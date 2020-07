Σάκης Ρουβάς: Η συγκινητική ανάρτηση για το Μάτι -«Οι πληγές μένουν ανοιχτές» [εικόνα]

View this post on Instagram

Αυτή η μέρα θα μείνει πάντα χαραγμένη στο μυαλό μας. Είναι η μέρα που μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξε τη ζωή όλων όσων ζούμε εδώ. Το έδαφος θα «ξαναγεννηθεί», η καθημερινότητα θα «ξαναχτιστεί», οι πληγές όμως μένουν ανοιχτές και τα ερωτηματικά ακόμα αναπάντητα για εκείνους που έμειναν πίσω. Έχουμε την υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας να μάθουμε τι συνέβη, με την ελπίδα πως μια τέτοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί.