Σάλος με τον Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd: Εμφανίστηκε με στολή ναζί σε συναυλία στο Βερολίνο - iefimerida.gr

Οργή έχει προκαλέσει για άλλη μία φορά, ο μπασίστας των Pink Floyd, Ρότζερ Γουότερς, ο οποίος εμφανίστηκε με στολή που θύμιζε ναζί σε συναυλία στο Βερολίνο, με τη γερμανικά αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνα για «υποκίνηση μίσους».



Ο 79χρονος μπασίστας κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Mercedes Benz Arena του Βερολίνου στις 17 Μαϊου, ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μια μαύρη καμπαρντίνα με κόκκινα περιβραχιόνια και μεταλλικά διακριτικά στο γιακά του που θύμιζαν αξιωματικό των SS, ενώ ένα φουσκωτό γουρούνι με το άστρο του Δαβίδ αιωρούνταν πάνω από το κοινό.



Μια οθόνη πίσω του έδειχνε τα ονόματα της Άννας Φρανκ και της Abu Akleh, μιας δημοσιογράφου του Al Jazeera που πυροβολήθηκε θανάσιμα πέρυσι ενώ κάλυπτε μια επιδρομή των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας σε έναν παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων.

Κάποια στιγμή μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας,προσποιήθηκε ότι πυροβολούσε με πολυβόλο στο πλήθος με τη ναζιστικής έμπνευσης στολή του. Σε άλλο σημείο, τραγούδησε το «Lay Down Jerusalem (If I Had Been God)» ενώ η οθόνη πίσω του έδειχνε « F$%& the occupation» σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Bell Tower News, Νίκολας Πότερ, ο οποίος παραβρέθηκε σε αυτήν.



Αργότερα ο Γουότερς άλλαξε ενδυμασία και φόρεσε την kutiya, ένα σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης κατά του Ισραήλ, ενώ στην οθόνη εμφανίστηκαν οι λέξεις «Παλαιστινιακά δικαιώματα».



Στη συνέχεια, ένα φουσκωτό γουρούνι πέταξε μέσω στο χώρο της συναυλίας με δαιμονικά φωτισμένα μάτια και με το λογότυπο μιας ισραηλινής εταιρείας εξοπλισμών και εβραϊκά αστέρια.



Έρευνα από την αστυνομία του Βερολίνου



Μετά το σάλο που έχει προκληθεί με τον Ρότζερ Γουότερς και τη ναζιστική στολή, η αστυνομία του Βερολίνου ξεκινά έρευνα για την επιλογή της συγκεκριμένης ενδυμασίας καθώς «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δοξάσει τη ναζιστική κυριαρχία».



«Διεξάγουμε έρευνα με την υποψία της υποκίνησης δημόσιου μίσους, επειδή η ενδυμασία στη σκηνή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δοξάσει ή να δικαιολογήσει τη ναζιστική κυριαρχία, διαταράσσοντας έτσι τη δημόσια ειρήνη» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μάρτιν Χάλβεγκ. «Η ενδυμασία μοιάζει με εκείνη ενός αξιωματικού των SS» συμπλήρωσε.



Υπενθυμίζεται πως ο Ρότζερ Γουότερς είναι γνωστός φιλοπαλαιστίνιος ακτιβιστής, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τις αντισημιτικές του απόψεις. Τις τελευταίες εβδομάδες πριν την έναρξη των συναυλιών του στη Γερμανία, υπήρξε έντονη αντίδραση και προσπάθεια να μην πραγματοποιηθούν αυτές, όπως συνέβη με την παράσταση στη Φρανκφούρτη που ακυρώθηκε.

Συγκεκριμένα, ο Ρότζερ Γουότερς είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο Festhalle, στον χώρο πρώην στρατοπέδου κράτησης Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το δημοτικό συμβούλιο όμως, σημείωσε ότι λόγω της ιστορίας του χώρου, ως τοποθεσίας όπου κρατούνταν 3.000 Εβραίοι άνδρες προτού σταλούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης το 1938, η εμφάνιση του Ρότζερς εκεί ήταν ιδιαίτερα ακατάλληλη.