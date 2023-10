Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σε μια σπάνια εμφάνιση θύμισε την πραγματική Κάρι Μπράντσο [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι μια πραγματική «Κάρι Μπράντσο», δικαιώνοντας τον τίτλο της fashionista.

Η 58χρονη ηθοποιός εντυπωσιάζει σε κάθε της δημόσια εμφάνιση με τις στιλιστικές της επιλογές, είτε φορά φορέματα, είτε κοστούμια. Ωστόσο, τα στιλάτα παπούτσια είναι αυτά που κλέβουν πάντα της παράσταση.

Η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» και του «And just like that» βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Ballet Fall Fashion Gala στη Νέα Υόρκη και έκανε τα φλας να αστράψουν στο κόκκινο χαλί.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα Carolina Herrera μαύρο off-shoulder φόρεμα. Το κομψό cocktail φόρεμα ήταν σε vintage στιλ, με φουντωτή, τούλινη φούστα με άλφα γραμμή.

Το συνδύασε άψογα με ένα ζευγάρι στιλάτες slingback γόβες σε διαφορετικό χρώμα, ένα μαύρο και ένα στο χρώμα της σαμπάνιας ενώ και τα δύο ήταν στολισμένα με μια ασημένια αγκράφα.

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με μαύρο φόρεμα /Φωτογραφία: AP Photo

Είχε κοσμήσει τα μακριά μαλλιά της με έναν μαύρο φιόγκο ενώ κρατούσε μια ασημένια τσάντα. Το μακιγιάζ της ήταν λαμπερό ενώ τα κοσμήματα που επέλεξε ήταν διακριτικά.

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με τον Μάθιου Μπρόντερικ /Φωτογραφία: AP Photo

Η ίδια πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με τον επί 26 χρόνια σύζυγός της, Μάθιου Μπρόντερικ, που ήταν κομψός φορώντας σμόκιν.

To ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί ένα παιδί, τον 20χρονο Τζέιμς Γουίλκι Μπρόντερικ.

