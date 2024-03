Σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή, ο 27χρονος ηθοποιός Chance Perdomo -Πρωταγωνιστούσε στην σειρά «Gen V» - iefimerida.gr

Ο ηθοποιός Chance Perdomo, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις τηλεοπτικές σειρές «Gen V» και «Chilling Adventures of Sabrina», πέθανε σε δυστύχημα με μοτοσικλέτα. Ήταν μόλις 27 ετών.

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Perdomo επιβεβαίωσε τον θάνατο του Βρετανοαμερικανού ηθοποιού το Σάββατο με δήλωσή του στο Variety: «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση του πρόωρου θανάτου του Chance Perdomo ως αποτέλεσμα ατυχήματος με μοτοσικλέτα. Οι αρχές ενημέρωσαν ότι δεν εμπλέκονται άλλα άτομα. Το πάθος του για τις τέχνες και η ακόρεστη όρεξή του για ζωή έγιναν αισθητά από όλους όσους τον γνώριζαν και η ζεστασιά του θα συνεχίσει να υπάρχει σε αυτούς που αγαπούσε περισσότερο. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την επιθυμία της οικογένειας για ιδιωτικότητα καθώς θρηνεί την απώλεια του αγαπημένου της γιου και αδελφού».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η τοποθεσία του θανάτου του. Εκπρόσωποι του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν αν ο θάνατος του Perdomo συνέβη στο Λος Άντζελες σε επικοινωνία με το περιοδικό, το Σάββατο.

Ο Perdomo ήταν γνωστός για τους ρόλους του ως Ambrose Spellman στη σειρά του Netflix «Chilling Adventures of Sabrina» και Andre Anderson στη spinoff σειρά του «The Boys»,με τίτλο «Gen V».

«Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Για όσους από εμάς τον γνωρίζαμε και δουλέψαμε μαζί του, ο Chance ήταν πάντα γοητευτικός και χαμογελαστός, μια ενθουσιώδης δύναμη της φύσης, ένας απίστευτα ταλαντούχος ερμηνευτής και πάνω απ' όλα, απλά ένας πολύ ευγενικός, υπέροχος άνθρωπος»", ανέφεραν οι παραγωγοί του "Gen V" σε κοινή τους δήλωση. «Ακόμα και το να γράφουμε γι' αυτόν σε παρελθοντικό χρόνο δεν έχει νόημα. Λυπούμαστε πολύ για την οικογένεια του Chance και θρηνούμε την απώλεια του φίλου και συναδέλφου μας. Αγκαλιάστε τους αγαπημένους σας απόψε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος ήταν ο Chance Perdomo

Ο Perdomo γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1996 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Όταν ήταν παιδί, μετακόμισε με τη μητέρα του στο Σαουθάμπτον της κομητείας του Χαμπσάιρ της Αγγλίας, όπου φοίτησε στο Redbridge Community School πριν πάει στο Peter Symonds College στο Γουίντσεστερ. Σκόπευε να σπουδάσει Νομική, αλλά αντ' αυτού μετακόμισε στο Λονδίνο για να ασχοληθεί με την υποκριτική- εντάχθηκε στο Εθνικό Θέατρο Νέων και εκπαιδεύτηκε στο Identity School of Acting.

Ο Perdomo εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες μικρού μήκους προτού τον επιλέξουν ως μόνιμο μέλος της σειράς "Chilling Adventures of Sabrina", με πρωταγωνιστές επίσης τους Kiernan Shipka, Ross Lynch και Jaz Sinclair. Υποδύθηκε τον Ambrose Spellman για τέσσερις σεζόν από το 2018 έως το 2020. Ο Perdomo πρωταγωνίστησε επίσης ως Jerome Rogers στην τηλεοπτική ταινία του 2018 "Killed by My Debt", η οποία του χάρισε μια υποψηφιότητα BAFTA για καλύτερο ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη σειρά του Prime Video "Gen V", ο Perdomo υποδύθηκε τον Andre Anderson, έναν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Godolkin που εκμεταλλεύεται τις ικανότητες μαγνητικής χειραγώγησης. Η παραγωγή της δεύτερης σεζόν καθυστέρησε επ' αόριστον μετά το θάνατο του Perdomo.

Στο τομέα του κινηματογράφου, ο Perdomo εργάστηκε στη σειρά "After", με πρωταγωνιστές την Josephine Langford και την Hero Fiennes Tiffin. Υποδύθηκε τον Λάντον Γκίμπσον στις ταινίες "After We Fell" (2021), "After Ever Happy" (2022) και "After Everything" (2023).