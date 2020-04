«Handstand challenge»: Η Σιμόν Μπάιλς τρέλανε το Twitter με μία κίνηση που θεωρείται ακατόρθωτη [βίντεο]

Η Σιμόν Μπάιλς τηρεί τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω του κορωνοϊού και παραμένει σπίτι της, και, όπως οι περισσότεροι, μάλλον βαριέται.

Για αυτό βρήκε έναν νέο τρόπο να σπάσει τη μονοτονία προκαλώντας τους ακόλουθούς της στα κοινωνικά δίκτυα να κάνουν κάτι που κατόρθωσε η ίδια.

Τι είναι αυτό; Αντί να κάθονται στον καναπέ τους, να κάνουν κατακόρυφο και να βγάλουν την φόρμα τους με τα πόδια, μία δοκιμασία την οποία η Μπάιλς βάφτισε «handstand challenge».

Και μπορεί ορισμένοι να πιστεύουν ότι αυτό δεν γίνεται, η παγκόσμια πρωταθλήτρια γυμναστικής όμως απέδειξε ότι είναι εφικτό.

Το βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα η Μπάιλς έγινε αμέσως viral, ενώ οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων αποδέχθηκαν την πρόκληση και άρχισαν και να προσπαθούν και οι ίδιοι να βγάλουν την φόρμα με τα πόδια τους ενώ κάνουν κατακόρυφο.

Not as coordinated as simones, but a valiant effort for a washed up athlete, I must say😜 pic.twitter.com/UZ0LRbzgly