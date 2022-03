Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δημοπρατεί ένα αγαπημένο της φόρεμα για τη Unicef -Ποιο επέλεξε [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποφάσισε να χαρίσει ένα φόρεμά της για καλό σκοπό.

Η ηθοποιός -της οποίας η γκαρνταρόμπα εκτός οθόνης συναγωνίζεται εκείνη του αγαπημένου της τηλεοπτικού χαρακτήρα, Κάρι Μπράντσο- συνεργάστηκε με τον Oscar de le Renta για να δημοπρατήσει το αστραφτερό γκρι φόρεμα που φόρεσε στην πρεμιέρα του And Just Like That… πέρυσι.

Δημοπρασία της Σαρα Τζεσικα Πάρκερ για τη Unicef

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα μεταπώλησης του Oscar de le Renta, Encore. Όλα τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στην Unicef.

«Ήταν τύχη να φορέσω αυτό το φόρεμα στην πρεμιέρα του And Just Like That τον περασμένο Δεκέμβριο, oλα τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν στη UNICEF» λέει ηΣάρα Τζέσικα Πάρκερ

Μιλώντας για το εκθαμβωτικό φόρεμα και τη φιλανθρωπική εκδήλωση, η Πάρκερ είπε στο περιοδικό People: «Ήταν τύχη να φορέσω αυτό το φόρεμα στην πρεμιέρα του And Just Like That τον περασμένο Δεκέμβριο, είναι τιμή μου που συνεργάζομαι με τους φίλους μου στον Oscar de la Renta… Όλα τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν στη UNICEF, έναν οργανισμό που νιώθω ότι πρέπει να υποστηρίξω τώρα περισσότερο από ποτέ, δεδομένων των τρεχουσών γεωπολιτικών συγκρούσεων και των άμεσων και αυξανόμενων απειλών που αντιμετωπίζουν τόσα πολλά αθώα παιδιά».

«Αποκτά νόημα το γεγονός ότι αποχωρίζομαι το φόρεμα με αυτόν τον τρόπο και ανυπομονώ να δω ποια ντουλάπα θα είναι το νέο του σπίτι», είπε η Πάρκερ.