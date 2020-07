Διεθνείς Έλληνες της μόδας που εμπνέονται από την αρχαία κληρονομιά -Συνεργασία της Μαίρης Κατράντζου και των AGS

View this post on Instagram

𝓝𝓔𝓦 𝓒𝓞𝓛𝓛𝓐𝓑𝓞𝓡𝓐𝓣𝓘𝓞𝓝 💗 AGS x Mary Katrantzou: Discover the beautiful printed style available now in two colour ways!⁠ ⁠ Shop via the link in bio ⬆️⬆️⬆️⁠ ⁠ @marykatrantzou #AncientGreekSandals⁠