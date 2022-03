21χρονη περιγράφει πώς το έσκασε από το σπίτι της στη Σαουδική Αραβία-Η μητέρα της απείλησε ότι θα την έκαιγε - iefimerida.gr

Μια γυναίκα από τη Σαουδική Αραβία που αποκάλυψε πώς σχεδίαζε την απίστευτη απόδρασή της από τους καταπιεστικούς γονείς της.

Στο βιβλίο της με τίτλο «Rebel: My Escape from Saudi Arabia to Freedom», η Ράχαφ Μοχάμεντ, σήμερα 21 ετών, εξηγεί πώς η οικογένειά της έλεγχε τι φορούσε, αν θα μιλούσε και ακόμη και πώς της επέτρεπαν να κάθεται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι ήξερε ότι διακινδύνευε τη ζωή της, άρχισε να επαναστατεί ως έφηβη, πειραματιζόμενη σεξουαλικά με άνδρες και γυναίκες. Σε ηλικία 18 ετών, η Ράχαφ βιάστηκε από έναν οδηγό και τελικά άρχισε να σχεδιάζει τη διαφυγή της με τη βοήθεια ενός δικτύου κοριτσιών σε ένα διαδικτυακό chat room.

Αφού πέταξε στην Ταϊλάνδη έπειτα από οικογενειακές διακοπές στο Κουβέιτ, τράβηξε την παγκόσμια προσοχή τον Δεκέμβριο του 2018, αφού κλείστηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, σε μια προσπάθεια να μην σταλεί σπίτι στην οικογένειά της.

Η τότε 18χρονη είπε ότι καταπιέζεται από την οικογένειά της και ανέλαβε δράση για να σώσει τη ζωή της. Παραδόθηκε στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και εγκαταστάθηκε στον Καναδά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έλεγχαν κάθε της κίνηση

Η Ράχαφ είναι το πέμπτο παιδί από επτά σε μια οικογένεια Σουνιτών Μουσουλμάνων από τη φυλή al-Shammari που κάποτε κυριαρχούσε στην περιοχή Ha'il.

Η οικογένεια είναι από μια από τις πιο αυστηρές και συντηρητικές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και ζούσε έναν πλούσιο τρόπο ζωής. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι εννέα υπνοδωματίων με πολλά μέλη του προσωπικού, ενώ η οικογένειά της εργαζόταν ως κυβερνήτες του al-Saulaimi.

Από νεαρή ηλικία, η Ράχαφ κατάλαβε ότι ήταν διαφορετική από τα αδέρφια της, στα οποία επιτρεπόταν να παίζουν έξω και να φορούν τζιν και μπλουζάκια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γράφει ότι τα αδέρφια της «ήλεγχαν κάθε της κίνηση», λέγοντας: «Μέχρι τα εννιά μου, μου είπαν να μην ανοίγω ποτέ τα πόδια μου και να κάθομαι πάντα όρθια με σταυρωμένα πόδια». Της απαγόρευσαν επίσης να κάθεται έξω, να ανοίξει το παράθυρο του υπνοδωματίου της ή να απαντά στη δική της εξώπορτα.

Στο βιβλίο της, η 21χρονη, αποκάλυψε πώς σχεδίασε την απίστευτη απόδρασή της/ Φωτογραφία: rahafcaofficial / Instagram

«Κανείς δεν πρέπει να ακούει τη φωνή ενός κοριτσιού. Μου είπαν ότι δεν μπορείς ποτέ να περπατήσεις δημόσια, και αν πρέπει να δουλέψεις, μπορείς να γίνεις δασκάλα μόνο σε ένα σχολείο αποκλειστικά για κορίτσια», γράφει η ίδια.

Η 21χρονη βρισκόταν συνεχώς υπό τον έλεγχο των αδερφών της και της μητέρας της, που την προειδοποίησαν ότι θα της επιβάλλονταν αυστηρές τιμωρίες αν ξέφευγε ποτέ από τα όρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μια μέρα η μητέρα μου άναψε ένα σπίρτο και κράτησε τη φλόγα πολύ κοντά στο σώμα μου. Είπε, “Το σώμα σου θα καεί στη ζωή, ακόμη και στη μετά θάνατον ζωή, αν λερώσεις την τιμή σου ή την τιμή της οικογένειάς σου”», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Σε ηλικία 11 ετών, αναγκάστηκε από έναν από τους αδελφούς της να αρχίσει να φοράει νικάμπ. Της απαγορευόταν να μιλήσει σε πωλητές στο τοπικό παζάρι και οι άντρες συγγενείς της μιλούσαν για λογαριασμό της κατά τη διάρκεια των ιατρικών ραντεβού.

Η Ράχαφ είπε ότι θέλει να βοηθήσει άλλες γυναίκες σε όλο τον κόσμο / Φωτογραφία: rahafcaofficial / Instagram

Η επανάσταση και οι πειραματισμοί

Καθώς έγινε έφηβη, άρχισε να επαναστατεί, αναζητώντας στο Διαδίκτυο εικόνες κοριτσιών που μιλούσαν ελεύθερα για το ποτό και το σεξ και πειραματίζονταν με άντρες και γυναίκες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή και οι φίλες της άρχισαν να μιλούν για τα απαγορευμένα θέματα, να είναι ειλικρινείς για τις ελπίδες και τα όνειρά τους να απαλλαγούν από τη μαντίλα, να κάνουν σεξ και να είναι ελεύθερες.

Βρήκε κατά λάθος έναν λογαριασμό στο Twitter για μια γυναίκα από τη Σαουδική Αραβία, που είχε καταφέρει να διαφύγει στον Καναδά, η οποία της έδωσε έναν μυστικό κωδικό για να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να σχεδιάσει τη διαφυγή της.

