Scorpions - Alice Cooper: Τα ιερά τέρατα της ροκ μουσικής συναντήθηκαν στο ΟΑΚΑ -Όσα είδαμε στη συναυλία τους - iefimerida.gr

Ήταν μια μεγάλη ροκ βραδιά! Η συναυλία των Scorpions και του Alice Cooper το βράδυ της Τετάρτης στο ΟΑΚΑ ήταν πραγματικά το γεγονός του καλοκαιριού, το οποίο αποζημίωσε και με το παραπάνω αμέτρητες χιλιάδες φανς που κατέκλυσαν το στάδιο.

Πρώτος στη σκηνή ανέβηκε ο εκρηκτικός Alice Cooper και έδωσε το έναυσμα για όλα όσα θα ακολουθούσαν. Με ένα ρεπερτόριο με αγαπημένες επιτυχίες, απέδειξε ότι είναι μοναδικός και γι' αυτό παραμένει στην κορυφή.

Οταν μάλιστα ερμήνευσε το «Poison» έγινε χαμός ενώ χιλιάδες χρήστες γέμισαν τα social media με τις σκηνές που διαδραματίστηκαν στο ΟΑΚΑ.

Στη συνέχεια ανέβηκαν στην σκηνή οι Scorpions για 27η φορά επί ελληνικού εδάφους. Αλλωστε είχαν πει στη συνέντευξη Τύπου πριν λίγες ημέρες πως η «Η Ελλάδα είναι μια οικογενειακή μας υπόθεση. Από την εποχή της συναυλίας μας στο Καλλιμάρμαρο, στο Λυκαβηττό και φέτος ο ΟΑΚΑ φέτος οι σχέσεις μας με το ελληνικό κοινό γίνονται ολοένα και πιο στενές» και το απέδειξαν και με το παραπάνω!

«Still Loving You», «Holiday», «When the Smoke is Going Down», «Always Somewhere», «Wind of Change», «Send Me an Angel», είναι μόνο μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας.

Οι Scorpions με το εκρηκτικό τους live έκαναν όσους βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ να ζήσουν μοναδικές στιγμές ροκάροντας …like a hurricane!

Δείτε φωτογραφίες από τη συναυλία των Scorpions και Alice Cooper στην Αθήνα

Calico Cooper

Rudolf Schenker

Rudolf Schenker-Matthias Jabs-Klaus Meine

Klaus Meine

Matthias Jabs

Klaus Meine

Mikkey Dee

Φωτογραφίες: NDP