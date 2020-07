Σωτήρης Κοντιζάς: Η απίθανη φωτογραφία του γιου του από τη Σχοινούσα -«Μακάρι να είμαστε κάπως έτσι τις περισσότερες ημέρες»

View this post on Instagram

Πόπη κ Ρένα, Ρένα κ Πόπη. Η μαμά Ευδοκία, Αλί, Αγγελική, Καλλιόπη, Γιώργης, Παύλος, Γιώτα. Λιβάδι. Η δική μας Σχοινούσα. Μακάρι να είμαστε κάπως έτσι τις περισσότερες ημέρες. Ξυπόλητοι κ τσίτσιδοι να τρέχουμε πάνω κάτω. Κάποιοι δίχως λόγο, κάποιοι άλλοι κυνηγώντας αυτούς που το κάνουν χωρίς λόγο. #justlikeheaven #theCure