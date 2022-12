Η Σάλμα Χάγιεκ με φόρεμα «Σταχτοπούτα» -Παραλίγο να εκραγεί το στήθος της - iefimerida.gr

Μια επική εμφάνιση με πριγκιπικό φόρεμα – θα μπορούσε κάλλιστα να το φορούσε μια βασίλισσα- έκανε η Σάλμα Χάγιεκ.



Η διάσημη ηθοποιός παραβρέθηκε χθες στην πρεμιέρα της ταινίας «Puss in Boots: The Last Wish» στην οποία δανείζει την φωνή της, έχοντας στο πλευρό της τον καλό της φίλο και συμπρωταγωνιστή, Αντόνιο Μπαντέρας.



Η πριγκιπική εμφάνιση της Σάλμα Χάγιεκ

Τα φλας φυσικά, άστραψαν κατά την έλευση της Σάλμα Χάγιεκ, η οποία θύμιζε τη Σταχτοπούτα με το τούλινο φόρεμά της. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός επέλεξε ένα τούλινο φόρεμα, με διάφανο, κορσέ μπούστο που ήταν καλυμμένο με πετράδια. Το φόρεμα αναδείκνυε τα πλούσια κάλλη της ηθοποιού, και συγκεκριμένα το στήθος της, το οποίο νόμιζες ότι θα εκραγεί.



Εν τω μεταξύ, ο Αντόνιο Μπαντέρας ήταν επίσης κομψός, αλλά πιο απλά ντυμένος, με ένα σκούρο καφέ ζιβάγκο, μπλε δερμάτινο μπουφάν και μαύρο παντελόνι. Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι είναι φίλοι εδώ και πολλά χρόνια, έδειχναν πολύ χαρούμενοι στο κόκκινο χαλί΄, χαμογελώντας ο ένας στον άλλον.

Σάλμα Χάγιεκ και Αντόνιο Μπαντέρας