Σιαμαίες αδελφές περιγράφουν τη ζωή τους [βίντεο] - iefimerida.gr

Για τη ζωή αλλά και τη σχέση της μίας από τις δύο μίλησαν οι σιαμαίες δίδυμες αδερφές Κάρμεν και Λουπίτα Ανδράδε.

Οι γεννημένες στο Μεξικό 21χρονες αδελφές απάντησαν σε μια σειρά από ερωτήσεις σε ένα βίντεο του YouTube Ask Me Anything σχετικά με τις σεξουαλικές σχέσεις τους, τα χόμπι και την εκπαίδευσή τους, τα «ακατάλληλα» σχόλια που δέχονται και τα μελλοντικά τους οικογενειακά σχέδια.

Τα κορίτσια, που ζουν στο Κονέκτικατ από τότε που ήταν δύο ετών, είναι συνδεδεμένα κατά μήκος των θωρακικών τοιχωμάτων τους μέχρι τη λεκάνη τους, όπου συναντιούνται οι σπονδυλικές τους στήλες.

Έχουν δύο χέρια η καθεμία, δύο καρδιές, δύο στομάχια, αλλά μοιράζονται δύο πόδια μαζί, με την Κάρμεν να ελέγχει το δεξί και τη Λουπίτα το αριστερό πόδι, ένα πεπτικό και ένα αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι αδελφές, οι οποίες αναμενόταν να επιβιώσουν μόνο για τρεις ημέρες μετά τη γέννησή τους το 2002, ενημερώθηκαν ότι ο χωρισμός τους θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατό τους ή σε πολυετή εντατική φροντίδα.

Έτσι, επέλεξαν να μείνουν μαζί και έχουν προσαρμοστεί με δεξιοτεχνία στο να ζουν τη ζωή η μία με την άλλη, όπως τώρα που η Κάρμεν έχει φίλο.

Τι αποκάλυψαν οι δίδυμες για τη σχέση της Κάρμεν

Τα ραντεβού ήταν μια «διαδικασία εκμάθησης για όλους», σύμφωνα με την Κάρμεν, η οποία βγαίνει με το σημερινό της αγόρι εδώ και «ενάμιση χρόνο», αν και δεν τον κατονόμασε ούτε μοιράστηκε κάποια φωτογραφία του.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge, η οποία έχει στόχο να ζευγαρώνει ανθρώπους για μια σοβαρή σχέση.

Η Κάρμεν είπε ότι ήταν «διαφανής» σχετικά με την κατάστασή της, αλλά παραδέχτηκε πως το βρήκε «πολύ άβολο» να δείξει στο προφίλ της ότι είναι σιαμαία δίδυμη.

Η Κάρμεν και η Λουπίτα Αντράντε είναι ενωμένες στο στήθος / Φωτογραφία: Jubilee / YouTube

Η δίδυμη αδελφή της Λουπίτα, ωστόσο, βλέπει τα ραντεβού πολύ διαφορετικά, αφού εξομολογήθηκε ότι είναι «ασεξουαλική και αρομαντική».

«Προφανώς εγώ θα ήμουν διαφανής στα πάντα. Ήταν μια διαδικασία όπου όλοι μας μαθαίναμε. Είχαμε μια συζήτηση για τα όρια, ποια θα ήταν εντάξει και ποια όχι» εξηγεί η Κάρμεν.

Η Κάρμεν αστειεύεται πως η Λουπίτα δεν είναι καλή «κολλητή», αλλά η Λουπίτα αντιτείνει πως «κάνει πλάκα» στην Κάρμεν και στον Νταν. Στη συνέντευξη, η Κάρμεν παραδέχεται πως δεν έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Νταν και η σχέση τους είναι περισσότερο σαν μια στενή φιλία. Και προσθέτει πως ο γάμος δεν είναι στο μυαλό της επειδή είναι «μόλις 21 ετών», αλλά παραδέχτηκε ότι θα προτιμούσε έναν σύντροφο ζωής παρά έναν γάμο, λέει η ίδια.

Οι δυο τους ισχυρίστηκαν ότι έχουν υποστεί ανάρμοστο «φετιχισμό» για την ιδέα πως κάποιος «κάνει σεξ με δύο άτομα ταυτόχρονα», ενώ και οι δύο δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ανάπηρους - αφού παραδέχτηκαν ότι «είναι αναπηρία μόνο αν την κάνεις αναπηρία».

Όταν η Λουπίτα και η Κάρμεν ήταν μικρές, πέρασαν χρόνια σε φυσιοθεραπεία μαθαίνοντας πώς να κάθονται και να συνεργάζονται για να χρησιμοποιούν τα πόδια τους, και όταν ήταν τεσσάρων ετών, έκαναν τα πρώτα τους βήματα μαζί.

Γιατί δεν θέλουν να χωριστούν

Οι γιατροί εξέτασαν το ενδεχόμενο να τις χωρίσουν, αλλά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει με ασφάλεια, επειδή μοιράζονταν πάρα πολλά ζωτικά όργανα και το κάτω μέρος της σπονδυλικής τους στήλης.

Όταν προηγουμένως ρωτήθηκαν αν θα ήθελαν ποτέ να χωριστούν, και οι δύο είπαν «όχι», γιατί ακόμη και αν η εγχείρηση πήγαινε καλά, θα είχαν χρόνια φυσικοθεραπείας μπροστά τους.

«Και μετά υπάρχει και η όλη ψυχολογική κατάσταση, επειδή έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να είμαστε μαζί», είπε η Κάρμεν. «Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε λόγος».

Όταν έγινε λόγος για χειρουργική επέμβαση διαχωρισμού, η Λουπίτα και η Κάρμεν ρώτησαν τη μητέρα τους: «Γιατί θέλεις να μας κόψεις στα δύο;».

Ωστόσο, η Lupita πάσχει από σκολίωση, η οποία δημιουργεί κράμπες στους πνεύμονές της.

Οι γιατροί λένε ότι μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός τμήματος της σπονδυλικής της στήλης ή, εναλλακτικά, να αρχίσει να χρησιμοποιεί φιάλη οξυγόνου.

Ενώ η χειρουργική επέμβαση σκολίωσης μπορεί να είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, αυτό δεν ισχύει για τα σιαμαία δίδυμα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος θανάτου ή εγκεφαλικής βλάβης για τη Λουπίτα.