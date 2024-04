Σενάριο από τα «Φιλαράκια» υπογεγραμμένο από το καστ βγαίνει σε δημοπρασία -Προς τιμήν του Μάθιου Πέρι [εικόνες] - iefimerida.gr

Οι θαυμαστές της εμβληματικής σειράς «Φιλαράκια» θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της και να αποτίσουν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μάθιου Πέρι.

Ο Όλι Λοκ, ένας από τους πρωταγωνιστές της δημοφιλούς βρετανικής σειράς ριάλιτι «Made In Chelsea», αποκάλυψε τα σχέδιά του να δημοπρατήσει ένα υπογεγραμμένο σενάριο που του ανήκει από ένα από τα εμβληματικά επεισόδια της δημοφιλούς σειράς των 90s.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αστέρι του ριάλιτι σχεδιάζει να υποβάλει προσφορά για ένα εξαιρετικά σπάνιο σενάριο για το επεισόδιο «The One Where Rachel Has A Baby», στο φινάλε της όγδοης σεζόν που ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη.

Το υπογεγραμμένο σενάριο από τα «Φιλαράκια»

Ο Όλι δημοπρατεί το σενάριο για να συγκεντρώσει χρήματα για το Matthew Perry Foundation προς τιμήν του αείμνηστου ηθοποιού που ενσάρκωσε τον «Τσάντλερ Μπινγκ», ο οποίος πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023, αφού πνίγηκε στο υδρομασάζ του σε ηλικία 54 ετών.

«Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, εγώ και ο σύζυγός μου Γκάρεθ είμαστε τεράστιοι θαυμαστές των Φιλαρακίων και του Μάθιου Πέρι, οπότε ήταν λογικό να κάνουμε κάτι για να γιορτάσουμε τη ζωή του και να τιμήσουμε τη δέσμευσή του να βοηθάει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τον εθισμό», είπε ο 37χρονος ηθοποιός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξαφνικά πέρασε από το μυαλό μου ότι μπορούσα να κάνω κάτι ξεχωριστό για να βοηθήσω το Ίδρυμα του Μάθιου Πέρι όταν είδα ότι ένα άλλο σενάριο είχε προκαλέσει τρέλα σε δημοπρασία», εξήγησε.

Το σενάριο είναι ιδιαίτερα επιθυμητό, καθώς το υπογράφουν και τα έξι βασικά μέλη του καστ: Ο Μάθιου Πέρι, η Τζένιφερ Άνιστον, η Λίσα Κούντροου, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιτ Σουίμερ και ο Ματ ΛεΜπλανκ.

«Νομίζω ότι ο ουρανός είναι το όριο για το σπάνιο εμβληματικό σενάριό μου. Αν πουληθεί, θα δωρίσω μέρος των εσόδων στο Ίδρυμα του Μάθιου Πέρι», συνέχισε ο Όλι, προτού σημειώσει πόσο σημαντικά ήταν τα αναμνηστικά για αυτόν. «Είναι δύσκολο να το αποχωριστείς, αλλά φαίνεται ότι είναι το σωστό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσφορά έχει ήδη ξεκινήσει για το υπογεγραμμένο σενάριο, το οποίο εκτιμάται ότι θα πουληθεί για 6.329 - 10.126 δολάρια.

Το σενάριο θα βγει στο σφυρί στον οίκο δημοπρασιών Hanson Ross στο Royston, στο Hertfordshire της Αγγλίας, την Παρασκευή 12 Απριλίου. Η πώληση, μέρος της Pop Culture δημοπρασίας του οίκου, θα περιλαμβάνει και άλλα αναμνηστικά από τα «Φιλαράκια», όπως ένα βασικό κομμάτι συνδέεται με το σενάριο του Όλι, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα ενδιαφέρει τους πιθανούς πλειοδότες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκτός από το καταπληκτικό σενάριο του Όλι, κατά τύχη η ίδια δημοπρασία περιλαμβάνει το υπερηχογράφημα του μωρού της Ρέιτσελ που χρησιμοποιήθηκε στο ίδιο επεισόδιο, The One Where Rachel Has A Baby», αποκάλυψε η Amanda Butler, διευθύντρια επιχειρήσεων στο Hanson Ross. «Έχει αποσταλεί από έναν πωλητή στη Σκωτία και κοστίζει 759- 1.012 δολάρια.

«Αν ένας τεράστιος θαυμαστής αγόραζε και τα δύο, θα είχε στην κατοχή του τα απόλυτα συλλεκτικά αντικείμενα», πρόσθεσε.

Ο Όλι πρόσθεσε ότι οι θαυμαστές συνεχίζουν να παρακολουθούν και να λατρεύουν τα Φιλαράκια μέχρι την εποχή μας, διασφαλίζοντας ότι είναι τόσο καλή στιγμή όσο κάθε άλλη για να δημοπρατήσει το σενάριό του για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα Φιλαράκια ήταν ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά σόου όλων των εποχών και ο κόσμος εξακολουθεί να ενθουσιάζεται πολύ, αν κάποιο από το καστ βρίσκεται στην πόλη», είπε, πριν προσθέσει ότι είχε γνωρίσει πολλά μέλη του καστ όλα αυτά τα χρόνια.

«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα βγουν δυναμικά για να υποβάλουν προσφορά για το σενάριο και να βοηθήσουν τη φιλανθρωπική οργάνωση του Μάθιου. Ελπίζω, μαζί, να μπορέσουμε να τιμήσουμε έναν θρυλικό ηθοποιό υποστηρίζοντας έναν σκοπό που σήμαινε τόσα πολλά για αυτόν», είπε.

Φωτογραφίες: Instagram