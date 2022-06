Ο Flea των Red Hot Chili Peppers στη σειρά «Obi-Wan Kenobi» -Ποιος είναι ο ρόλος του - iefimerida.gr

Ο Flea εμφανίστηκε στα δύο πρώτα επεισόδια της νέας σειράς «Obi-Wan Kenobi», που είναι διαθέσιμη από την περασμένη εβδομάδα στο Disney+.

Η σειρά «Obi-Wan Kenobi» διαδραματίζεται δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: Episode III-Revenge of the Sith» (Ο πόλεμος των άστρων: Επεισόδιο 3 - Η εκδίκηση των Σιθ) και παρουσιάζει τη «μεγαλύτερη ήττα του δάσκαλου Τζεντάι Όμπι-Ουάν Κενόμπι, καθώς γίνεται μάρτυρας της πτώσης και της διαφθοράς του καλύτερου φίλου του και μαθητευόμενου Τζεντάι, Άνακιν Σκαϊγουόκερ, ο οποίος στράφηκε στη σκοτεινή πλευρά ως ο κακός Λόρδος των Σιθ Νταρθ Βέιντερ» σύμφωνα με την Disney.

Ο ρόλος του Flea στη σειρά

Ο Flea υποδύεται έναν κυνηγό επικηρυγμένων που ονομάζεται Vect Nehru. Προσλαμβάνεται από έναν Ιεροεξεταστή που ονομάζεται Reva για να τον βοηθήσει να παγιδεύσει τον Όμπι-Ουάν Κενόμπι ώστε να μπορέσουν να αιχμαλωτίσουν τους Jedi.

Ο Flea, ιδρυτικό μέλος και μπασίστας των Red Hot Chili Peppers παράλληλα με τη μουσική του καριέρα έει εμφανιστεί σε φιλμ όπως το «Dude's» του 1987, το τρίτο μέρος του franchise «Back to the Future» και το «The Big Lebowski». Έχει επίσης εμφανιστεί στις ταινίες «Baby Driver», «Queen and Slim» και «Toy Story 4».