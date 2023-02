SAG Awards 2023: Τα εντυπωσιακά looks της βραδιάς -Ποιες σταρ ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί - iefimerida.gr

Τα 29α βραβεία SAG, που απονέμει ετησίως το Σωματείο των Αμερικανών ηθοποιών, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στο Fairmont Century Plaza στο Λος Άντζελες.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς η ταινία «Everything Everywhere All at Once» που σάρωσε στις βασικές κατηγορίες στην τελετή των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών. Το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Brendan Fraser για την ερμηνεία του στο «The Whale» ενώ το βραβείο για το Καλύτερο Stunt Ensemble σε ταινία απέσπασε το «Top Gun: Maverick».

Η παρακολούθηση των φετινών βραβείων SAG ήταν μια μοναδική και διαφορετική εμπειρία καθώς η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά στο κανάλι YouTube του Netflix, χωρίς διαφημίσεις. Μάλιστα από το 2024, η εκπομπή θα προβάλλεται παγκοσμίως στο Netflix.

Φυσικά, στα βραβεία SAG τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως προάγγελος των Όσκαρ, οι αστέρες του σινεμά και της τηλεόρασης έλαμψαν στο κόκινο χαλί. Είδαμε άφθονες χρωματικές πινελιές, δεκάδες πούλιες και παγιέτες, εντυπωσιακές σιλουέτες. Από το ροζ Valentino της Zendaya μέχρι το όμορφο μίνι Prada της Amanda Seyfried, δείτε τα πιο λαμπερά looks από το red carpet των βραβείων SAG 2023.

Τα looks από το κόκκινο χαλί των βραβείων SAG

Ζεντάγια

Η ηθοποιός της ταινίας "Euphoria" ήταν πανέμορφη μέσα σε ένα στράπλες ροζ μεταξωτό bustier φόρεμα Valentino Haute Couture και κοσμήματα Bulgari, συμπεριλαμβανομένου ενός πανέμορφου choker με παστέλ πολύτιμους λίθους.

Κέιτ Μπλάνσετ

Η Κέιτ Μπλάνσετ περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μια μαύρη τουαλέτα του σχεδιαστή Giorgio Armani και τράβηξε επάνω της όλα τα βλέμματα.



Έμιλι Μπλαντ

Η 40χρονη ηθοποιός έδειχνε εντυπωσιακή και σέξι με μια κόκκινη μάξι δημιουργία Oscar De La Renta. Το αξεσουάρ της ήταν ένα ογκώδες ασημένιο τσόκερ με εκθαμβωτικό φίδι και ασορτί μικρά σκουλαρίκια με κρίκους.

Ντανιέλ Ντίντγουιλερ

Η υποψήφια για το «Till» έδειχνε υπέροχη μέσα σε ένα φόρεμα Louis Vuitton με παγιέτες και ombré πέταλα που έπεφταν στη φούστα.

Αμάντα Μισέλ Σέιφριντ

Η πρωταγωνίστρια του "Dropout" ξεχώρισε στο πλήθος με ένα πράσινο μίνι φόρεμα Prada με μινιμαλιστική ουρά και φιόγκους στους δύο ώμους, το οποίο συμπλήρωσε με ασορτί σμαραγδένια πετράδια από την Cartier.

Κάρα Ντελεβίν

Η ηθοποιός της σειράς «Μόνο φόνοι στο κτίριο» ήταν απόλυτα κομψή με μια μαύρη ολόσωμη φόρμα Carolina Herrera με μια σαρωτική φούστα και ένα δίδυμο ροζέτες στο μπούστο. Κλασικά διαμάντια από την De Beers - συμπεριλαμβανομένου ενός εντυπωσιακού κολιέ που ζύγιζε περίπου 75 καράτια - ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.

Κουίντα Μπράνσον

Πολύ κομψή και η δημιουργός και πρωταγωνίστρια του «Abbott Elementary» με το πανέμορφο φόρεμα Jean-Louis Sebaji, εμπνευσμένο από το κοχύλι.

Μεχάν Φάχί

Κλασική ομορφιά η Μεχάν Φάχί με ένα λευκό φόρεμα με κοψίματα του Ralph Lauren, συνδυασμένο με διαμάντια Cartier.

Χάλεϊ Λου Ρίτσαρντσον

Η Ρίτσαρντσον με girlie διάθεση επέλεξε μια στράπλες Carolina Herrera δημιουργία με παγιέτες, μαργαριτάρια και μια ασορτί διακοσμημένη τσάντα.

Μισέλ Γιο

Με την ιδιόρρυθμη έκρηξη χρυσής παγιέτας με φτερά, η δημιουργία Schiaparelli Haute Couture της Michelle Yeoh προκάλεσε συγκρίσεις με τηγανητές πατάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά εμείς επικροτούμε την ηθοποιό του "Everything Everywhere All at Once" που πήρε το ρίσκο στο κόκκινο χαλί. Κίτρινα διαμάντια από την Moussaieff ολοκλήρωσαν την παιχνιδιάρικη εμφάνιση της Yeoh.



Λουσία Ανιέλλο

Εντυπωσιακή και η Λουσία Ανιέλλο με Valentino.

Φωτογραφίες: AP Images