Σάκης Ρουβάς: Η online εξομολόγηση στην Κάτια Ζυγούλη -«Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, αισθάνθηκα μια πρωτοφανή έλξη»

View this post on Instagram

Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, αισθάνθηκα μια πρωτοφανή έλξη, σα να συγχρονίστηκαν οι ενέργειές μας. Θα ‘μαι δίπλα σου όχι μια, αλλά πολλές ζωές για να περπατάω πλάι σου, να ανακαλύπτω πόσο βαθιά είναι η αγάπη μου για ‘σένα, να σχεδιάζουμε μαζί κάθε επόμενο βήμα μας. Χρόνια πολλά αγάπη μου και χρόνια μας πολλά! @katiazygouli ❤ . . #happybirthday #happyanniversary #love #miazoimazi