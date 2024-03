Η Σάρον Στόουν αποκαλύπτει τον παραγωγό που την πίεσε να κάνει σεξ με συμπρωταγωνιστή της -Τι απαντά έξαλλος ο ηθοποιός - iefimerida.gr

Την ταυτότητα του παραγωγού που την πίεσε να κάνει σεξ με συμπρωταγωνιστή της αποκάλυψε η Σάρον Στοόυν, με τον ηθοποιό αυτόν να προχωράει σε απάντηση-παραλήρημα.



Η 66χρονη ηθοποιός είχε αναφέρει στα απομνημονεύματά της το συγκεκριμένο θέμα χωρίς να αποκαλύψει ονόματα, αλλά τώρα αποκάλυψε πως ο παραγωγός ήταν ο Ρόμπερτ Έβανς, ο ηθοποιός με τον οποίο την πίεσε να κάνει σεξ ήταν ο αδερφός του Άλεκ Μπάλντουιν, Μπίλι, και η ταινία ήταν το Sliver το 1993.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έβανς, ο οποίος πέθανε το 2019, ήταν επίσης παραγωγός των ταινιών Chinatown και The Cotton Club, αλλά και επικεφαλής της παραγωγής στην Paramount για τις ταινίες The Godfather, The Italian Job, True Grit και The Great Gatsby.

Ο Μπίλι Μπάλντουιν

Όσο για το Sliver, ήταν η επόμενη ταινία της Σάρον Στόουν μετά την τεράστια επιτυχία που είχε σημειώσει με το «Βασικό Ένστικτο» την προηγούμενη χρονιά.

Μιλώντας λοιπόν στο podcast του Louis Theroux, η ηθοποιός είπε: «Περίμεναν ότι θα έφερνα άλλη μια γιγαντιαία επιτυχία και μου έδωσαν έγκριση για το κάστινγκ, αλλά, όταν ήρθε η ώρα να το κάνω, μου είπαν ότι ήταν μια συμφωνία ματαιοδοξίας. Τότε άρχισαν να προσπαθούν να με κατηγορήσουν για τα λάθη τους και έκαναν τρομερά λάθη στον τρόπο με τον οποίο προσέλαβαν σκηνοθέτες και ηθοποιούς».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Έβανς με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε να κάνω σεξ με τον Μπίλι Μπάλντουιν»

Στη συνέχεια είπε πως ο άλλοτε ηθοποιός που έγινε παραγωγός, ο Ρόμπερτ Έβανς, την κάλεσε από τα γυρίσματα στο γραφείο του για να της ζητήσει να κοιμηθεί με τον πρωταγωνιστή της ταινίας Γουίλιαμ Μπάλντουιν, γνωστό ως Μπίλι, εκτός πλατό.



Συγκεκριμένα, η Σάρον Στόουν είπε: «Με κάλεσε στο γραφείο του. Είχε αυτούς τους πολύ χαμηλούς καναπέδες της δεκαετίας του '70, '80, οπότε ουσιαστικά καθόμουν στο πάτωμα, ενώ θα έπρεπε να ήμουν στο γύρισμα. Και έτρεχε στο γραφείο του με γυαλιά ηλίου και μου εξηγούσε ότι είχε κοιμηθεί με την Άβα Γκάρντνερ και πως θα έπρεπε να κοιμηθώ με τον Μπίλι Μπάλντουιν, γιατί, αν κοιμόμουν με τον Μπίλι, η ερμηνεία του θα γινόταν καλύτερη».

Και συνέχισε τις αποκαλύψεις για όσα της είπε ο παραγωγός σε εκείνη τη συνάντησή τους: «Χρειαζόταν ο Μπίλι να βελτιωθεί στην ταινία, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα. Κι αν μπορούσα να κοιμηθώ με τον Μπίλι, τότε θα είχαμε χημεία στην οθόνη, και αν μάλιστα έκανα σεξ μαζί του, τότε αυτό θα έσωζε την ταινία. Το πραγματικό πρόβλημα με την ταινία ήμουν εγώ, επειδή ήμουν τόσο σφιγμένη και δεν ήμουν σαν μια πραγματική ηθοποιός που θα μπορούσε απλώς να τον γαμ@@@ και να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση τους. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι ήμουν τόσο στενόμυαλη», περιέγραψε η Στόουν ότι της είχε πει τότε ο Έβανς.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε ότι όταν άκουσε όλα αυτά από τον Έβανς σκέφτηκε απλώς πως δεν είχε εισακουστεί όταν η ίδια είχε προτείνει ηθοποιούς για τον ρόλο που τελικά πήρε ο Μπάλντουιν, ενώ απορούσε που τα αφεντικά της είχαν σκεφτεί πως η σωστή επιλογή μετά τον Μάικλ Ντάγκλας -τον συμπρωταγωνιστή της στο «Βασικό Ένστικτο»- ήταν ο Μπάλντουιν.

