Ο Σάκης Ρουβάς έχει και άλλο ταλέντο -Ζωγραφίζει υπέροχα, δείτε τους πίνακές του [εικόνες]

Aκρως δημιουργικό πνεύμα είναι ο Σάκης Ρουβάς.

Ο κορυφαίος Ελληνας σταρ, ψάχνει τρόπους να περνάει όμορφα στην καραντίνα, τόσο με τα παιδιά και την Κάτια Ζυγούλη, όσο και μόνος τους.

Ετσι εκτός από την ενασχόληση του με το θερμοκήπιο, ο Σάκης Ρουβάς έχει ανακαλύψει κι άλλο ένα χόμπι, που είναι η ζωγραφική.

O δημοφιλής καλλιτέχνης μοιράστηκε μια σειρά από δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη ο Σάκης Ρουβάς έδειξε το νέο του έργο ενώ στη δεύτερη μπορείτε να διακρίνετε τα πινέλα και τα χρώματα που χρησιμοποιεί.

«Art is not what you see but what you make others see” ~ Edgar Degas – Η τέχνη δεν είναι ότι βλέπεις αλλά ότι κάνεις τους άλλους να βλέπουν», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς κάτω από το έργο του.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σάκης Ρουβάς δημοσιεύει έργο του στη ζωγραφική. Πριν λίγες μέρες ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε με τους followers φωτογραφίες, όπου απόλυτα αφοσιωμένος και με τα χέρια του μουτζουρωμένα από χρώματα, ζωγράφιζε.

Δείτε το έργο του Σάκη Ρουβά:

Είναι αληθινός καλλιτέχνης.