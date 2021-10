Η σκοτεινή ιστορία του σπιτιού όπου βρέθηκαν νεκροί η Μπρίτανι Μέρφι και ο σύζυγός της -Της το είχε πουλήσει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Το 2009, η ηθοποιός Μπρίτανι Μέρφι πέθανε στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς σε ηλικία 32 ετών. Πέντε μήνες αργότερα, ο σύζυγός της, Σάιμον Μόνζακ, βρέθηκε επίσης νεκρός εκεί. Από τότε, μυστήρια συνεχίζουν να περιβάλλουν τους θανάτους τους και το πρώην σπίτι τους έχει γίνει ένας «παίκτης»– κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία.



Η Μπρίτανι Μέρφι, της οποίας η ζωή και ο ξαφνικός θάνατος θα διερευνηθούν στο νέο ντοκιμαντέρ «What Happened, Brittany Murphy?» που προβάλλεται σήμερα από το HBO, μετακόμισε στο συγκεκριμένο σπίτι το 2003, όταν το αγόρασε πλήρως επιπλωμένο από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς έναντι 3,85 εκατομμυρίων δολαρίων.



Το σπίτι της Μπρίτανι Μέρφι

Νεκρή σε ηλικία 32 ετών η Μπρίτανι Μέρφι - Αναίσθητη στο μπάνιο του σπιτιού της

Έζησε στο σπίτι για λιγότερο από 6 χρόνια με τον Μόνζακ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2007, προτού αφήσει την τελευταία της πνοή στο μπάνιο το πρωί της 20ης Δεκεμβρίου 2009. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε κλήση από τη μητέρα της ηθοποιού, την Σάρον, η οποία ζούσε μαζί με το ζευγάρι, στις 8 το απόγευμα όταν η ηθοποιός κατέρρευσε μετά από συμπτώματα γρίπης που είχε για μέρες. Η Μπρίτανι Μέρφι μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Cedas-Sinai, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Το Φεβρουάριο του 2010, ο επικεφαλής ιατροδικαστής Εντ Γουίντερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της Μέρφι ήταν αποτέλεσμα πνευμονίας που δεν αντιμετωπίστηκε, σε συνδυασμό με αναιμία και δηλητηρίαση από συνταγογραφούμενα και μη φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων παυσίπονων και φαρμάκων για το κρυολόγημα. Δεν ανιχνεύθηκαν παράνομα ναρκωτικά στο αίμα της.



Η Μπρίτανι Μέρφι με τον σύζυγό της Σάιμον Μόνζακ

Έξι μήνες μετά πεθαίνει και ο σύζυγός της, στο ίδιο σπίτι

Στις 23 Μαΐου 2010, η Σάρον βρήκε επίσης αναίσθητο το γαμπρό της στο σπίτι. Ο Μόνζακ, τότε ηλικίας 40 ετών, κηρύχθηκε νεκρός μετά από κλήση της Πυροσβεστικής στην κατοικία για περιστατικό έκτακτης ανάγκης, ανέφερε τότε το People. Όπως η Μέρφι, ο ιατροδικαστής αργότερα καθόρισε ως αίτια του θανάτου του σεναριογράφου, την οξεία πνευμονία και τη σοβαρή αναιμία.



Οι φήμες για τη μούχλα

Την εποχή εκείνη υπήρξαν εικασίες πως οι θάνατοι του ζευγαριού θα μπορούσαν να σχετίζονται με μούχλα στο σπίτι, αλλά αυτή η θεωρία απορρίφθηκε αργότερα από το γραφείο του ιατροδικαστή το 2010.

Ωστόσο, η μητέρα του Σάιμον, Λίντα Μόνζακ συνέχισε να τροφοδοτεί αυτή τη θεωρία όταν δήλωσε στην Daily Mail το 2013, πως ο γιος της είχε βρει «σοβαρά ίχνη μούχλας» στο σπίτι πριν από το θάνατό του. Συγκεκριμένα, όπως είχε δηλώσει η μητέρα του: «Το μόνο που ξέρω είναι πως πριν από το θάνατο του Σάιμον, είχε παραισθήσεις πως σέρνονταν στο δέρμα του διάφορα πράγματα».



Οι τρέλες της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τα κακά πνεύματα

Τόσο η Μπρίτνεϊ Σπίαρς όσο και η Μπρίτανι Μέρφι είχαν αναφέρει πως πίστευαν ότι υπήρχε κάτι... περίεργο στο σπίτι όταν ζούσαν εκεί. Η Σπίαρς, η οποία ήταν ζευγάρι με τον Τζάστιν Τιμπερλέικ όταν ζούσε εκεί, ισχυρίστηκε ότι είχε μια απόκοσμη συνάντηση που την οδήγησε να εγκαταλείψει την ιδιοκτησία και να μην επιστρέψει ποτέ.