Η 21χρονη σήμερα μοιράζεται τακτικά φωτογραφίες της νέας της ζωής στον Καναδά στο Instagram / Φωτογραφία: rahafcaofficial / Instagram

Το ιδιωτικό chat room πρόσφερε στη Ράχαφτις πληροφορίες που χρειαζόταν για το πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή σε μια ξένη χώρα, καθώς και πώς να αποκτήσει άδεια ταξιδιού χωρίς να το γνωρίζει ο κηδεμόνας της, πώς να κλείσει αεροπορικό εισιτήριο και πώς να υποβάλει αίτηση για βίζα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έμαθε μάλιστα ότι υπήρχαν πολλές γυναίκες από τη Σαουδική Αραβία που έκαναν διπλή ζωή, κάνοντας μαθήματα οδήγησης κρυφά και ακόμη και παίζοντας ποδόσφαιρο με φίλους.

Το φθινόπωρο του 2018, εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο του Ha'il, όπου είχε περισσότερη ελευθερία να αφαιρέσει το νικάμπ της και ακόμη και να περπατήσει μόνη της στο δρόμο.

Ο βιασμός της

Ωστόσο, μια μέρα προσέλαβε έναν οδηγό για να τη μεταφέρει στην πόλη, και εκείνος την οδήγησε στα βουνά και τη βίασε. Όταν είπε σε μια φίλη της τι είχε συμβεί, την προειδοποίησαν αμέσως να μην το πει σε κανέναν άλλον.

«Εκεί ήταν ακριβώς μπροστά μου – όλα τα στοιχεία που χρειαζόμουν για να καταλάβω πού βρίσκονται τα κορίτσια στη Σαουδική Αραβία. Ο οδηγός που με βίασε ήξερε ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ να λογοδοτήσει για το έγκλημά του…Αν κάποιος ήξερε ότι ήμουν λερωμένο εμπόρευμα, θα έπρεπε να με σκοτώσουν – θα ήταν μια κλασική περίπτωση δολοφονίας τιμής».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχέδιο απόδρασης

Η Ράχαφ άρχισε να σχεδιάζει τη διαφυγή της, χρησιμοποιώντας συμβουλές από τα κορίτσια που είχε γνωρίσει στο Διαδίκτυο για να αρχίσει να εξοικονομεί χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό μίας φίλης της.

Όταν είχε αρκετά χρήματα, έκανε αίτηση για βίζα για την Αυστραλία μέσω διαδικτύου και, αφού έπεισε τους γονείς της ότι έπρεπε να κάνουν διακοπές στο Κουβέιτ, έφυγε οριστικά από τη χώρα.

Η Ράχαφ περιέγραψε την εβδομάδα που πέρασε με την οικογένειά της στο Κουβέιτ ως τρομακτική, καθώς αναζητούσε απεγνωσμένα την τέλεια στιγμή που θα μπορούσε να ξεφύγει.

Αφού άρπαξε το διαβατήριό της από το άδειο αυτοκίνητο ένα απόγευμα, έμεινε ξύπνια όλη τη νύχτα και έκλεισε ένα εισιτήριο από το Κουβέιτ στην Ταϊλάνδη. Έκλεισε επίσης ένα ξενοδοχείο στην Μπανγκόκ για τρεις ημέρες, πριν φύγει από το ξενοδοχείο με ταξί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ταϊλάνδη / Φωτογραφία: Immigration police via AP

«Ζήτησα από τον οδηγό να με πάει στο αεροδρόμιο και μετά συνδέθηκα στο διαδίκτυο μέσω του hotspot του τηλεφώνου του. Μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, έστειλα μηνύματα στους φίλους μου. Δεν ένιωσα καθόλου φόβο. Έκανα ακόμη και μια συνομιλία μέσω βίντεο από το ταξί και έλεγα συνέχεια, "Το έκανα, το έκανα», αναφέρει η ίδια.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το τέλος του ταξιδιού της - η Ράχαφ στη συνέχεια πέρασε τρεις ημέρες στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, αφού της απαγορεύτηκε η είσοδος από τους Ταϊλανδούς αξιωματούχους μετανάστευσης.

Κλείστηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για να αποφύγει την απέλαση και άρχισε να κάνει tweet γρήγορα συγκεντρώνοντας τεράστιους αριθμό ακολούθων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα ζωή της Ράχαφ στον Καναδά

Οι αρχές της Ταϊλάνδης τελικά της επέτρεψαν να εισέλθει στη χώρα και η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες άρχισε να αναζητά ένα σπίτι για εκείνη.

Από τότε που ξεκίνησε τη νέα της ζωή, η Ράχαφ, η οποία έχει αποκηρύξει το επίθετό της al-Qunun, έχει δημοσιεύσει στιγμιότυπα που δείχνουν να απολαμβάνει πράγματα που της απαγορεύονταν να έχει στην πατρίδα της. Αφού ενημερώθηκε ότι της χορηγήθηκε άσυλο στον Καναδά, είπε σε συνέντευξη: «Το άγχος που ένιωσα την περασμένη εβδομάδα έλιωσε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είπε επίσης ότι θέλει να εργαστεί για την υποστήριξη της ελευθερίας των γυναικών σε όλο τον κόσμο. «Σήμερα και για τα επόμενα χρόνια, θα εργάζομαι για την υποστήριξη της ελευθερίας των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Την ίδια ελευθερία που βίωσα την πρώτη μέρα που έφτασα στον Καναδά».

Ακόμα, πρόσθεσε ότι η πρώτη της προτεραιότητα είναι να μάθει αγγλικά, ότι θέλει να είναι ανεξάρτητη, να ταξιδεύει και να παίρνει τις δικές της αποφάσεις για την εκπαίδευση, την καριέρα και για το ποιον θα παντρευτεί.