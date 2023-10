Η Σερ απειλεί πως θα φύγει από τις ΗΠΑ αν επανεκλεγεί πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ - iefimerida.gr

Η διάσημη τραγουδίστρια Σερ δήλωσε ότι θα φύγει από τις ΗΠΑ εάν έξαναεκλεγεί ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στον «Guardian», η τραγουδίστρια ρωτήθηκε πώς αισθάνεται για την πιθανή επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. «Παραλίγο να πάθω έλκος την τελευταία φορά», απάντησε η Σερ. «Αν μπει μέσα, ποιος ξέρει; Αυτή τη φορά θα φύγω από τη χώρα».

Συζήτησε το θέΣερ: Απειλεί να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ!μα των δικαιωμάτων των τρανς, αναλογιζόμενη τις συνεχείς αντιδράσεις της δεξιάς και τους νόμους που ψηφίζονται κατά των τρανς ατόμων στις ΗΠΑ. «Είναι κάτι σαν 500 νομοσχέδια που προσπαθούν να περάσουν», είπε η σταρ στη συνέντευξη. «Ήμουν με δύο τρανς κορίτσια τις προάλλες - και φυσικά το δικό μου παιδί [ο Τσαζ είναι τρανς]. Έλεγα: "Πρέπει να είμαστε ενωμένοι". Δεν ξέρω ποιο είναι το τελικό τους σχέδιο για τα τρανς άτομα. Δεν τους βάζω τίποτα στο μυαλό».

Η συνέντευξη έγινε για την προώθηση του επερχόμενου εορταστικού άλμπουμ της Σερ, με τίτλο «Christmas», που θα κυκλοφορήσει στις 20 Οκτωβρίου.

Ο δίσκος περιλαμβάνει guest εμφανίσεις από τους Stevie Wonder, Tyga, Cyndi Lauper, Michael Bublé και άλλους. Έχει 13 τραγούδια, τέσσερα πρωτότυπα singles και νέες ερμηνείες των "Santa Baby", "Run Rudolph Run" και "Please Come Home For Christmas".