Περιπολικό έξω από το σπίτι της Μπρίτανι Μέρφι λίγο αφότου έγινε γνωστός ο θάνατός της

Η πρώην μακιγιέρ της, Τζούλιαν Κέι, εξιστόρησε το περιστατικό σε ένα επεισόδιο του podcast «We Need To Talk About Britney» τον Φεβρουάριο του 2021. «Η Σπίαρς έμενε σε εκείνο το μέρος στη Σάνσετ Πλάζα, και απλώς θα πω, ότι είναι πραγματικά περίεργο. Με παίρνει τηλέφωνο. Ένας φίλος μου της έκανε μια θεραπεία reiki, υποθέτω πως είχε περάσει ένα τρελό Σαββατοκύριακο και ήθελε να χαλαρώσει. Όταν τελείωσε τη δουλειά του έφυγε και η Μπρίτνεϊ μου ορκίστηκε στο Θεό πως εκείνος άνοιξε κάποιου είδους πνευματική πύλη ή κάτι τέτοιο και πως είχαν μπει κακά πνεύματα και πως προσπαθούσαν να την σπρώξουν από τις σκάλες ή κάτι άλλο τρελό» εξήγησε η Κέι.



Και συνέχισε: «Ήταν τόσο άσχημα που έφυγε. Πήγε στο ξενοδοχείο Casa del Mar για να μείνει εκεί και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι. Όπως είχε πει: ‘Ξέρω ότι θα νομίζεις πως είμαι τρελή. Δεν είμαι τρελή. Ξέρω τι είδα. Ξέρω τι ένιωσα».



Φυσικά αυτή ήταν μια αίσθηση, μια τρέλα όπως θα το χαρακτήριζαν οι περισσότεροι, της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για το εν λόγω σπίτι.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία ήταν ζευγάρι τότε με τον Τζάστιν Τιμπερλέικ, πίστευε ότι στο σπίτι υπήρχαν κακά πνεύματα

Η ηθοποιός πίστευε πως κάτι δεν πήγαινε καλά με το σπίτι

Η Μέρφι πάλι, δεν έλεγε τις ίδιες τρέλες για πνεύματα, αλλά είχε την αίσθηση πως κάτι δεν πήγαινε καλά με το σπίτι. Σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter λίγο μετά το θάνατό της, τον Ιανουάριο του 2010, ο Μόνζακ είπε ότι η νεκρή σύζυγός του προσπαθούσε να αποφύγει το σπίτι με κάθε κόστος.

«Μισούσε πραγματικά το σπίτι» είπε ο Μόνζακ. «Κάθε φορά που οδηγούσαμε στην Σάνσετ για να πάμε στο σπίτι, η Μπρίτανι έλεγε: ‘Σε παρακαλώ, μπορούμε να μείνουμε στο Beverly Hills Hotel;’. Κι εγώ της έλεγα: ‘Αγάπη μου πρέπει να είσαι ρεαλίστρια. Έχουμε το σπίτι μας, ένα σπίτι 930 τετραγωνικών. Θα μείνουμε σε αυτό’».



Η ηθοποιός Μπρίτανι Μέρφι

Ο Μόνζακ είπε στους δημοσιογράφους πως η σύζυγός του πίστευε ότι η ιδιοκτησία ήταν «άτυχη» και σχεδίαζε να μετακομίσει μαζί με τον σύζυγό της και την μητέρα της στη Νέα Υόρκη τον επόμενο χρόνο, όπου σχεδίαζαν να κάνουν οικογένεια.



Ο Μόνζακ ανέφερε επίσης ότι το μπάνιο όπου τελικά πέθανε η Μέρφι ήταν το αγαπημένο της σημείο στο σπίτι και περνούσε ώρες εκεί διαβάζοντας περιοδικά, τραγουδώντας και γράφοντας ποιήματα.



Ριζική ανακαίνιση

Αφότου έγινε γνωστό ως η τοποθεσία των μυστηριωδών θανάτων του ζευγαριού, το σπίτι άλλαξε χέρια πολλές φορές. Σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας, η Σάρον πούλησε το ακίνητο με τεράστια ζημιά έναντι 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2011, έχοντας πρώτα δυσκολευτεί πολύ να το ξεφορτωθεί.



Το 2013, σχεδόν γκρεμίστηκε και υποβλήθηκε σε πολυετή ανακατασκευή με τους κατασκευαστές να στοχεύουν στη δημιουργία μιας εκτεταμένης, σύγχρονης δομής. Όταν πουλήθηκε ξανά το 2017, έναντι 14,53 εκατομμύρια δολάρια, το ακίνητο δεν θύμιζε σε τίποτα την προηγούμενη μορφή του. Η τελευταία πώλησή του ήταν τον Δεκέμβριο του 2020 έναντι 11,59 εκατομμυρίων δολαρίων.