«Δεν χρειαζόταν να κάνω σεξ με τον Μάικλ Ντάγκλας. Ο Μάικλ μπορούσε να έρθει στη δουλειά και να ξέρει πώς να πει αυτή την ατάκα, να κάνει πρόβες και να παίξει. Και έτσι ξαφνικά εγώ βρέθηκα σε αυτή τη θέση» είπε.

Τι είχε γράψει η Σάρον Στόουν στα απομνημονεύματά της

Η Σάρον Στόουν είχε αναφερθεί αρχικά στο συγκεκριμένο περιστατικό στα απομνημονεύματά της, γράφοντας: «Ένας παραγωγός με κάλεσε στο γραφείο του. Περπατούσε μπρος πίσω στο γραφείο του και μου εξηγούσε γιατί έπρεπε να κάνω σεξ με τον συμπρωταγωνιστή μου, ώστε να έχουμε χημεία στην οθόνη. Γιατί στην εποχή του έκανε σεξ με την Άβα Γκάρντνερ και ήταν τόσο συγκλονιστικό. Τώρα, και μόνο η ανατριχιαστική σκέψη ότι βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο με την Άβα Γκάρντνερ με έκανε να αναστατωθώ. Μετά συνειδητοποίησα ότι έπρεπε και εκείνη να τον ανεχτεί και να προσποιείται ότι ήταν ενδιαφέρων».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηθοποιός σημείωνε στο βιβλίο της ότι το μόνο που μπορούσε να σκεφτεί ήταν πως ο εν λόγω ηθοποιός, τον οποίο επέμεναν να προσλάβουν για συμπρωταγωνιστή της, «δεν μπορούσε να βγάλει ούτε μία ολόκληρη σκηνή στις πρόβες».



«Τώρα νομίζετε ότι αν τον γαμ@@@, θα γίνει καλός ηθοποιός; Κανείς δεν είναι τόσο καλός στο κρεβάτι» έγραφε στο βιβλίο της, προσθέτοντας: «Ένιωθα ότι θα μπορούσαν απλώς να είχαν προσλάβει έναν συμπρωταγωνιστή με ταλέντο, κάποιον που θα μπορούσε να αποδώσει μια σκηνή και να θυμάται τις ατάκες του. Ένιωσα, επίσης, ότι θα μπορούσαν να τον γαμ@@@ οι ίδιοι και να με αφήσουν εκτός εμένα. Η δική μου δουλειά ήταν η ηθοποιία και τους το είπα. Δεν τους άρεσε και πολύ η απάντησή μου. Θεωρήθηκα δύσκολη».



Ξεσπάθωσε ο Μπίλι Μπάλντουιν -Τι της απάντησε



Τη δική του εκδοχή και απάντηση στους ισχυρισμούς αυτούς της Σάρον Στόουν θέλησε να δώσει ο Μπίλι Μπάλντουιν, κατηγορώντας την ότι «πληγώθηκε που αρνήθηκε τις προτάσεις της», ενώ την απείλησε πως «θα γράψει ένα βιβλίο για τις πολλές ενοχλητικές και διεστραμμένες ιστορίες» που γνωρίζει γι’ αυτήν.



Σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter, ο 61χρονος Μπίλι Μπάλντουιν ανέφερε: «Δεν είμαι σίγουρος γιατί η Σάρον Στόουν συνεχίζει να μιλάει για μένα μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί μου ή εξακολουθεί να είναι πληγωμένη μετά από τόσα χρόνια επειδή απέφυγα τις προτάσεις της; Μήπως είπε στη φίλη της, Τζάνις Ντίκινσον, την επομένη του δοκιμαστικού μου και έπεσα πάνω τους στην πτήση μας από το MGM Grand πίσω στη Νέα Υόρκη… "Θα τον κάνω να με ερωτευτεί τόσο πολύ, που θα του γυρίσει το κεφάλι;"».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω τόσες βρωμιές γι’ αυτήν, αλλά δεν είπα τίποτα. Η ιστορία της συνάντησης που είχα με τον Μπομπ Έβανς παρακαλώντας τον να μου επιτρέψει να χορογραφήσω την τελική ερωτική σκηνή στην παρακάτω φωτογραφία, ώστε να μη χρειαστεί να φιλήσω τη Σάρον, είναι ο απόλυτος μύθος. Αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε να γράψω ένα βιβλίο και να πω τις τόσο πολλές, ενοχλητικές, πονηρές και αντιεπαγγελματικές ιστορίες για τη Σάρον. Αυτό μπορεί να έχει πλάκα».