby, I love you», έγραψε στην περιγραφή της φωτογραφίας ο Σωτήρης Κοντιζάς αφιερώνοντας έτσι το τραγούδι αυτό στην κόρη του.

Να θυμίσουμε πως ο Σωτήρης Κοντιζάς έχει αποκτήσει τρία παιδιά, με τη σύζυγό του, Δέσποινα με την οποία είχαν γνωριστεί για πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια σε εστιατόριο της Αθήνας, όπου εκείνη εργαζόταν.

«Με υποδέχθηκε, με έβαλε να καθίσω στο τραπέζι, μου πήρε παραγγελία και με σέρβιρε. Τη δεύτερη φορά που πήγα για φαγητό, έσκισα το σουπλά, η Δέσποινα νόμιζε ότι ήθελα να πληρώσω, εγώ ήθελα να αφήσω το τηλέφωνό μου. Ναι, γνωριστήκαμε στο Αλάτσι. Βγαίναμε 3, 4 μήνες και μετά φύγαμε για το Βιετνάμ», είχε δηλώσει ο Σωτήρης Κοντιζάς σε συνέντευξή του.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Σωτήρης Κοντιζάς:

Ακούστε και το τραγούδι της Madonna που αφιέρωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς στην κόρη του.