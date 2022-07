Η σικάτη και σέξι εμφάνιση της Κατερίνας Καινούργιου σε γάμο -Με μπλε ρουά φόρεμα - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της, φορώντας μπλε ρουά φόρεμα στον γάμο της ανιψιάς του Νίκου Κοκλώνη.

Η γνωστή παρουσιάστρια έκλεψε κυριολεκτικά την παράσταση όταν εμφανίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Island. Φόρεσε μια υπέροχη δημιουργία της Maria Konidi κι έδειχνε σέξι και παράλληλα υπέρκομψη, μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Το ντεκολτέ και η διακριτική διαφάνεια απογείωσαν το συνολικό outfit!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μακριά, ξανθά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε χαμηλό ponytail, προσδίδοντας στο look ανεπιτήδευτο γκλάμουρ. Τα υπέροχα σκουλαρίκια που φορούσε, έδωσαν την απαραίτητη sparkly νότα στο total outfit και έδεσε άψογα με τις λεπτομέρειες του φορέματος στο μπούστο.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Νίκος Κοκλώνης εκτός από συνεργάτες συνδέονται με μία δυνατή φιλία, η οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια και δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο σημαντική οικογενειακή στιγμή για εκείνον. «And so the adventure begins! #gigi&john #weddingday 🥂

Να σου ζήσουν φίλε μου Νίκο Κοκλώνη. thank uuuuu @konidi ✨ for the amazing dress (είσαι μοναδική )❣️», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε την εντυπωσιακή εμφάνιση της Κατερίνας Καινούργιου: