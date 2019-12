«Σαββατογεννημένες» reunion: Ο Χοσέ συνάντησε την Σινιόρα Σούλα 16 χρόνια μετά

View this post on Instagram

Χαρηκα τόσο πολύ που σε ξαναείδα, να σαρώνεις για άλλη μια φορα τη σκηνή, με συγκίνησες με το αφοπλιστικό σου συναίσθημα, με εκανες να γελάσω με το υπέροχο χιούμορ σου, τι ωραία παράσταση, τι ωραία αγκαλιά! 16 χρόνια τώρα, σε αγαπώ και σε θαυμάζω Ρανια μου! Χθες βράδυ, «Σημάδια στην ομίχλη» του Stephen Sachs. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της εξαιρετικής δουλειάς! #theater #vault #stephensachs #truestory #art #painting #pollock #jacksonpollockinspired